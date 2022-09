Felfoghatatlanul gazdag Székelyföld madárvilága

Erre haladnak át ősszel a rigók, nagy csapatok is szoktak feltűnni a környéken – folytatta az ornitológus, aki hangsúlyozta, a feketerigók terjeszkedését sem könnyű követni, gyűrűzésekre lenne szükség, hiszen, mint mondta, ő sem tud szemre két feketerigót megkülönböztetni. Egy másik, télire ide érkező madár a fenyőpinty; ezek a madarak a bükkös termésben gazdag években szoktak többen lenni, városi környezetben viszont ez nehezen megfigyelhető, Ausztriából viszont több milliós csapatot is jelentettek – tette hozzá. „A süvöltő is egy itt telelő faj, viszont gyakori, hogy fészkelnek is nálunk. Az itt telelő süvöltők nagy része keletről jön, az Ural-hegységtől”.

A ragadozó madarakról elmondta, a gatyás ölyv, a kékes rétihéja és a kis sólyom is ide szokott jönni északról telelni, ám ezek táplálkozásáért közel sem kell aggódni. A hattyúk áttelelésével kapcsolatban a szakember megjegyezte: „abban az esetben, ha a környezetükben nem fagynak be a vízfelületek, a hattyú áttelel, ellenkező esetben átmennek olyan helyekre, ahol nem fagynak be. A hattyú növényevő, szóval tud csipegetni a tó széléről és a víz alól is növényeket. Jelenleg két pár hattyú is van a homoródszentpáli halastavaknál, az egyik párnak a fészkelése meghiúsult, ugyanis leengedték az egyik tó vízszintjét” – jegyezte meg Szabó, aki szerint nem jelent nagy gondot a kimaradt költés, mivel egy javában terjeszkedő fajról van szó.

Nem könnyű a dolguk

Több madárfaj életét is megnehezítik az építkezések, a felgyorsult infrastrukturális növekedés – bontotta ki a problémát a szakértő, aki szerint a verebek fészkelő helyének drasztikus csökkenése miatt egyre kevesebb példány figyelhető meg. Ez javarészt az emberi hozzáállás hozadéka, mert a házakat és az épületeket egyre gondosabban szigetelik az emberek, minden apró rést betömve – hangsúlyozta. A háztetők üregeibe fészkelő kuvikok is hasonlóan jártak, hiszen ők is kezdenek emiatt kiszorulni az élőhelyükről. A megoldást valószínűleg a műodúk kihelyezése jelenti. Ennek kapcsán a madárszakértő megjegyezte, egyik ismerőse, aki kizárólag álfecskeodúkat gyárt, mára több mint hatvan molnárfecske-családdal él együtt, az odúkat a házára rögzítve. Portálunk a harkályokról is kikérte a madárkutató véleményét, ugyanis több helyen bontják ki a szigetelést. Erre is ajánlott a szakember megoldást: Nyugaton már fémlemezekkel borítják a szigeteléseket, hogy ne tudjanak a madarak kárt tenni benne, viszont ez nyilván egy költségesebb eljárása a kivitelezésnek.

Hogyan etessük, csalogassuk

A madarak téli etetését tekintve alapfeltétel, hogy