Buszsáv, védősáv, parkolóhely: így változnak a közlekedési szabályok

Engedmény a motorosoknak, hogy gördülékenyebbé váljon a forgalom. Képünk illusztráció

Elfogadta a parlament képviselőháza azt a két törvénymódosítást, amely az alapítványok helyi adózását és a motorosokra vonatkozó közlekedési szabályokat érinti. A jogszabályok már csak az államfő aláírására várnak.

Bodor Tünde 2026. október 08., 19:542026. október 08., 19:54

Az alapítványok különböző településeken is bejegyezhetnek munkapontot, és alkalmazottaik jövedelemadója helyben marad.

Módosultak a motorosokra vonatkozó szabályok a biztonság, a forgalom folyamatossága és a közlekedés megkönnyítése érdekében.

Az új szabályok szerint a motorosoknak becsatolt bukósisakot kell viselniük, és álló kocsisor mellett legfeljebb 20 km/órával haladhatnak.

Az önkormányzatok engedélyezhetik a buszsáv használatát a motorosok számára. A háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselők a módosítási javaslatokról tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, kitérve arra, hogy mit jelentenek a gyakorlatban a változások. Miklós Zoltán javaslata egy joghézagot orvosolt: eddig is érvényes volt, hogy ha egy cégnek a bejegyzett székhelytől eltérő településen vannak alkalmazottai, az ő jövedelemadójuk helyben marad, de ebből a szabályozásból kimaradtak az alapítványok. Hirdetés

Miklós Zoltán RMDSZ-es háromszéki parlamenti képviselő Fotó: Tuchiluș Alex

Ezeknek nem is lehetett bejegyzett munkapontjuk különböző településeken. Ezután ez lehetséges lesz,

alkalmazottaik jövedelemadója pedig helyben marad.

Gál Károly a közlekedési szabályzat motorosokra vonatkozó passzusainak módosítását szorgalmazta. Ehhez a kezdőlökést a háromszéki Motorious Tramps RC szervezettől kapta, amely a bukaresti Moto ADN és a csíkszeredai Safety Bike szervezettel együtt a továbbiakban is konzultált a törvényalkotókkal.

A szakmai szervezetekkel szoros kapcsolatot ápol az RMDSZ. Most is a motoros egyesületektől érkező megkeresésre reagáltak a törvénymódosításokkal – mondta Gál Károly Fotó: Tuchiluș Alex

A módosításokra a motorosok, mopedesek és kerékpárosok biztonsága, a forgalom folyamatosságának fenntartása és a közlekedés megkönnyítése érdekében volt szükség, hangzott el. Mi változik ezentúl? A sürgősségi kormányrendelet szerint ezután a motoron ülőknek az eddig is kötelező bukósisakot becsatolva kell hordani.

Az álló kocsisort sávon belül megelőzhetik, amennyiben erre van elegendő hely, de ezt nem követelhetik ki, az autósoknak pedig nem kötelező ezt biztosítani. Ez a művelet nem minősül előzésnek. Ilyen helyzetben legtöbb 20 km/óra sebességgel haladhatnak.

A motorosok használhatják a buszsávot, amennyiben ehhez hozzájárulnak az önkormányzatok, ez az ő döntésük.

Jelzőlámpával ellátott útkereszteződésekben és sorompóval ellátott vasúti átkelőknél a motorosoknak elől egy három méter hosszú védősávot alakíthatnak ki.

A hat helynél több férőhelyes parkolókban a motorosoknak is kötelező külön helyet kialakítani. Ne az ellenséget lássuk egymásban A sajtótájékoztatón három taggal képviseltette magát a Motorious Tramps egyesület is. Kovács Zsolt egyesületi elnök elmondta, a törvény meglévő gyakorlatot szabályoz: a motorosok eddig is használták a buszsávot, vagy előregurultak a jelzőlámpáknál álló autósor mellett.

A motorosok is örömmel vettek részt a sajtótájékoztatón, mert rég várt törvénymódosításokat sikerült kiharcolniuk Fotó: Tuchiluș Alex

Az elnök úgy értékeli, hogy az autósok mentalitása pozitívan változott az elmúlt időben, együttműködőbbek, előzékenyebbek. Szerinte a mostani törvénymódosítással mindenki nyer.

Ha a motorosok, akiknek többsége autót is vezet, kétkerekűre ülnek, azzal csökkentik a zsúfoltságot a közutakon és a várakozási időket a jelzőlámpáknál.

A parkolóhelyek tekintetében sem károsítják meg az autósokat, hangsúlyozta Kovács Zsolt: az egyesületi tagok bejárták Sepsiszentgyörgyöt, és 134 olyan szűk, ki nem használt helyet azonosítottak, amelyek autók számára nem hozzáférhetők, de motorral parkolni alkalmasak. Meggyőződésük, hogy a helyi önkormányzattal jól együtt fognak működni a most törvénnyel megítélt jogok érvényesítésében. Az országos adatok szerint Romániában 1,4 millió embernek van jogosítványa motorkerékpárra. Természetesen nem mindenki motorozik, de

a becslések szerint több mint félmillió aktív motorozó lehet Romániában.