Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje

Fotó: Tarisznyás Márton Múzeum
A gyergyószentmiklósi Szent Miklós római katolikus templom tornyának felújítása miatt emelték le a keresztet és a toronygömböt, amiből érdekes, 1868-ban oda elhelyezett tárgyak kerültek elő. Ezek májusig a múzeumban tekinthetők meg.
A torony tetejéről két hete leemelt gömb egy 1868-ban elhelyezett fémhengert rejtett, amely meglepően jó állapotban őrizte meg tartalmát.
Az okirat Ágoston Károly feljegyzése, amely az akkori egyházi és világi elöljárók névsorát is rögzíti. A nyomtatvány a Szent István Társulat 1868-as naptára.
Az érmék között a korabeli forgalmi pénzek mellett emlékérmek is találhatók: kettő Ferenc József császár 1867-es koronázására, egy pedig a Szent Korona 1853-as orsovai megtalálásának emlékére készült. A három szivar jelenléte külön érdekesség, eredetük és jelentésük egyelőre találgatások tárgya.
ahol magyarázó szöveggel kiegészítve tekinthető meg. Itt május végéig látogatható a Fogarasy Mihály-kiállítás részeként.
