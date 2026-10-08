Buszsáv, védősáv, parkolóhely: így változnak a közlekedési szabályok

Engedmény a motorosoknak, hogy gördülékenyebbé váljon a forgalom. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Elfogadta a parlament képviselőháza azt a két törvénymódosítást, amely az alapítványok helyi adózását és a motorosokra vonatkozó közlekedési szabályokat érinti. A jogszabályok már csak az államfő aláírására várnak.
A háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselők a módosítási javaslatokról tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, kitérve arra, hogy mit jelentenek a gyakorlatban a változások.
Miklós Zoltán javaslata egy joghézagot orvosolt: eddig is érvényes volt, hogy ha egy cégnek a bejegyzett székhelytől eltérő településen vannak alkalmazottai, az ő jövedelemadójuk helyben marad, de ebből a szabályozásból kimaradtak az alapítványok.
Miklós Zoltán RMDSZ-es háromszéki parlamenti képviselő
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezeknek nem is lehetett bejegyzett munkapontjuk különböző településeken. Ezután ez lehetséges lesz,
Gál Károly a közlekedési szabályzat motorosokra vonatkozó passzusainak módosítását szorgalmazta. Ehhez a kezdőlökést a háromszéki Motorious Tramps RC szervezettől kapta, amely a bukaresti Moto ADN és a csíkszeredai Safety Bike szervezettel együtt a továbbiakban is konzultált a törvényalkotókkal.
A szakmai szervezetekkel szoros kapcsolatot ápol az RMDSZ. Most is a motoros egyesületektől érkező megkeresésre reagáltak a törvénymódosításokkal – mondta Gál Károly
Fotó: Tuchiluș Alex
A módosításokra a motorosok, mopedesek és kerékpárosok biztonsága, a forgalom folyamatosságának fenntartása és a közlekedés megkönnyítése érdekében volt szükség, hangzott el.
A sürgősségi kormányrendelet szerint ezután
a motoron ülőknek az eddig is kötelező bukósisakot becsatolva kell hordani.
Az álló kocsisort sávon belül megelőzhetik, amennyiben erre van elegendő hely, de ezt nem követelhetik ki, az autósoknak pedig nem kötelező ezt biztosítani. Ez a művelet nem minősül előzésnek. Ilyen helyzetben legtöbb 20 km/óra sebességgel haladhatnak.
A motorosok használhatják a buszsávot, amennyiben ehhez hozzájárulnak az önkormányzatok, ez az ő döntésük.
Jelzőlámpával ellátott útkereszteződésekben és sorompóval ellátott vasúti átkelőknél a motorosoknak elől egy három méter hosszú védősávot alakíthatnak ki.
A hat helynél több férőhelyes parkolókban a motorosoknak is kötelező külön helyet kialakítani.
A sajtótájékoztatón három taggal képviseltette magát a Motorious Tramps egyesület is. Kovács Zsolt egyesületi elnök elmondta, a törvény meglévő gyakorlatot szabályoz: a motorosok eddig is használták a buszsávot, vagy előregurultak a jelzőlámpáknál álló autósor mellett.
A motorosok is örömmel vettek részt a sajtótájékoztatón, mert rég várt törvénymódosításokat sikerült kiharcolniuk
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elnök úgy értékeli, hogy az autósok mentalitása pozitívan változott az elmúlt időben, együttműködőbbek, előzékenyebbek. Szerinte a mostani törvénymódosítással mindenki nyer.
A parkolóhelyek tekintetében sem károsítják meg az autósokat, hangsúlyozta Kovács Zsolt: az egyesületi tagok bejárták Sepsiszentgyörgyöt, és 134 olyan szűk, ki nem használt helyet azonosítottak, amelyek autók számára nem hozzáférhetők, de motorral parkolni alkalmasak. Meggyőződésük, hogy a helyi önkormányzattal jól együtt fognak működni a most törvénnyel megítélt jogok érvényesítésében.
Az országos adatok szerint Romániában 1,4 millió embernek van jogosítványa motorkerékpárra. Természetesen nem mindenki motorozik, de
Háromszéken több mint háromezer motoros van, tudtuk meg Kovács Zsolttól.
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