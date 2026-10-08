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Éhbérért dolgoztatta, verte és fenyegette áldozatát egy romániai férfi Magyarországon

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Vádat emeltek minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt egy romániai férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Székelyhon

2026. október 08., 10:272026. október 08., 10:27

A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta

bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott.

A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle.

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A külföldi hatóságok egy ellenőrzés után fogvatartás és munkára kényszerítés bűncselekmények miatt eljárást indítottak a vádlottal szemben; a sértett a külföldi hatóságok segítségével 2025 szeptemberében térhetett vissza Magyarországra.

A vádlott egy hónappal később megjelent a sértett nagykőrösi lakóhelyén, és bántalmazással ismét arra kényszerítette a férfit, hogy neki dolgozzon, pénzt azonban nem adott a munkáért.

Eltűnése miatt tett bejelentés alapján a rendőrség felkutatta a sértettet, majd elfogták és letartóztatták a vádlottat.

A Pest Megyei Főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben.

Bűnügy Magyarország
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