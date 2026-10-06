Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kelemen Hunor: „mi tudunk úgy is egy tisztességes kormányt támogatni, hogy nem vagyunk ott a kormányban”

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) számára prioritás, hogy Romániának legyen teljes jogkörű kormánya, és az ne függjön a szélsőséges pártok támogatásától.

Székelyhon

2026. október 06., 17:422026. október 06., 17:42

2026. október 06., 17:422026. október 06., 17:42

A szövetség úgy is tud támogatni egy leendő kabinetet, hogyha nem tagja - nyilatkozott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kedden sajtótájékoztatón Aradon.

Hirdetés

Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet elnöke az újságíróknak elmondta:

az RMDSZ számára a jelenlegi pillanatban kevésbé fontos, hogy kormányon lesz-e a következő időszakban vagy sem.

„Mi tudunk úgy is egy tisztességes kormányt támogatni, hogy nem vagyunk ott a kormányban” – fogalmazott Kelemen Hunor.

Ehhez az kell, hogy a leendő bukaresti kormány céljai, programja és összetétele, valamint a leendő kabinetet támogató parlamenti többség elfogadható legyen a szövetség számára – mondta.

A szövetségi elnök a Faragó Péter kormányfőtitkár-helyettessel, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnökével tartott sajtótájékoztatón

párbeszédre szólította fel a román pártokat.

Rámutatott: ahhoz, hogy a kormánytöbbség ne függjön a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és SOS Románia honatyáinak voksától, a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is támogatnia kell az új kabinet beiktatását. Az RMDSZ a következő napokban hozza meg az erre vonatkozó döntést – tette hozzá.

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook Galéria

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Arról is beszámolt, hogy telefonon egyeztetett a kormányalakításra felkért Luca Niculescuval, de a megbízott miniszterelnök egyelőre nem kérte a szövetséget, hogy lépjen kormányra, csupán

abban állapodtak meg, hogy tárgyalni fognak.

Niculescut olyan emberként írta le, aki diplomata lévén jól tud tárgyalni, képes lehet kialakítani a kormánytöbbséget.

Kelemen Hunor szerint a leendő kormány kapcsán az is nagyon fontos elvárás az RMDSZ részéről, hogy

a magyar közösség jogai ne csorbuljanak.

Ugyanakkor az új kabinetnek olyan gazdasági intézkedéseket kell hoznia, amelyek megteremtik a gazdasági növekedés lehetőségét, munkahelyeket hoznak létre, segítik a leginkább rászoruló társadalmi rétegeket.

Hangsúlyozta: a pártoknak konszenzusra kell jutniuk egy teljes jogkörű kormányról. Ugyanis a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány óta eltelt több mint 150 nap után

a polgárok is azt várják, hogy az országnak legyen egy teljes jogkörű kormánya, különben leállás fenyegeti az állami apparátust.

Emlékeztetett, hogy az ügyvivő kormány nem tud sürgősségi rendeleteket hozni, törvénytervezeteket és közpolitikákat indítványozni.

A leendő kormány legsürgősebb feladatának ezért a költségvetés-kiegészítést nevezte, mivel – mint mondta – a következő hetekben több állami intézmény is pénz nélkül maradhat.

Belföld RMDSZ
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Döntött a magyar kormány a Határtalanul! programról
Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Székelyhon

Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Székely Sport

Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Döntött a magyar kormány a Határtalanul! programról
Krónika

Döntött a magyar kormány a Határtalanul! programról
Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Székely Sport

Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 06., kedd

A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos elnöksége kedden felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjen Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel.

A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával
A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával
2026. október 06., kedd

A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium udvarán több százan hajtottak fejet kedd délután a szabadságharc vértanúinak emléke előtt. Az iskola tanulói S ők élni fognak, élni mindörökkön című összeállításukat adták elő, beszédek nem hangzottak el.

Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni
Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni
2026. október 06., kedd

Kézdivásárhely: beszéd nélkül is lehet emlékezni
2026. október 06., kedd

Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került

Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték Călin Georgescu egyik támogatóját, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadott két TV operatőrt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) székháza előtt.

Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került
Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került
2026. október 06., kedd

Operatőröket bántalmazott egy Georgescu szimpatizáns, hatósági felügyelet alá került
2026. október 06., kedd

Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez

A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Lucian-Ioan-Titus Morar kedden bejelentette, hogy aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő tisztségéből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez. Állítása szerint a PSD-ben mások is támogatják az elképzelést.

Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez
Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez
2026. október 06., kedd

Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Csoma Botond: Niculescunak nagyobb esélye lehet a kormányalakításra, mint Mureșannak

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond kedden kijelentette, hogy a Luca Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Mureșan kabinetjének.

Csoma Botond: Niculescunak nagyobb esélye lehet a kormányalakításra, mint Mureșannak
Csoma Botond: Niculescunak nagyobb esélye lehet a kormányalakításra, mint Mureșannak
2026. október 06., kedd

Csoma Botond: Niculescunak nagyobb esélye lehet a kormányalakításra, mint Mureșannak
2026. október 06., kedd

Telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral a kijelölt miniszterelnök

Kelemen Hunor szerint a parlamenti pártoknak el kell jutniuk a kormány beiktatásához szükséges kompromisszumra, különben az ország működése veszélybe kerülhet.

Telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral a kijelölt miniszterelnök
Telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral a kijelölt miniszterelnök
2026. október 06., kedd

Telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral a kijelölt miniszterelnök
2026. október 06., kedd

Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában

Romániára is hatással lesz az villamosenergia drágulása, és rekordmagas árak alakulhatnak ki, ha elhúzódik a közel-keleti válság és zárva marad a Hormuzi-szoros – jelentette ki kedden Cristian Bușoi.

Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában
Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában
2026. október 06., kedd

Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest

Jelentősen gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 2,21 banival (0,41 százalékkal) 5,3527 lejre emelkedett a hétfői 5,3306 lejről, újabb történelmi csúcsot érve el.

Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest
Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest
2026. október 06., kedd

Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest
2026. október 06., kedd

Jelentősen növelni kell Hargita megyében a szelektíven gyűjtött hulladék arányát

Hargita megye nagy késésben van a megfelelően szelektált hulladék gyűjtésének megszervezését illetően, az újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell az új rendszerben – hangzott el a témában a megyei tanácsnál szervezett eseményen.

Jelentősen növelni kell Hargita megyében a szelektíven gyűjtött hulladék arányát
Jelentősen növelni kell Hargita megyében a szelektíven gyűjtött hulladék arányát
2026. október 06., kedd

Jelentősen növelni kell Hargita megyében a szelektíven gyűjtött hulladék arányát
2026. október 06., kedd

Pártokon átívelő támogatást remél kormányprogramjához a kijelölt miniszterelnök

Luca Niculescu hangsúlyozta, az elmúlt négy évben, amíg ő irányította az ország OECD-hez való csatlakozási folyamatát, „a politikai pártoknak sikerült a köztük fennálló természetes különbségek ellenére közösen támogatniuk egy Románia számára fontos célt”.

Pártokon átívelő támogatást remél kormányprogramjához a kijelölt miniszterelnök
Pártokon átívelő támogatást remél kormányprogramjához a kijelölt miniszterelnök
2026. október 06., kedd

Pártokon átívelő támogatást remél kormányprogramjához a kijelölt miniszterelnök
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!