Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

Székelyhon

2026. március 24., 10:432026. március 24., 10:43

2026. március 24., 11:322026. március 24., 11:32

A csíkszeredai tűzoltók érkezésekor a lángok már teljes egészében a teraszt borították, és fennállt a veszélye annak, hogy átterjednek az egész házra.

A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését az épület belsejébe, azonban

a terasz teljesen leégett, és jelentős károk keletkeztek:

mintegy 30 négyzetméteren megsérült a ház külső szigetelése, valamint a tetőszerkezet egy része.

A 72 éves tulajdonos égési sérüléseket szenvedett a kezén, őt a mentők a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították ellátásra. A tűz valószínűleg elektromos rövidzárlat miatt keletkezett.

Csíkszék Tűzeset
Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Először jutottak magyar bajnoki hokidöntőbe a gyergyószentmiklósi lányok
Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Székelyhon

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Székelyhon

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Először jutottak magyar bajnoki hokidöntőbe a gyergyószentmiklósi lányok
Székely Sport

Először jutottak magyar bajnoki hokidöntőbe a gyergyószentmiklósi lányok
Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Krónika

Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Székely Sport

Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Nőileg

Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában
Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában
2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában
2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
