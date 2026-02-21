Eredményes összefogás után Budapesten folytatódik a szívbeteg Dimény István kivizsgálása

A gyűjtés eredményes volt: Dimény István bankszámláira összesen 176 ezer lej érkezett be
Fotó: Albert Egon/Facebook
Jelentős összegű adomány gyűlt össze a súlyos szívbetegséggel küzdő Dimény István számára. A közösségi támogatásnak köszönhetően az erdővidéki férfi előtt új esély nyílt a gyógyulásra: a napokban Budapest neves klinikáján vizsgálják meg.
A baróti Dimény István – becenevén Kottyász – évtizedek óta kórházról kórházra jár, állapota mégsem javul. Az utóbbi hónapokat ágyhoz kötve töltötte, egyre súlyosbodó panaszokkal:
A férfi édesanyjával él, állapota miatt fizikai munkára képtelen, a kezelésének finanszírozása pedig meghaladja az anyagi lehetőségeiket. Történetének megosztását követően több adománygyűjtő akciót is szerveztek Háromszéken, sőt a megye határain túlról is érkezett segítség.
Az Erdővidék Regionális Hetilap beszámolója szerint Dimény István ügyének felkarolói, mozgatói – Demeter Zoltán, Bogyor Attila és Albert Egon – Deák Brigitta háziorvossal együtt nemrég meglátogatták a férfit. Kiderült, hogy noha az állapota továbbra sem javult, vannak biztató fejlemények:
A befolyt összeg stabil anyagi hátteret biztosít ahhoz, hogy elinduljon a felépülés, gyógyulás útján, éppen ezért egykori zenésztársaival – Bogyor Attilával és Kátai Jocóval – ezen a héten máris Budapestre utaztak, hogy a napokban a napokban a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjában fontos vizsgálatokon essen át.
A család azután döntött a budapesti egészségügyi központ mellett, miután felvették a kapcsolatot az említett klinika dolgozójával, a baróti születésű Nagy Nándor őssejt-kutatóval, egyetemi oktatóval.
A szakember azt is felajánlotta, hogy amint elvégzik a szükséges vizsgálatokat, ő is megnézi a beteg eredményeit. Dimény István és zenésztársai február 17-én utaztak ki a magyar fővárosba, ugyanakkor a szállást – az adományoknak köszönhetően – már egy hónapra előre lefoglalták és kifizették a férfi számára, tehát elkezdődhet a régóta várt kezelés, gyógyulás.
