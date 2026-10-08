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Buszsáv, védősáv, parkolóhely: így változnak a közlekedési szabályok

Engedmény a motorosoknak, hogy gördülékenyebbé váljon a forgalom. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Engedmény a motorosoknak, hogy gördülékenyebbé váljon a forgalom. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Elfogadta a parlament képviselőháza azt a két törvénymódosítást, amely az alapítványok helyi adózását és a motorosokra vonatkozó közlekedési szabályokat érinti. A jogszabályok már csak az államfő aláírására várnak.

Bodor Tünde

2026. október 08., 19:542026. október 08., 19:54

  • Az alapítványok különböző településeken is bejegyezhetnek munkapontot, és alkalmazottaik jövedelemadója helyben marad.
  • Módosultak a motorosokra vonatkozó szabályok a biztonság, a forgalom folyamatossága és a közlekedés megkönnyítése érdekében.
  • Az új szabályok szerint a motorosoknak becsatolt bukósisakot kell viselniük, és álló kocsisor mellett legfeljebb 20 km/órával haladhatnak.
  • Az önkormányzatok engedélyezhetik a buszsáv használatát a motorosok számára.

A háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselők a módosítási javaslatokról tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, kitérve arra, hogy mit jelentenek a gyakorlatban a változások.

Miklós Zoltán javaslata egy joghézagot orvosolt: eddig is érvényes volt, hogy ha egy cégnek a bejegyzett székhelytől eltérő településen vannak alkalmazottai, az ő jövedelemadójuk helyben marad, de ebből a szabályozásból kimaradtak az alapítványok.

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Miklós Zoltán RMDSZ-es háromszéki parlamenti képviselő • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Miklós Zoltán RMDSZ-es háromszéki parlamenti képviselő

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezeknek nem is lehetett bejegyzett munkapontjuk különböző településeken. Ezután ez lehetséges lesz,

alkalmazottaik jövedelemadója pedig helyben marad.

Gál Károly a közlekedési szabályzat motorosokra vonatkozó passzusainak módosítását szorgalmazta. Ehhez a kezdőlökést a háromszéki Motorious Tramps RC szervezettől kapta, amely a bukaresti Moto ADN és a csíkszeredai Safety Bike szervezettel együtt a továbbiakban is konzultált a törvényalkotókkal.

A szakmai szervezetekkel szoros kapcsolatot ápol az RMDSZ. Most is a motoros egyesületektől érkező megkeresésre reagáltak a törvénymódosításokkal – mondta Gál Károly • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A szakmai szervezetekkel szoros kapcsolatot ápol az RMDSZ. Most is a motoros egyesületektől érkező megkeresésre reagáltak a törvénymódosításokkal – mondta Gál Károly

Fotó: Tuchiluș Alex

A módosításokra a motorosok, mopedesek és kerékpárosok biztonsága, a forgalom folyamatosságának fenntartása és a közlekedés megkönnyítése érdekében volt szükség, hangzott el.

Mi változik ezentúl?

A sürgősségi kormányrendelet szerint ezután

  • a motoron ülőknek az eddig is kötelező bukósisakot becsatolva kell hordani.

  • Az álló kocsisort sávon belül megelőzhetik, amennyiben erre van elegendő hely, de ezt nem követelhetik ki, az autósoknak pedig nem kötelező ezt biztosítani. Ez a művelet nem minősül előzésnek. Ilyen helyzetben legtöbb 20 km/óra sebességgel haladhatnak.

  • A motorosok használhatják a buszsávot, amennyiben ehhez hozzájárulnak az önkormányzatok, ez az ő döntésük.

  • Jelzőlámpával ellátott útkereszteződésekben és sorompóval ellátott vasúti átkelőknél a motorosoknak elől egy három méter hosszú védősávot alakíthatnak ki.

  • A hat helynél több férőhelyes parkolókban a motorosoknak is kötelező külön helyet kialakítani.

Ne az ellenséget lássuk egymásban

A sajtótájékoztatón három taggal képviseltette magát a Motorious Tramps egyesület is. Kovács Zsolt egyesületi elnök elmondta, a törvény meglévő gyakorlatot szabályoz: a motorosok eddig is használták a buszsávot, vagy előregurultak a jelzőlámpáknál álló autósor mellett.

A motorosok is örömmel vettek részt a sajtótájékoztatón, mert rég várt törvénymódosításokat sikerült kiharcolniuk • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A motorosok is örömmel vettek részt a sajtótájékoztatón, mert rég várt törvénymódosításokat sikerült kiharcolniuk

Fotó: Tuchiluș Alex

Az elnök úgy értékeli, hogy az autósok mentalitása pozitívan változott az elmúlt időben, együttműködőbbek, előzékenyebbek. Szerinte a mostani törvénymódosítással mindenki nyer.

Ha a motorosok, akiknek többsége autót is vezet, kétkerekűre ülnek, azzal csökkentik a zsúfoltságot a közutakon és a várakozási időket a jelzőlámpáknál.

A parkolóhelyek tekintetében sem károsítják meg az autósokat, hangsúlyozta Kovács Zsolt: az egyesületi tagok bejárták Sepsiszentgyörgyöt, és 134 olyan szűk, ki nem használt helyet azonosítottak, amelyek autók számára nem hozzáférhetők, de motorral parkolni alkalmasak. Meggyőződésük, hogy a helyi önkormányzattal jól együtt fognak működni a most törvénnyel megítélt jogok érvényesítésében.

Az országos adatok szerint Romániában 1,4 millió embernek van jogosítványa motorkerékpárra. Természetesen nem mindenki motorozik, de

a becslések szerint több mint félmillió aktív motorozó lehet Romániában.

Háromszéken több mint háromezer motoros van, tudtuk meg Kovács Zsolttól.

Közlekedés
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