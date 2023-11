Itt valami nem stimmel – mondaná erre Pelikán József gátőr

De térjünk vissza a Fenyves utcai házkutatáshoz, ahol hiába kapták kézbe a keresett szerződést, emellett – jegyzőkönyv kíséretében – elvették a házaspár mobiltelefonjait, Júlia laptopját, sőt az egyik fiókban talált készpénzét is, merthogy hirtelen nem tudta papírokkal igazolni annak eredetét. Hangsúlyozzuk: mindezt olyan körülmények közepette, hogy

a házkutatási parancs Áron nevére volt kiállítva, a keresett szerződést Júlia írta alá, és az elvett pénz is – bevallása szerint – az ő tulajdonát képezte

(korábban osztalékként vette fel a cégtől).

A nyomozást vezető rendőrnő azt írta a Marthy Áron nevére már 2021 januárjában megnyitott iratcsomóba (dosar), hogy az inkriminált szerződés értelmében kiállított és a külföldi fél által bankon keresztül törlesztett számlát a Tirex Kft. nem vezette be a közpénzügyi hatóság (ANAF) nyilvántartási rendszerébe. Ennek alapján kérte – és a bíró jóvá is hagyta – a gyanúsított személy megfigyelését, telefonjának lehallgatását stb. Ez akkor derült ki, amikor Marthy Áronnal a házkutatás után jó két hónappal közölték, hogy pénzügyi csalás gyanújával nyomoznak ellene, és kikérhette az időközben 1300 oldalasra duzzadt iratcsomóját. Ezt le is másolták neki 650 lej ellenében...

Időközben az is nyilvánvalóvá vált, hogy