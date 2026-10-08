Éhbérért dolgoztatta, verte és fenyegette áldozatát egy romániai férfi Magyarországon

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Fotó: Olti Angyalka
Vádat emeltek minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt egy romániai férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta
A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle.
A külföldi hatóságok egy ellenőrzés után fogvatartás és munkára kényszerítés bűncselekmények miatt eljárást indítottak a vádlottal szemben; a sértett a külföldi hatóságok segítségével 2025 szeptemberében térhetett vissza Magyarországra.
Eltűnése miatt tett bejelentés alapján a rendőrség felkutatta a sértettet, majd elfogták és letartóztatták a vádlottat.
A Pest Megyei Főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozza.
A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben.
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