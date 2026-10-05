Említ csapadékot a kéthetes előrejelzés, de sokan nem pont ezt várnák

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Közzétette kéthetes, október 5–18. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Október 5–9. között meleg nappalok, de hideg éjszakák és reggelek várhatók, így ebben az időszakban a maximális hőmérsékletek átlaga Erdély-szerte 21–25 fok, a minimális hőmérsékleteké pedig 3–5 fok körül alakul (Erdély keleti medencéiben lesznek a leghidegebbek a hajnalok).
így október 11-én a maximális hőmérsékletek átlaga már csak 18–19 Celsius-fok lesz. Aztán az előrejelzés második hetére ez kissé emelkedni fog, a jelenlegi becslés 20 fokos maximális hőmérsékleti átlagot jelez. Lehűlni éjszakánként az első hét végén, illetve október 12–18. között Erdély-szerte átlagban 6 fok körül fog.
Kiterjedt csapadék továbbra sem valószínű, azonban
október 10–11-én, valamint az előrejelzési időszak második héten.
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