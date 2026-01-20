Új áruház épül Kézdivásárhelyen

Az új szupermarketnek elvileg a jövő év elejéig kell megépülnie

A Lidl másfél évtizeddel ezelőtt húzta fel első üzletét Kézdivásárhelyen. Nemrég hozzáfogtak egy új szupermarket megépítéséhez, elvileg egy év leforgása alatt be is fejezik, de nem tervezik mindkettőt megtartani.

Kocsis Károly 2026. január 20., 10:322026. január 20., 10:32

A német Schwarz-csoporthoz tartozó, több mint harminc országban jelen lévő üzlethálózat 2010-ben vetette meg a lábát a céhes városban, a Plus felvásárlásával, nem sokkal a szintén ehhez az érdekeltségi körhöz tartozó Kaufland előtt. Már évekkel ezelőtt építkezési engedélyért folyamodtak a polgármesteri hivatalhoz, de csak tavaly kezdtek hozzá a tereprendezéshez. Az új áruházat az egykori keményítőgyár helyére húzzák fel. A komoly múlttal rendelkező, sok éven át jövedelmező, majd a magánosítás áldozatául esett (a részvények felvásárlása után a külföldi befektető bezárta) Amylum Rt. területét előbb egy magánszemély vásárolta meg, majd továbbadta az áruházláncnak.

Ott jártunkkor, hétfőn délben egy lelket sem láttunk a munkatelepen Fotó: Kocsis Károly

Az új kereskedelmi egység 8673 négyzetméternyi felületéből 2486 négyzetmétert foglal el majd a beépített rész, tehát

jóval nagyobb lesz a jelenlegi üzletüknél

– tudtuk meg Szilveszter Szabolcstól, Kézdivásárhely alpolgármesterétől. Ugyanakkor több mint 2000 négyzetméteren 145 parkolóhelyet is kialakítanak, ami adott esetben jól jön a környéken lakóknak. Hirdetés Ott jártunkkor, hétfőn délben egyetlen munkást sem látunk a helyszínen, a bejárathoz kifüggesztett tábla szerint a bukaresti kivitelezőnek 2027. január 29-ig kell befejeznie a munkálatokat. Az elöljáró úgy tudja, a mostani egységüket nem fogják tovább működtetni. Nem hivatalos forrásból úgy értesültünk,

a szomszédos MOL-töltőállomás tervez terjeszkedni a helyére, a bővítés többek között autómosót is magában foglal.