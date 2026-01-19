Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Barcsay 125 emlékév keretében tárlatot nyitnak Barcsay Jenő Művészeti anatómia című könyvének giclée-nyomataiból.

Az eseményt a sepsiszentgyörgyi Árkosi Kulturális Központ galériájában szervezik meg január 21-én, szerdán 19 órakor a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy és az Árkosi Kulturális Központ együttműködésben.

A tárlatot Péter Alpár képzőművész nyitja meg, a PTE Művészeti Kar Kihelyezett Képzőművészeti Intézetének anatómia tanára és Szebeni Zsuzsanna intézetvezető. Az esemény házigazdája Kopacz Attila igazgató.