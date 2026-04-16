Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Képünk illusztráció

Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.

2026. április 16., 08:582026. április 16., 08:58

A programot a 2001/155-ös számú sürgősségi kormányrendelet 2/1 cikkelyének rendelkezései alapján szervezik, amely előírja a gazdával rendelkező, nem törzskönyvezett kutyák ivartalanításának kötelezettségét.

A program keretében biztosítják:

  • a kutyák ivartalanítása (kan és szuka egyaránt);

  • mikrochip beültetés és regisztráció a RECS adatbázisban (amennyiben a kutya még nincs chippel ellátva);

  • egészségügyi könyv kiállítása (amennyiben a kutya még nem rendelkezik vele).

Az ivartalanítási beavatkozásokat a Vetprakticom Kft. mobil állatorvosi klinika végzi szolgáltatási szerződés értelmében, az érvényben lévő állategészségügyi előírásoknak megfelelően.

A programban kizárólagosan a település közigazgatási területén lakó kutyatartók vehetnek részt. Hozzávetőleg

160 kutya ivartalanítására van lehetőség,

a helyi költségvetésből erre a célra elkülönített összegből – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.

Jelentkezni 2026. április 20-tól lehetséges személyesen a Városüzemeltetési Igazgatóság Ebrendészeti szakosztályán (Mihai Eminescu u. 3/A, 3. emelet, 7-es iroda) vagy e-mailben a következő címen: gegokatalin@szereda.ro.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Drámai döntetlen: a hosszabbításban, véleményes büntető miatt bukta el a győzelmet a Sepsi OSK
„Nekem nem tűnt tizenegyesnek” – csalódottan értékelt a Sepsi OSK kapusa
2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

2026. április 14., kedd

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban

A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

2026. április 14., kedd

Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán

Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.

2026. április 14., kedd

A Google Térképen is elérhetők a Csíki Trans járatai

Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.

2026. április 13., hétfő

Idén elkészül két újabb sátortetős műjégpálya, az egyik Csíkszentsimonban, a másik Hidegségen  

Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.

2026. április 12., vasárnap

„Mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – vallja egy Csíkszeredában szavazó

Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.

2026. április 12., vasárnap

Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

2026. április 12., vasárnap

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában

Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.

