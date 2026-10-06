Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) számára prioritás, hogy Romániának legyen teljes jogkörű kormánya, és az ne függjön a szélsőséges pártok támogatásától.
2026. október 06., 17:422026. október 06., 17:42
2026. október 06., 17:422026. október 06., 17:42
A szövetség úgy is tud támogatni egy leendő kabinetet, hogyha nem tagja - nyilatkozott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kedden sajtótájékoztatón Aradon.
Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet elnöke az újságíróknak elmondta:
„Mi tudunk úgy is egy tisztességes kormányt támogatni, hogy nem vagyunk ott a kormányban” – fogalmazott Kelemen Hunor.
Ehhez az kell, hogy a leendő bukaresti kormány céljai, programja és összetétele, valamint a leendő kabinetet támogató parlamenti többség elfogadható legyen a szövetség számára – mondta.
A szövetségi elnök a Faragó Péter kormányfőtitkár-helyettessel, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnökével tartott sajtótájékoztatón
Rámutatott: ahhoz, hogy a kormánytöbbség ne függjön a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és SOS Románia honatyáinak voksától, a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is támogatnia kell az új kabinet beiktatását. Az RMDSZ a következő napokban hozza meg az erre vonatkozó döntést – tette hozzá.
Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Arról is beszámolt, hogy telefonon egyeztetett a kormányalakításra felkért Luca Niculescuval, de a megbízott miniszterelnök egyelőre nem kérte a szövetséget, hogy lépjen kormányra, csupán
Niculescut olyan emberként írta le, aki diplomata lévén jól tud tárgyalni, képes lehet kialakítani a kormánytöbbséget.
Kelemen Hunor szerint a leendő kormány kapcsán az is nagyon fontos elvárás az RMDSZ részéről, hogy
Ugyanakkor az új kabinetnek olyan gazdasági intézkedéseket kell hoznia, amelyek megteremtik a gazdasági növekedés lehetőségét, munkahelyeket hoznak létre, segítik a leginkább rászoruló társadalmi rétegeket.
Hangsúlyozta: a pártoknak konszenzusra kell jutniuk egy teljes jogkörű kormányról. Ugyanis a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány óta eltelt több mint 150 nap után
Emlékeztetett, hogy az ügyvivő kormány nem tud sürgősségi rendeleteket hozni, törvénytervezeteket és közpolitikákat indítványozni.
A leendő kormány legsürgősebb feladatának ezért a költségvetés-kiegészítést nevezte, mivel – mint mondta – a következő hetekben több állami intézmény is pénz nélkül maradhat.
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