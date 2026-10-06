A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) számára prioritás, hogy Romániának legyen teljes jogkörű kormánya, és az ne függjön a szélsőséges pártok támogatásától.

Székelyhon 2026. október 06., 17:422026. október 06., 17:42 2026. október 06., 17:422026. október 06., 17:42

A szövetség úgy is tud támogatni egy leendő kabinetet, hogyha nem tagja - nyilatkozott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kedden sajtótájékoztatón Aradon. Hirdetés Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet elnöke az újságíróknak elmondta:

az RMDSZ számára a jelenlegi pillanatban kevésbé fontos, hogy kormányon lesz-e a következő időszakban vagy sem.

„Mi tudunk úgy is egy tisztességes kormányt támogatni, hogy nem vagyunk ott a kormányban” – fogalmazott Kelemen Hunor. Ehhez az kell, hogy a leendő bukaresti kormány céljai, programja és összetétele, valamint a leendő kabinetet támogató parlamenti többség elfogadható legyen a szövetség számára – mondta. A szövetségi elnök a Faragó Péter kormányfőtitkár-helyettessel, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnökével tartott sajtótájékoztatón

párbeszédre szólította fel a román pártokat.

Rámutatott: ahhoz, hogy a kormánytöbbség ne függjön a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és SOS Románia honatyáinak voksától, a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is támogatnia kell az új kabinet beiktatását. Az RMDSZ a következő napokban hozza meg az erre vonatkozó döntést – tette hozzá.

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Arról is beszámolt, hogy telefonon egyeztetett a kormányalakításra felkért Luca Niculescuval, de a megbízott miniszterelnök egyelőre nem kérte a szövetséget, hogy lépjen kormányra, csupán

abban állapodtak meg, hogy tárgyalni fognak.

Niculescut olyan emberként írta le, aki diplomata lévén jól tud tárgyalni, képes lehet kialakítani a kormánytöbbséget. Kelemen Hunor szerint a leendő kormány kapcsán az is nagyon fontos elvárás az RMDSZ részéről, hogy

a magyar közösség jogai ne csorbuljanak.

Ugyanakkor az új kabinetnek olyan gazdasági intézkedéseket kell hoznia, amelyek megteremtik a gazdasági növekedés lehetőségét, munkahelyeket hoznak létre, segítik a leginkább rászoruló társadalmi rétegeket. Hangsúlyozta: a pártoknak konszenzusra kell jutniuk egy teljes jogkörű kormányról. Ugyanis a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány óta eltelt több mint 150 nap után

a polgárok is azt várják, hogy az országnak legyen egy teljes jogkörű kormánya, különben leállás fenyegeti az állami apparátust.