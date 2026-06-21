Egyre több hivatalban újulnak meg az informatikai rendszerek

Számítógépeket és programokat kapnak Hargita és Maros megyei polgármesteri hivatalok európai uniós pénzalapokból. A digitalizáció lassan megérkezik mindenhova, kérdés csak az, hogy a hivatalnokok és a lakók ki tudják-e használni a lehetőségeket.

Simon Virág 2026. június 21., 18:302026. június 21., 18:30 2026. június 21., 18:382026. június 21., 18:38

Az európai uniós pályázatok egyre nagyobb része fektet hangsúlyt a digitalizációra, a digitális eszközök és lehetőségek terjedésére. Az iskolákat okostáblákkal és táblagépekkel lehet felszerelni, a polgármesteri hivatalok új számítógépekre és programokra pályázhatnak. Az informatikai fejlesztések célja

megkönnyíteni mind a hivatalban dolgozók munkáját, mind a lakosság hozzáférését a különböző iratokhoz, engedélyekhez.

A közalkalmazottnak segítség, ha gyors és korszerű gépen dolgozhat, a lakónak egyszerűbb, ha otthonról is ki tudja kérni az építkezési engedélyt, az adóügyi igazolványt vagy bármit, amiért eddig be kellett menjenek a hivatalba.

A kérdés csak az, hogy a közalkalmazottak és a lakók készen állnak-e, képesek-e kihasználni ezeket a lehetőséget?

A héten írták alá a szerződéseket, amelyek alapján Nagyernye, Balavásár, Karácsonfalva, Mezőszengyel, Berekeresztúr községek egyenként csaknem háromszázezer lejnyi uniós támogatást kaptak digitalizációra.

Az európai uniós pályázatok egyre nagyobb része fektet hangsúlyt a digitalizációra Fotó: Pixabay

A júniusban induló projektek célja, hogy megkönnyítsék a lakosság kapcsolatát a polgármesteri hivatal különböző osztályain dolgozókkal. Többek között ezekben a hivatalokban

egy virtuális ügyintéző megoldást vezetnek be, ami segíti a lakosságot a hivatali ügyeik intézésében.

Jánosi Ferenc nagyernyei polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a digitális eszközök és programok megvásárlása és használata nyomán egyszerűbben ki tudják szolgálni a lakosságot, a hivatal alkalmazottai gyorsabban ki tudják állítani a igazolásokat, engedélyeket. Megkérdeztük, hogy a hivatal alkalmazottai közül mindenki tudja-e majd használni az új eszközöket, programokat? A polgármester elmondta, hogy

mindenki képzésen vett részt.

A nagyernyei önkormányzatnak nem ez az egyetlen digitalizációs pályázata, többet elnyert már, folyamatos az eszköztár fejlesztése nemcsak a hivatalban, hanem a községi iskolákban is. Hirdetés Az elszármazottak is profitálnak a változásból Magyarbükkös valamivel több, mint két millió lejt nyert a digitalizációs program keretében, és ebből többek között egy összetett digitális platformot hoznak létre, amely

részben a belső ügyviteli folyamatokat támogatja, de korszerű szolgáltatásokat biztosít a cégek és a lakosság számára is.

Mint Mihály Ferenc Attila polgármester a Székelyhonnak kifejtette, több szempontból fontos a pályázat, részben azért, mert új számítógépeket és programokat kap a polgármesteri hivatal, és a programokat nem kell ezután megvásárolni. De a digitalizáció nyomán a cégek és az elszármazottak is könnyebben ki tudják váltani az iratokat, engedélyeket, igazolásokat. „Az idősebb, községbeliek eddig is és ezután is be fognak jönni, ha valamilyen iratra szükségük lesz. De

a fiatalabbak, az elszármazottak és a cégtulajdonosok, akik közül eddig sokan Bukarestből vagy Temesvárról kellett hazajöjjenek, ezentúl online tudnak majd ügyeket intézni,

gyorsabban és hatékonyabban, mint eddig. Az alkalmazottak képzésen fognak rész venni, hogy mindent megtanuljanak és tudják használni a programokat.” Helyi vészjelzésre is lehetőség lesz Hargita megyében Kápolnásfalu és Lövéte községek partnerségben valósítják meg a digitalizációt. A most megnyert projekt összértéke 1,8 millió lej, amelyből 1,4 millió lej a vissza nem térítendő támogatás.

Laptopról, számítógépről lassan bármilyen ügyintézés megoldható Fotó: Olti Angyalka

Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy társulva lehetett ezekre az összegekre pályázni, így Lövétével közösen állították össze és nyújtották be a pályázatot. Ami Kápolnásfalut illeti, ők szerettek volna egy térfigyelő kamerás rendszert is kialakítani, de erre nem lehetett pályázni, viszont pénzt kaptak olyan számítógépes programok megvásárlására, amelyeket eddig saját alapból kellett beszerezni.

Létre fognak hozni egy helyi tájékoztató rendszert is, amivel a lakókat értesítik a legfontosabb tudnivalókról, de vészhelyzet esetén is tájékoztatni tudják őket.

Hasonló lesz a országos vészhelyzeti rendszerhez, csak ez a községben fog működni. A pályázatból a helyi turizmus fejlesztésére is fordítanak, olyan telefonos applikációt fognak létrehozni, amellyel elérhetők lesznek a szállásadó egységek és a látnivalók is, így

a turisták könnyebben tudnak majd tájékozódni, és a település is vonzóbbá, ismertebbé válik.