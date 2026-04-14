Fák, varjak, indulatok – Megcsonkított fák, megosztott közösség Sepsiszentgyörgyön

Ebben az esetben éppen az eltávolított alsó ágak biztosíthatták volna fa stabilitását, így viszont vélhetően 4-5 év múlva ki kell vágni, vélekedik a szakértő

Ebben az esetben éppen az eltávolított alsó ágak biztosíthatták volna fa stabilitását, így viszont vélhetően 4-5 év múlva ki kell vágni, vélekedik a szakértő

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztja a sepsiszentgyörgyieket a tavasszal erősen megmetszett, olykor megcsonkított fák látványa: míg sokan túlzásnak tartják a beavatkozásokat, a városvezetés szerint a munkálatok szakmailag indokoltak, és gyakran biztonsági vagy lakossági panaszok állnak mögöttük.

Bodor Tünde

2026. április 14., 10:312026. április 14., 10:31

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szerint két külön kérdés, hogy egy fametszés tetszetős-e, illetve szakszerű-e. Mint érdeklődésünkre elmondta,

a munkálatokat a városi kertészet kertészmérnök munkatársa követi, ezért azok szakmailag rendben vannak, még ha amíg nem hajtanak ki az új ágak, csúnyának is tűnnek a fák.

Az elöljáró szerint az, hogy egyes fák ágait egészen a törzsig visszavágják, csak akkor fordul elő, amikor a gyökerek növekedése valamilyen épített objektumot veszélyeztet.

Csúnya, de szakszerű - állítja az önkormányzat képviselője • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Csúnya, de szakszerű - állítja az önkormányzat képviselője

Fotó: Tuchiluș Alex

Ilyenkor a fa az ágakra fordít kevesebb energiát, és így a gyökerei megerősítésére is kisebb hangsúly kerül.

Arra is volt példa, hogy a magas fák törzsét derékban vágták el, főágaikat pedig lecsupaszították, mert sok lakó panaszkodott a varjakra.

A madarak a magas fákra fészkeltek, gyorsan szaporodtak, a lárma és a madárürülék pedig sokak számára zavaróvá vált. Ez a gyakorlat ugyanakkor a másik tábor számára volt felháborító.

Nemcsak a fák metszése, hanem a tömbházak közötti zöldövezetekből egyes fák kivágása is rendszeresen pro és kontra érveket szül.

A fák pártján állók általában hangosabbak, míg azok, akik a metszést vagy a kivágást kérik, többnyire csendesebbek.

Minden ilyen műveletet csak az önkormányzat jóváhagyásával lehet elvégezni, a veszélyesnek nyilvánított fákat pedig kizárólag az önkormányzat cége, a Sepsi Protekt távolíthatja el díjmentesen, szakképzett, ipari favágásban jártas személyzettel. Erről Nagy Erika, a polgármesteri hivatal gazdasági társaságokat felügyelő részlegének szakfelügyelője beszélt.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Mi a követendő eljárás?

A követendő eljárás szerint akiket valamilyen szempontból zavar egy fa – például mert túl sötét a lakás, veszélyeztet egy vezetéket, vagy bármikor kidőlhet –, jelzik igényüket a lakótársulásnak, mellékelve a tömbházlakók több mint felének egyetértését igazoló aláírását. A lakótársulás elnöke ezután bejelenti az igényt a városnál, majd

a városi kertészet szakértője és a környezetvédelmi hivatal egyik munkatársa a helyszínen felméri a helyzetet és a szükséges teendőket.

Ha jóváhagyják a munkálatot, erről írásban értesítik a lakótársulást, amely ezt követően szerződést köt a nyesés vagy kivágás kivitelezésére a zöldövezet-karbantartó céggel.

Ilyenből több is működik Sepsiszentgyörgyön, de a veszélyes fákat csak a Sepsi Protekt vághatja ki. Nagy Erika szerint a város területén kivágott fák nagy többsége ebbe a kategóriába tartozik.

A kivágás vagy nyesés után értesíteni kell a városháza gazdasági társaságokat felügyelő részlegének munkatársát, mert a műveletet be kell jegyezni a városháza zöldövezeti nyilvántartójába. Ez azonban nagyon ritkán történik meg.

Arra az utóbbi időben nem igazán van példa, hogy valaki saját kezdeményezésre vágjon ki fát, mert az emberek már ismerik a szabályokat, másrészt a szomszédok is figyelik egymást

– húzta alá Nagy Erika.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A kivágott fákat pótolni is kellene, legalábbis nagyobb léptékben, városi szinten. Tóth-Birtan Csaba ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a tavalyi év ebből a szempontból kiemelkedő volt a város életében: sok csemetét ültettek például az Olt partján futó bicikliút mellett, a MOL benzinkúttól a Kaufland nagyáruházig, valamint az állomási tó környezetében is.

A város fakataszterében 24 532 fát tartanak nyilván, ezek közül 2122 minősül veszélyesnek.

Visszatérő viták

Aligha létezik olyan megoldás, amely egyöntetű tetszést váltana ki a lakók körében. Ha a városvezetés fákat vágat ki azért, hogy parkolót létesítsen, számos bírálatot kap, de ha nincs hol parkolni, az ugyanúgy reklamációkat szül. Ha a varjak elleni védekezés részeként csonkoltatja a fákat – miközben kíméletesebb módszerrel, a varjúfészkek eltávolításával is kezeli a problémát –, akkor ismét tiltakozások indulnak, noha

a madárürülék sokakat ugyanúgy zavar az autókon és a járdákon.

A problémával kapcsolatban Csákány László környezetmérnök is megszólalt, aki elsősorban a város szakemberek által, hosszú távra kidolgozott zöldövezet-politikáját hiányolja. Szerinte egy olyan vízióra lenne szükség, amely összeegyezteti az emberi és a környezeti igényeket.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Jó példaként említette a Kós Károly utat, ahol időtállónak bizonyult a múlt század elején ültetett hársfasor. Mint fogalmazott: „elsősorban tudni kellene, milyen irányba akarunk menni, mit akarunk: sétányt, árnyékot?

Idézet
Valamikor mindenki azt ültetett, amit akart, most ezért van a sok vita”

– hozta fel példaként.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat jelenleg is támogatja a tömbházak közötti zöldövezetek szépítését, ezen belül a faültetést is:

kedvezményes áron kínál facsemetéket és díszcserjéket az igénylő lakótársulásoknak.

Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy fontos a megfelelő ültetési helyszín kiválasztása és a növényfajták ismerete, mert ez segíthet megelőzni a későbbi kivágást vagy kidőlést. Arra is felhívja a lakók figyelmét, hogy ültetéskor vegyék figyelembe a fák növekedési ciklusát, és kerüljék az ültetést az épületek falai, ablakai, parkolók és vezetékek közvetlen közelében.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Tovább nőtt az infláció Romániában
Tovább nőtt az infláció Romániában
2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában
2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat

Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
