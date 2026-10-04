Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában

Mínusz 6,2 Celsius-fokig hűlt a levegő vasárnapra virradóan Csíkszeredában, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete Hargita megye székhelyén.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az előző napokhoz hasonlóan, a vasárnap reggel is fagyosan indult Székelyföldön. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint

a leghidegebb, mínusz 6,2 Celsius-fok ezúttal is Csíkszeredában volt.

Ezzel megdőlt a pénteki rekord, amikor mínusz 5,8 fokot mértek Hargita megye székhelyén, de országos szinten sem volt sehol hidegebb.

Hirdetés

A legtöbb székelyföldi településen szintén fagypont alá csökkent a hőmérséklet: Bodzafordulón mínusz 5,1, Gyergyóalfaluban mínusz 2,9, Maroshévízen mínusz 2,6 fokos értékeket regisztráltak, Sepsiszentgyörgyön mínusz 1,9, Kézdivásárhelyen pedig mínusz 1,4 fok volt.