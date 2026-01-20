Új áruház épül Kézdivásárhelyen

Az új szupermarketnek elvileg a jövő év elejéig kell megépülnie
Fotó: Kocsis Károly
A Lidl másfél évtizeddel ezelőtt húzta fel első üzletét Kézdivásárhelyen. Nemrég hozzáfogtak egy új szupermarket megépítéséhez, elvileg egy év leforgása alatt be is fejezik, de nem tervezik mindkettőt megtartani.
A német Schwarz-csoporthoz tartozó, több mint harminc országban jelen lévő üzlethálózat 2010-ben vetette meg a lábát a céhes városban, a Plus felvásárlásával, nem sokkal a szintén ehhez az érdekeltségi körhöz tartozó Kaufland előtt. Már évekkel ezelőtt építkezési engedélyért folyamodtak a polgármesteri hivatalhoz, de csak tavaly kezdtek hozzá a tereprendezéshez.
Az új áruházat az egykori keményítőgyár helyére húzzák fel. A komoly múlttal rendelkező, sok éven át jövedelmező, majd a magánosítás áldozatául esett (a részvények felvásárlása után a külföldi befektető bezárta) Amylum Rt. területét előbb egy magánszemély vásárolta meg, majd továbbadta az áruházláncnak.
Ott jártunkkor, hétfőn délben egy lelket sem láttunk a munkatelepen
Fotó: Kocsis Károly
Az új kereskedelmi egység 8673 négyzetméternyi felületéből 2486 négyzetmétert foglal el majd a beépített rész, tehát
– tudtuk meg Szilveszter Szabolcstól, Kézdivásárhely alpolgármesterétől.
Ugyanakkor több mint 2000 négyzetméteren 145 parkolóhelyet is kialakítanak, ami adott esetben jól jön a környéken lakóknak.
Ott jártunkkor, hétfőn délben egyetlen munkást sem látunk a helyszínen, a bejárathoz kifüggesztett tábla szerint a bukaresti kivitelezőnek 2027. január 29-ig kell befejeznie a munkálatokat.
Az elöljáró úgy tudja, a mostani egységüket nem fogják tovább működtetni. Nem hivatalos forrásból úgy értesültünk,
Az üzletlánc jelenleg több mint 350 egységet működtet Romániában, ebből Maros megyében tízet, Hargita megyében hatot, Háromszéken pedig hármat: Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán és Kézdivásárhelyen; a bodzafordulói most épül. Emellett hat logisztikai központot tart fenn, az alkalmazottai száma meghaladja a 12 ezret.
