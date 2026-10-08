Ha ilyen a budi a rendőrségen, milyen lehet a börtönben?

Olyan mosdóhelyiséget mutat be az Europol rendőri szakszervezet, amelyet a megosztott képeken látható állapotban kell használnia a Teleorman Megyei Rendőr-főkapitányság két szervezeti egységének is.

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A szaniterek repedtek és mocskosak, a kerámiaelemek leestek, a vécétartályok vízellátó rendszere nem működik, takarítási szolgáltatás nincs – mutatja be a személyzeti mosdót legfrissebb posztjában a rendőri szakszervezet.

Mint írják, „egy bakteriológiai bombán” ül a megyei rendőr-főkapitányság, és arra biztatják rendőrkollégáikat, hogy jelezzék a szakszervezetnek, ha hasonló bánásmódban részesülnek.

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Tudatták ugyanakkor, hogy az érdekvédelem bejelentést tett a közegészségügyi igazgatóságnál, kérve az egészségtelen helyiségek bezárását az összes hiányosság megszüntetéséig.