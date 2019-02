Ha csak az órabért nézzük, nem is olyan rossz a szociális segély

Naponta előkerülnek a hólapátok. Egy szociális segélyezettnek 11 órát kell dolgoznia havonta a 142 lejes juttatásért • Fotó: Pinti Attila

Egy újításnak köszönhetően továbbá ettől az évtől szezonális munkát is végezhetnek a közmunkások (például lehetnek napszámosok), amennyiben lesz erre igény és felkérés jogi vagy magánszemélyek részéről. Ezeket a munkákat kötelező módon el kell vállalniuk, ellenkező esetben nem kaphatnak szociális segélyt, továbbá ha két alkalommal is visszautasítják a szezonális munkát, egy évig nem tehetnek le kérést a juttatásra. A korábban is rájuk bízható munkák esetében, mint a takarítás vagy a csúszásmentesítés, szintén érvényes az, hogy ha megtagadják ezek elvégzését, elveszítik a szociális segélyt.

Egyébként az önkormányzat minden évben tanácshatározattal hagy jóvá egy tevékenységi tervet, melynek alapján a segélyezettek elvégzik a rájuk szabott munkát. Nyáron többnyire takarítási, télen pedig csúszásmentesítési munkálatokat végeznek, de emellett számos egyéb feladat is rájuk bízható. A takarítás kategóriájában egyebek közt ablaktisztítást, folyosók, udvarok tisztítását is rájuk lehet bízni, de lehetnek segédmunkások meszeléseknél, füvet is nyírhatnak, illetve kerítésjavítás és -festés is szerepel a számukra kiosztható feladatok között. Emellett besegítenek a városi kertészetnél, szemetet gyűjtenek, illetve nagyobb rendezvények után, mint például a csíksomlyói búcsú, szintén segítenek a szemét összegyűjtésében és a takarításban.

Csíkszeredában jelenleg 92 család részesül szociális segélyben, ebből 107 személy köteles közmunkát végezni. Utóbbiak egy beosztás szerint dolgoznak négy csoportra osztva, egy-egy csoport a hónap mindegyik hetén. Ezt szigorúan be kell tartani, tehát nem jelentkezhetnek máskor, mint amikor be vannak osztva, kizárólag orvosi igazolással dolgozhatnak más időpontban. Mint már említettük, az érintettek a segély értékének megfelelő óraszámot kell közmunkával ledolgozzanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az önkormányzatnál

Nemkívánatos a munka?

Azt is megtudtuk, hogy a szociális segélyben részesülők munkáját folyamatosan felügyeli az önkormányzat egyik kifejezetten ezzel megbízott alkalmazottja, illetve a szociális iroda munkatársai is rengeteg terepmunkát végeznek. Erre azért van szükség, mert bár vannak közöttük jó munkaerők is, akiknek teljesítményével elégedettek, sajnos olyanok is akadnak, akiknek munkája hagy kívánnivalót maga után. Az önkormányzat szerint nehéz őket tartalmasabb ideig munkára fogni, és sokszor nehezükre esik dolgozni:

többször is megtörtént, hogy amikor valaki feladatot kapott, inkább a segélyről is lemondott, csak ne kelljen elvégeznie.

Emellett néha a rendszert is megpróbálják „kicselezni”. Egy egyedülálló édesanya például letagadja, hogy van egy élettársa vagy a gyerekeknek él az édesapjuk, hogy megszabaduljanak a közmunkától. „Ezt sokszor nagyon nehéz kideríteni, olyan is van, hogy két-három évig vezetnek az orrunknál fogva, mivel amikor ellenőrizni megyünk, nincs ott a munkaköteles személy. Az ilyen esetekre fényt deríteni azért is nagyon nehéz, mert

elképesztően védik egymást, összetartanak. Valaminek történnie kell, például egy veszekedésnek ahhoz, hogy elárulják egymást, és így mi is megtudjuk az igazságot”

– részletezték a szociális iroda illetékesei.

Szigorú ellenőrzés Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhelyen két évvel ezelőtt vált szigorúbbá a szociális segélyben részesülők munkájának számonkérése, mivel nem szerették volna azt az igazságtalan és a lakosság által is jogosan kifogásolt helyzetet erősíteni, hogy egyesek munka nélkül kapnak segélyt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint azóta gördülékenyen működik a rendszer, hiszen a szociális segélyezettek megszokták az új szabályokat, és elfogadták, hogy nincs ingyen segély, csak akkor jár, ha betartják a feltételeket.

Székelyudvarhelyen 151 család jogosult szociális segélyre, közülük 115 személy köteles közmunkát végezni. Utóbbiaknak minden hónapban be kell menniük a helyi rendőrségre, ahol megkapják a listát arról, hogy pontosan hány órát és mit kell dolgozniuk. Azt is megtudtuk, hogy fizikai állapotuktól, tudásuktól, megbízhatóságuktól és szándékuktól függően különböző közintézményekhez vannak beosztva. Segítenek például a piacokon vagy az oktatási intézményeknél. Emellett télen a csúszásmentesítésben, nyáron pedig főként az útszéli kaszálásokban, elhagyott városrészek tisztításában és sáncásásban vállalnak szerepet. A közmunkások továbbá folyamatosan felügyelet alatt állnak Székelyudvarhelyen is: egy városházi alkalmazott minden alkalommal velük tart és felügyeli a munkájukat.