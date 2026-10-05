Említ csapadékot a kéthetes előrejelzés, de sokan nem pont ezt várnák

2026. október 05., hétfő

A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat

Október 5. és 12. között jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. A sort hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díj nyitja Stockholmban, majd a hét folyamán a fizika, a kémia és az irodalom területén is kihirdetik a díjazottakat.