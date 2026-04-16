Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.
A programot a 2001/155-ös számú sürgősségi kormányrendelet 2/1 cikkelyének rendelkezései alapján szervezik, amely előírja a gazdával rendelkező, nem törzskönyvezett kutyák ivartalanításának kötelezettségét.
A program keretében biztosítják:
a kutyák ivartalanítása (kan és szuka egyaránt);
mikrochip beültetés és regisztráció a RECS adatbázisban (amennyiben a kutya még nincs chippel ellátva);
egészségügyi könyv kiállítása (amennyiben a kutya még nem rendelkezik vele).
Az ivartalanítási beavatkozásokat a Vetprakticom Kft. mobil állatorvosi klinika végzi szolgáltatási szerződés értelmében, az érvényben lévő állategészségügyi előírásoknak megfelelően.
A programban kizárólagosan a település közigazgatási területén lakó kutyatartók vehetnek részt. Hozzávetőleg
a helyi költségvetésből erre a célra elkülönített összegből – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.
Jelentkezni 2026. április 20-tól lehetséges személyesen a Városüzemeltetési Igazgatóság Ebrendészeti szakosztályán (Mihai Eminescu u. 3/A, 3. emelet, 7-es iroda) vagy e-mailben a következő címen: gegokatalin@szereda.ro.
szóljon hozzá!