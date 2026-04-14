Fák, varjak, indulatok – Megcsonkított fák, megosztott közösség Sepsiszentgyörgyön

Ebben az esetben éppen az eltávolított alsó ágak biztosíthatták volna fa stabilitását, így viszont vélhetően 4-5 év múlva ki kell vágni, vélekedik a szakértő
Megosztja a sepsiszentgyörgyieket a tavasszal erősen megmetszett, olykor megcsonkított fák látványa: míg sokan túlzásnak tartják a beavatkozásokat, a városvezetés szerint a munkálatok szakmailag indokoltak, és gyakran biztonsági vagy lakossági panaszok állnak mögöttük.
Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szerint két külön kérdés, hogy egy fametszés tetszetős-e, illetve szakszerű-e. Mint érdeklődésünkre elmondta,
Az elöljáró szerint az, hogy egyes fák ágait egészen a törzsig visszavágják, csak akkor fordul elő, amikor a gyökerek növekedése valamilyen épített objektumot veszélyeztet.
Csúnya, de szakszerű - állítja az önkormányzat képviselője
Ilyenkor a fa az ágakra fordít kevesebb energiát, és így a gyökerei megerősítésére is kisebb hangsúly kerül.
A madarak a magas fákra fészkeltek, gyorsan szaporodtak, a lárma és a madárürülék pedig sokak számára zavaróvá vált. Ez a gyakorlat ugyanakkor a másik tábor számára volt felháborító.
Nemcsak a fák metszése, hanem a tömbházak közötti zöldövezetekből egyes fák kivágása is rendszeresen pro és kontra érveket szül.
Minden ilyen műveletet csak az önkormányzat jóváhagyásával lehet elvégezni, a veszélyesnek nyilvánított fákat pedig kizárólag az önkormányzat cége, a Sepsi Protekt távolíthatja el díjmentesen, szakképzett, ipari favágásban jártas személyzettel. Erről Nagy Erika, a polgármesteri hivatal gazdasági társaságokat felügyelő részlegének szakfelügyelője beszélt.
A követendő eljárás szerint akiket valamilyen szempontból zavar egy fa – például mert túl sötét a lakás, veszélyeztet egy vezetéket, vagy bármikor kidőlhet –, jelzik igényüket a lakótársulásnak, mellékelve a tömbházlakók több mint felének egyetértését igazoló aláírását. A lakótársulás elnöke ezután bejelenti az igényt a városnál, majd
Ha jóváhagyják a munkálatot, erről írásban értesítik a lakótársulást, amely ezt követően szerződést köt a nyesés vagy kivágás kivitelezésére a zöldövezet-karbantartó céggel.
Ilyenből több is működik Sepsiszentgyörgyön, de a veszélyes fákat csak a Sepsi Protekt vághatja ki. Nagy Erika szerint a város területén kivágott fák nagy többsége ebbe a kategóriába tartozik.
A kivágás vagy nyesés után értesíteni kell a városháza gazdasági társaságokat felügyelő részlegének munkatársát, mert a műveletet be kell jegyezni a városháza zöldövezeti nyilvántartójába. Ez azonban nagyon ritkán történik meg.
– húzta alá Nagy Erika.
A kivágott fákat pótolni is kellene, legalábbis nagyobb léptékben, városi szinten. Tóth-Birtan Csaba ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a tavalyi év ebből a szempontból kiemelkedő volt a város életében: sok csemetét ültettek például az Olt partján futó bicikliút mellett, a MOL benzinkúttól a Kaufland nagyáruházig, valamint az állomási tó környezetében is.
Aligha létezik olyan megoldás, amely egyöntetű tetszést váltana ki a lakók körében. Ha a városvezetés fákat vágat ki azért, hogy parkolót létesítsen, számos bírálatot kap, de ha nincs hol parkolni, az ugyanúgy reklamációkat szül. Ha a varjak elleni védekezés részeként csonkoltatja a fákat – miközben kíméletesebb módszerrel, a varjúfészkek eltávolításával is kezeli a problémát –, akkor ismét tiltakozások indulnak, noha
A problémával kapcsolatban Csákány László környezetmérnök is megszólalt, aki elsősorban a város szakemberek által, hosszú távra kidolgozott zöldövezet-politikáját hiányolja. Szerinte egy olyan vízióra lenne szükség, amely összeegyezteti az emberi és a környezeti igényeket.
Jó példaként említette a Kós Károly utat, ahol időtállónak bizonyult a múlt század elején ültetett hársfasor. Mint fogalmazott: „elsősorban tudni kellene, milyen irányba akarunk menni, mit akarunk: sétányt, árnyékot?
– hozta fel példaként.
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat jelenleg is támogatja a tömbházak közötti zöldövezetek szépítését, ezen belül a faültetést is:
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy fontos a megfelelő ültetési helyszín kiválasztása és a növényfajták ismerete, mert ez segíthet megelőzni a későbbi kivágást vagy kidőlést. Arra is felhívja a lakók figyelmét, hogy ültetéskor vegyék figyelembe a fák növekedési ciklusát, és kerüljék az ültetést az épületek falai, ablakai, parkolók és vezetékek közvetlen közelében.
