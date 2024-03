„A legnagyobb titok, hogy az ember szeresse azt, amit csinál”

Svájci barátainknak és annak köszönhetően, hogy férjem sok évig dolgozott különböző tejfeldolgozó üzemekben külföldön, sikerült betekintést nyernünk az iparágba, és innen jött az ötlet, hogy idehaza is meghonosítsuk a tanultakat. 1995-ben kezdtünk el építkezni, majd alig indultunk el, az ország belépett az Európai Unióba, amely számtalan törvényi szabályozást hozott a mindennapjainkba. A nyílászárók cseréjétől kezdve a gyártási folyamatok leszabályozásáig mindenben eszközölnünk kellett a változásokat, viszont

– Kisfeldolgozó üzemként kezdtük, és mai napig is annak tartjuk magunkat. A legnagyobb előnye a kicsiben való gondolkodásnak, hogy a teljes folyamathálózatot kontrollálni tudjuk. Jelenleg 23-an dolgoznak nálunk a bemutató üzletek személyzetével együtt, a kezdetekben mindent ketten végeztünk el a férjemmel.

Míg az elején a mi vállalkozásunk számított úttörőnek, az évek során megjelent a konkurencia is. Mai fejjel visszatekintve sok mindent másképp csinálnánk már. Akkoriban eléggé tapasztalatlanok voltunk, gyakorlatilag reklámozásra nem is volt keretünk. Nem volt más választásunk, mint tartani a lépést a változásokkal. Amire mindig rossz érzéssel emlékszem vissza, hogy az első években gyárlátogatásokat tartottunk, és gyakorlatilag ingyenesen kineveltük a konkurenciát.

A vállalkozásunk egyik kiemelkedő erénye, hogy óriási hangsúlyt fektetünk a feldolgozni kívánt tej minőségére. Ezeket az alapanyagokat pedig minden esetben helyi vagy környékbeli gazdáktól szerezzük be.

Bár már eltelt 18 év az elindulásunk óta, ezekből az értékekből nem engedtünk azóta sem. A termékeink biztos körülmények között készülnek, folyamatos ellenőrzés alatt állnak, és szigorú higiéniai szabályoknak felelnek meg. Mi magunk is rendszeres fogyasztói vagyunk termékeinknek, így merem ajánlani bárki számára. Amit még érdemes megemlítenünk, hogy a sajtjaink nagy részét laktózérzékenyek is fogyaszthatják, főleg a 6 hónap fölöttieket, ugyanis abban már nem kimutatható a laktóz.

– Hogyan küzdöttek meg a nehéz helyzetekkel?

– Már a 2007–2008-as gazdasági válságra sem jó visszaemlékezni, az alig 2-3 éves cégvezetésnek is megvoltak a maga nehézségei, viszont talán a világjárvány éveit emelném ki, ha a nehéz helyzetekre kell gondolnom. Hiába zárult be a világ egyik napról a másikra, a gazdáink tehenei ugyanúgy tejet adtak, és nem volt lehetőség a megállásra. Érlelőket kellett bővítenünk, hogy ne hagyjuk cserben a beszállítóinkat, így az alkalmazottainknak is meg tudott maradni a munkahelye.