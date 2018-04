Egy napra a gyalogosok és kerékpárosok vehették birtokukba a gyergyószentmiklósi főteret

Civil szervezetek, intézmények karolták fel a gyergyószentmiklósi városvezetés által indított Miénk itt a tér nevű kezdeményezést, különböző foglalkozásokat kínáltak mindazoknak, akik kipróbálták, milyen, amikor motorral hajtott járművek helyett biciklivel, rollerrel, görkorcsolyával vagy akár gyalogosan veszik birtokukba a város főterét. A Föld napjára időzített programon elsősorban a környezet megóvására irányult a figyelem, ugyanakkor a sport, a kézművesség is kiemelt szerepet kapott, az élőzene pedig jó hangulatot biztosított a szabadban végzett tevékenységekhez.

Főként a kisgyerekes családok „mozdultak rá” a programra • Fotó: Pethő Melánia

Arra is jó ez a program, hogy nagyobb népszerűséget kapjon a kerékpáros, a görkorcsolyás közlekedés. Igaz ugyan, hogy a főtéren máskor is lehet biciklizni, de a kevés zöldövezet és a nagy forgalom miatt nagyon szennyezett itt a levegő” – fejtette ki a kezdeményezéssel kapcsolatos véleményét Bajkó Ildikó, az Amőba Öko Központ vezetője.

Nagyon jó ez a kezdeményezés. A szervezeteknek lehetőség adódik különböző programok megtartására, ugyanakkor, ha havonta bár egyetlen napra kiszorítjuk a forgalmat a főtérről, ezzel is felhívjuk a lakók figyelmét a környezetvédelemre.

Mivel vasárnap volt a Föld napja, az alkalom apropóján a környezettudatossághoz és környezet megóvásához kapcsolódó programokat kínált az érdeklődőknek az Amőba Öko Központ és a Naturland Alapítvány. Kérdőívezés, kézműves tevékenységek zajlottak standjaiknál, aszfaltrajzolásra biztatták a gyerekeket, a naturlandosok jóvoltából még akadálypályákat is teljesíthettek a biciklisek és a gyalogosok a lezárt úttesten.

Senki nem unatkozott

Kézműves foglalkozásokra várta az érdeklődőket a Fészek, Gyergyói Édesanyák Egyesülete, a Vöröskereszt helyi szervezete pedig a Beteg a babám programmal volt jelen, illetve az elsősegélynyújtás alapjaira is megtanították az arra fogékonyakat az önkéntesek, akik vércukorszint- és vérnyomásmérést is végeztek. A HalVirág Bábszínház az újságpapír újrahasznosítására adott ötleteket, és tanította meg a papírhajtogatás technikáját az érdeklődőknek, a Figura Stúdió Színház standjánál kávézni, teázni, tereferélni lehetett. Közben a gyergyói zenészekből verbuválódott csapat élőmuzsikája kellemes hangulatot biztosított a tevékenységekhez.

A bakikat kiküszöbölik

„Az a lényeg, hogy a lakók vegyék át a tér fölötti uralmat, hogy családbarát program váljon ebből a kezdeményezésből. Annak külön örvendünk, hogy máris sok civil szervezet felkarolta az ötletet, és aktívan részt is vettek.

További szervezetek is jelezték, hogy a következőkben ők is csatlakoznak. Reméljük, hogy a vállalkozók is példát vesznek, kedvet kapnak ehhez a programhoz

– mondta lapunknak Csibi Márti, a Miénk itt a tér program felelőse. Mint jelezte, az első alkalommal bakik is adódtak. A park például eléggé szemetes volt vasárnap délelőtt, az egyik résztvevő civil szervezet képviselője takarította ki.

Gondok adódtak amiatt is, hogy a forgalom elterelésére kijelölt útszakaszokon nem volt kihelyezve elégséges jelzőtábla, így az idegenből érkezők nem tudták, hogy a kis utcákon merre kell vegyék az irányt, hogy el ne tévedjenek.

„A következő alkalomra pótolni fogjuk ezeket a hiányosságokat. Most a helyi rendőrök azonnal orvosolták a felmerülő problémákat és a közlekedésrendészet is nagyon együttműködő volt” – mondta Csibi Márti. Azt is megemlítette, hogy

a közlekedésrendészet felhívta a szervezők figyelmét, hogy következőben csak úgy engedélyezi a főtéri útlezárást, hogyha az elterelésre kijelölt útszakaszokat addig járhatóvá teszi a városvezetés.

„Már elkezdődött a kátyúzás. A kivitelezőt megkértük, hogy végezzék el a munkát a forgalomeltereléshez kijelölt útszakaszokon. Ha sikerül befejezni ott a kátyúzást, akkor legközelebb május 12-én lesz ismét lezárva a főtér, ha nem sikerül elvégezni az útjavító munkákat, akkor a dátum tolódni fog” – mondta a programfelelős.