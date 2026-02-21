Eredményes összefogás után Budapesten folytatódik a szívbeteg Dimény István kivizsgálása

A gyűjtés eredményes volt: Dimény István bankszámláira összesen 176 ezer lej érkezett be

Jelentős összegű adomány gyűlt össze a súlyos szívbetegséggel küzdő Dimény István számára. A közösségi támogatásnak köszönhetően az erdővidéki férfi előtt új esély nyílt a gyógyulásra: a napokban Budapest neves klinikáján vizsgálják meg.

Farkas Orsolya 2026. február 21., 14:502026. február 21., 14:50

A baróti Dimény István – becenevén Kottyász – évtizedek óta kórházról kórházra jár, állapota mégsem javul. Az utóbbi hónapokat ágyhoz kötve töltötte, egyre súlyosbodó panaszokkal:

a krónikus szívizomgyulladás mellett szívelégtelenséggel, izom- és ízületi panaszokkal, valamint visszatérő gyomorfájdalommal is küzd.

A férfi édesanyjával él, állapota miatt fizikai munkára képtelen, a kezelésének finanszírozása pedig meghaladja az anyagi lehetőségeiket. Történetének megosztását követően több adománygyűjtő akciót is szerveztek Háromszéken, sőt a megye határain túlról is érkezett segítség. Hirdetés Az Erdővidék Regionális Hetilap beszámolója szerint Dimény István ügyének felkarolói, mozgatói – Demeter Zoltán, Bogyor Attila és Albert Egon – Deák Brigitta háziorvossal együtt nemrég meglátogatták a férfit. Kiderült, hogy noha az állapota továbbra sem javult, vannak biztató fejlemények:

a beteg bankszámláira összesen 176 ezer lej (nagyjából 34 ezer euró), illetve megközelítőleg négyezer lej készpénz gyűlt össze.