Júdásszenet az itatóvízbe

Nagyszombat – az északi csángóknál húsvét szenvedje – a feltámadásra való készülődésről szól, emellett sonkát, tyúkhúslevest főznek, édességet sütnek, és ahol nagypéntekről elmaradt, tojást festenek. A szertartások közül főként a tűz- és vízszentelés rítusa teremtett sajátos hagyományokat, előbbit már a 12. századi Pray-kódex is megemlíti. A 17. század eleje óta ekkor tartják a feltámadási körmeneteket, amelyen régen minden vidék a saját népviseletében vett részt.

Bár a böjt elvileg a déli ebéd után megszűnik, a moldvai Magyarfaluban naplementéig kitartanak. A húsvéti bárányt is szombat este vagy vasárnap reggel vágják le, ebből készítik a húsvéti vacsorát, a „csigert”, ám a nap legfontosabb vallási eseménye itt is a vigília.

Ahol nagypéntek óta nem égett a tűz, most ezzel gyújtották meg, hogy hozzákezdhessenek a sütéshez-főzéshez, de tettek belőle a jószág itatóvizébe is, szétszórták a házban, az istállóban és a földeken. Vihar idején a tűzbe rakták, hogy a villám ne tudjon ártani, zsírba keverve sebkenőcsként használták.

Csíkmenaságon a pap a templom udvarán csöbrökben odakészített vizet szentelte meg, hogy abból bárki meríthessen.

Az ozsdolai asszonyok is kisebb-nagyobb üvegekben vitték haza a templomból. Egy részével – kereszt alakban – végiglocsolták az istállót, hogy semmilyen baj ne érje az állatokat, a másik részét pedig igyekeztek beosztani a következő vízszentelésig, mert bizony elő kellett venni, ha betegség ütötte fel a fejét: azzal kenték be a fájó testrészt. Persze, imádkozni is kellett melléje!