Be fogják zárni a gyergyóújfalvi kőbányát – mi lesz a helyén?

Zöld környezetben a bányakitermelés nyoma. Terveket várnak a terület rendezésére • Fotó: Hargita Megye Tanácsa

Elhangzott, a diákok sok hasonló projektet készítettek a tanulmányaik során elméletben, most azonban konkrét segítséget nyújthatnak egy közösségnek.

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök rámutatott, a gyergyóújfalvi kőbánya Románia egyik legnagyobb andezitbányája, amelyből „fél Románia épült”. Az innen kibányászott több mint százmillió tonna követ vasúti hálózatok és repülőterek építéséhez, utak, hidak megvalósításához használták fel országszerte. A termelési hozam azonban nagyon lecsökkent,

már csupán három-négy évig várható kitermelés, azután bezárják a bányát,

viszont kezdeni szeretnének valamit a helyszínnel. „Szeretnénk tudni lassan, hogy ott mi fog történni, erre kérjük a hallgatók segítségét, hogy a gyergyói tájból kiindulva képzeljék el, mit lehet ott létrehozni. A kérdés nyitott,

fesztiválközponttól kezdve természetvédelmi, turisztikai élményparkig bármilyen projektre nyitottak vagyunk”

– fogalmazott Borboly, rámutatva, azt szeretnék, hogy olyan projektek valósuljanak meg, amelyek később önfenntartóvá válhatnak.

Gyergyóújfalu polgármestere, Egyed József rámutatott, a bánya 1930 óta biztosított munkát a község és a környező falvak lakóinak, ekkoriban hétszáz személy dolgozott a kitermelésben, napjainkra ez mindössze húsz személyre csökkent.

„A kőbánya működése hasznos volt a közösség, a régió és Románia számára egyaránt. Most viszont már azon gondolkodunk, hogyan lehetne ezt visszazöldesíteni a bezárás után” – fogalmazott a községvezető. Éppen ezért várják majd az ötletekkel teli egyetemistákat a helyszínre is, hogy megmutassák, miről is van szó konkrétan.

A kutatói ösztöndíjról



A kutatói ösztöndíjakat legtöbb ötfős hallgatói csoportok pályázhatják meg, amelyben legalább egy sapientiás tájépítész, valamint egy bolyais geológus hallgató kell legyen, de a további helyekre akár külföldi diákokat is felkérhetnek. A kutatási tervet és az újrahasznosítási javaslatvázlatot május 30-áig várják, azután egy nemzetközi bíráló bizottság értékeli és rangsorolja a terveket. Az első három pályázó pénzbeli juttatást kap 1000, 1500, illetve 2000 lej értékben, és továbbjut munkájuk a második szakaszba, amikor már kibővült kutatói csapattal konkrétan dolgozzák ki a terveket. Akkor már három hónapos időszakra kutatási, valamint szociális ösztöndíjat kapnak a hallgatók.