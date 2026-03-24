Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
2026. március 24., 10:43
A csíkszeredai tűzoltók érkezésekor a lángok már teljes egészében a teraszt borították, és fennállt a veszélye annak, hogy átterjednek az egész házra.
A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését az épület belsejébe, azonban
mintegy 30 négyzetméteren megsérült a ház külső szigetelése, valamint a tetőszerkezet egy része.
A 72 éves tulajdonos égési sérüléseket szenvedett a kezén, őt a mentők a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították ellátásra. A tűz valószínűleg elektromos rövidzárlat miatt keletkezett.
