Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

2026. április 13., hétfő

Idén elkészül két újabb sátortetős műjégpálya, az egyik Csíkszentsimonban, a másik Hidegségen

Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.