Ha ilyen a budi a rendőrségen, milyen lehet a börtönben?

Fotó: Facebook/Sindicatul Europol
Olyan mosdóhelyiséget mutat be az Europol rendőri szakszervezet, amelyet a megosztott képeken látható állapotban kell használnia a Teleorman Megyei Rendőr-főkapitányság két szervezeti egységének is.
2026. október 08., 12:112026. október 08., 12:11
2026. október 08., 12:132026. október 08., 12:13
A szaniterek repedtek és mocskosak, a kerámiaelemek leestek, a vécétartályok vízellátó rendszere nem működik, takarítási szolgáltatás nincs – mutatja be a személyzeti mosdót legfrissebb posztjában a rendőri szakszervezet.
Mint írják, „egy bakteriológiai bombán” ül a megyei rendőr-főkapitányság, és arra biztatják rendőrkollégáikat, hogy jelezzék a szakszervezetnek, ha hasonló bánásmódban részesülnek.
Tudatták ugyanakkor, hogy az érdekvédelem bejelentést tett a közegészségügyi igazgatóságnál, kérve az egészségtelen helyiségek bezárását az összes hiányosság megszüntetéséig.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
Az áram- és földgázszolgáltatókat ezentúl színkódokkal is osztályozzák annak alapján, hogyan kezelik ügyfeleik panaszait – tájékoztatott csütörtökön az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE).
A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel a rendszer teljes működőképessé válásáig a TollRo útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságokat.
Vádat emeltek minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt egy romániai férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke, Corneliu Ștefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön.
Elekes Gyula tűzzománc művész alkotásaiból nyílik kiállítás csütörtökön a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban.
Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házimacskák vadászatáról, ezért a Macskapréda Projekt arra hívja a lakosságot, hogy saját fotós megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házimacskákkal.
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében.
Ismét a klasszikus zenére figyelnek október 8. és 11. között Sepsiszentgyörgyön. Második alkalommal rendezik meg a Bartók Napokat a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.
A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
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