Épül a konténerkórház Székelyudvarhelyen

Rendőrségi felvezetéssel érkeztek meg pénteken délben az első konténerek a székelyudvarhelyi kórházba • Fotó: Beliczay László

Sajtótájékoztatón számoltak be a kórházi ellátást érintő fontos beruházásokról és fejlesztésekről a székelyudvarhelyi városháza és a kórház közös sajtótájékoztatóján pénteken Székelyudvarhelyen.

Nagyon fontos előrelépéseknek lehetünk tanúi a városháza és a városi kórház együttműködésének területén

– jelentette be a sajtótájékoztatón Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. Elmondta, olyan konténerek kerülnek elhelyezésre a kórház udvarán, amelyekben a koronavírus-gyanús pácienseket különíthetik és helyezhetik el biztonságosan, ameddig a teszteredményük elkészül. Ezzel hatékonyabbá tehetik a kórház épületében zajló egészségügyi ellátás folyamatait. Az egészségügyi intézményben létrehozzák a megyei vérközpont alegységét is, ezzel kapcsolatban a kórház főigazgatója már tájékoztatta a hivatalt az igényekről, a városvezetés pedig ebben az ügyben is maximálisan támogatja a kórházat – folytatta a polgármester.