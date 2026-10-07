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E hónapban még ki tudják adni a fizetéseket a szociális ellátórendszerben, jövő hónapban már nem

Az elmúlt években is hasonló a költségvetési problémák jelentkeztek a szociális ellátórendszerben, ám akkor korábban, többnyire már szeptemberben

Az elmúlt években is hasonló a költségvetési problémák jelentkeztek a szociális ellátórendszerben, ám akkor korábban, többnyire már szeptemberben

Fotó: Barabás Ákos

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Kimerül a bérkerete a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak e hónapban, így a novemberben fizetendő októberi fizetéseket csak akkor tudják kiadni a rendszerben dolgozó több száz alkalmazottnak, ha kapnak költségvetés-kiegészítést.

Széchely István

2026. október 07., 07:562026. október 07., 07:56

Évek óta ismételten költségvetési hiány lép fel a szociális ellátórendszerben az utolsó negyedévben, ugyanis a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok

szűkös költségvetése nem tart ki az év végéig.

Ez idén sincs másképp, noha tavaly növelték a szociális intézmények által elvégzett szolgáltatások államilag meghatározott árát. Ez azonban nem volt elegendő.

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A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak ebben a hónapban kimerül a bérkerete – tudtuk meg Elekes Zoltántól, az intézmény vezetőjétől. Egyéb költségekre – a szociális ellátórendszer intézményeinek a fenntartására, a bentlakók élelmezésére stb. – lehet, hogy még további egy hónapig, azaz decemberig elég lesz a pénzük, de a fizetések kiutalására már nem – válaszolta kérdésünkre az igazgató.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

E hónap 10-én kell utalják a rendszerben dolgozók szeptemberi bérét, arra még van pénzük, viszont az e hónapra járó fizetéseket, amelyek utalása novemberben esedékes, már csak tudják kiadni az alkalmazottaknak, ha kapnak költségvetés-kiegészítést.

Az igazgatóságnak 8-9 millió lejre van szüksége ahhoz, hogy év végéig fedezni tudja a kiadásokat.

Az elmúlt években is hasonló gondokkal küszködtek, ám akkor korábban, többnyire már szeptemberben jelentkeztek a költségvetési problémák.

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Közel húszmillió lejre van szüksége a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak ahhoz, hogy az év végéig kitartson a költségvetése. A fizetésekre már most sincs pénze az intézménynek.

Annak, hogy idén októberben még van egy kevés pénze az intézménynek, annak köszönhető, hogy tavaly növelték a szociális ellátórendszer intézményei által elvégzett szolgáltatások államilag szabályozott elszámolási árát, azaz a költségstandardokat – mondta el Elekes Zoltán. Az intézmény költségvetése azonban így sem tart ki év végéig, így a megyei rendszerben foglalkoztatott mintegy nyolcszáz alkalmazott fizetésének a kiutalásához már költségvetés-kiegészítésre van szükségük.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Csökken a családi típusú otthonok száma, de nem a pénzhiány miatt

A Hargita megyei szociális ellátórendszerben működő családi típusú otthonok száma is egyre csökken – a közeljövőben is bezárnak egyet –, ennek azonban nem a pénzhiány az oka. Hál’ istennek

csökken a rendszerbe bekerülő gyermekek száma, ezért vonnak össze otthonokat időnként

– magyarázta Elekes Zoltán. Természetesen a racionalitás és a költséghatékonyság is az okok között szerepel, hiszen ha egy otthonban lecsökken a gyermekek száma, akkor érdemesebb őket áthelyezni egy másikba. De alapvetően az utóbbi 15 évben folyamatosan csökken a rendszerbe bekerülő gyermekek száma, ezért történnek az összevonások.

Az utóbbi években biztosan legalább tíz ilyen házat zártak be a megyében,

vagy találtak azoknak más rendeltetést – mondta az igazgatóság vezetője. Jelenleg mintegy negyven családi típusú otthon működik a megyében. Egy gyermekotthon működését nemrég állította le az igazgatóság Gyergyószentmiklóson, és egy

felnőtt fogyatékosokat ellátó védett otthont indítottak a helyén,

ugyanis az igazgatóság ilyen intézményeiben csökkenteni kellett a helyek számát. Hamarosan megszüntetnek egy másik gyermekotthont, ugyanis azt az épületet bérli az intézmény – a gyermekeket egy másik otthonba helyezik át.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Nem lehet előre tervezni a kapacitásokkal

Ilyen helyzetek folyton vannak, de azt sosem lehet előre tudni, hogy mikor lesz szükség egy otthon bezárására, hiszen

kiszámíthatatlan, hogy mennyi gyermek kerül be a rendszerbe, de még az is, hogy mennyi kerül ki onnan.

A gyermekek ugyanis, amikor betöltik a 18-ik életévüket, eldönthetik, hogy szeretnének-e a továbbiakban is a rendszerben maradni és továbbtanulni, vagy kilépnének onnan. És amikor ezt a döntést meghozzák, az igazgatóság csak akkor tud pontosabb képet alkotni a gyermeklétszámról, illetve tervezni az ehhez szükséges ellátási kapacitással.

Az igazgatóság a gyerekotthonok számát kifejezetten próbálja is csökkenteni, hiszen

hét éves kor alatti gyerekek már nem is kerülhetnek gyerekotthonba – csak nevelőszülőhöz,

ami sokkal természetesebb, családiasabb környezetet jelent –, de a későbbi áthelyezésüket sem támogatják, ezért ha lehetőség van rá, megszüntetik azokat, magyarázta a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság vezetője.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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