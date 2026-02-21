Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Eredményes összefogás után Budapesten folytatódik a szívbeteg Dimény István kivizsgálása

A gyűjtés eredményes volt: Dimény István bankszámláira összesen 176 ezer lej érkezett be • Fotó: Albert Egon/Facebook

A gyűjtés eredményes volt: Dimény István bankszámláira összesen 176 ezer lej érkezett be

Fotó: Albert Egon/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentős összegű adomány gyűlt össze a súlyos szívbetegséggel küzdő Dimény István számára. A közösségi támogatásnak köszönhetően az erdővidéki férfi előtt új esély nyílt a gyógyulásra: a napokban Budapest neves klinikáján vizsgálják meg.

Farkas Orsolya

2026. február 21., 14:502026. február 21., 14:50

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A baróti Dimény István – becenevén Kottyász – évtizedek óta kórházról kórházra jár, állapota mégsem javul. Az utóbbi hónapokat ágyhoz kötve töltötte, egyre súlyosbodó panaszokkal:

a krónikus szívizomgyulladás mellett szívelégtelenséggel, izom- és ízületi panaszokkal, valamint visszatérő gyomorfájdalommal is küzd.

A férfi édesanyjával él, állapota miatt fizikai munkára képtelen, a kezelésének finanszírozása pedig meghaladja az anyagi lehetőségeiket. Történetének megosztását követően több adománygyűjtő akciót is szerveztek Háromszéken, sőt a megye határain túlról is érkezett segítség.

Hirdetés

Az Erdővidék Regionális Hetilap beszámolója szerint Dimény István ügyének felkarolói, mozgatói – Demeter Zoltán, Bogyor Attila és Albert Egon – Deák Brigitta háziorvossal együtt nemrég meglátogatták a férfit. Kiderült, hogy noha az állapota továbbra sem javult, vannak biztató fejlemények:

a beteg bankszámláira összesen 176 ezer lej (nagyjából 34 ezer euró), illetve megközelítőleg négyezer lej készpénz gyűlt össze.

A befolyt összeg stabil anyagi hátteret biztosít ahhoz, hogy elinduljon a felépülés, gyógyulás útján, éppen ezért egykori zenésztársaival – Bogyor Attilával és Kátai Jocóval – ezen a héten máris Budapestre utaztak, hogy a napokban a napokban a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjában fontos vizsgálatokon essen át.

A család azután döntött a budapesti egészségügyi központ mellett, miután felvették a kapcsolatot az említett klinika dolgozójával, a baróti születésű Nagy Nándor őssejt-kutatóval, egyetemi oktatóval.

A szakember azt is felajánlotta, hogy amint elvégzik a szükséges vizsgálatokat, ő is megnézi a beteg eredményeit. Dimény István és zenésztársai február 17-én utaztak ki a magyar fővárosba, ugyanakkor a szállást – az adományoknak köszönhetően – már egy hónapra előre lefoglalták és kifizették a férfi számára, tehát elkezdődhet a régóta várt kezelés, gyógyulás.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 21., szombat

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen

Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
2026. február 21., szombat

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. február 21., szombat

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében

Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
2026. február 21., szombat

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
2026. február 21., szombat

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség

Több mint 43 ezer lej értékben kobzott el faanyagot pénteki ellenőrző akciója során a Hargita megyei rendőrség két fafeldolgozó vállalkozástól, ugyanakkor a szabálytalanságokért húszezer lejre bírságolták a cégeket.

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
2026. február 21., szombat

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
2026. február 21., szombat

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának

A hazai munkaerőpiacon egyre nagyobb igény van jól képzett szakemberekre. A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakközépiskola több szakon kínál képzést, és az elmúlt öt évben – a korszerűsítéseknek is köszönhetően – töretlen maradt az érdeklődés.

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
2026. február 21., szombat

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség

Tekintettel az időjárási körülményekre, valamint az egyes megyékben a héten záruló, másutt viszont a jövő héten kezdődő sívakációra, a rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic egy sor ajánlást tett közzé a járművezetőknek.

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
2026. február 20., péntek

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
2026. február 20., péntek

Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program

Meghosszabbították 2026. december végéig a villanyszámla-támogatási programot – tájékoztatott pénteken az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program
Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program
2026. február 20., péntek

Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program
2026. február 20., péntek

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint

Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
2026. február 20., péntek

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter

Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
2026. február 20., péntek

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
2026. február 20., péntek

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben

Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
2026. február 20., péntek

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
2026. február 20., péntek

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás

Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
2026. február 20., péntek

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!