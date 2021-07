„Sokat elveszünk a Földtől, de mi az, amit vissza is adunk?”

• Fotó: Rab Zoltán

A környezettudatos életmóddal való „megbarátkozást” követően Kiss Erika elkezdett nagyobb terveket szőni – így született meg a Stop Waste üzlet ötlete is. Erika nemcsak a termékek minőségét helyezi előtérbe, hanem azok szállítási körülményeit is.

„Elsődleges szempont, hogy milyen csomagolásban küldik a terméket. Minél nagyobb, 20–25 kilogrammos termékeket szerzek be, ezzel is csökkentve a hulladékmennyiséget” – magyarázta, hogy az üzlet nemcsak a boltban lévő környezettudatosságra, de a beérkező termékek csomagolására is figyel. Hozzátette, hogy próbál egy forgalmazótól minél több terméket beszerezni, ezzel is csökkentve az áru ökolábnyomát.

A visszajelzések alapján Marosvásárhelynek szüksége volt egy ilyen típusú helyre: mint kiderült, jó néhány vásárló éli ezt az életmódot, azonban sokszor ütköztek nehézségekbe. „Olyan személyeket is megismertem, akik sokkal előrehaladottabb fázisban vannak a környezettudatosságot illetően, mint akár én. Tanulhatnék és tanulok tőlük” – mesélte az üzlettulajdonos.