Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Mínusz 6,2 Celsius-fokig hűlt a levegő vasárnapra virradóan Csíkszeredában, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete Hargita megye székhelyén.
Az előző napokhoz hasonlóan, a vasárnap reggel is fagyosan indult Székelyföldön. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint
Ezzel megdőlt a pénteki rekord, amikor mínusz 5,8 fokot mértek Hargita megye székhelyén, de országos szinten sem volt sehol hidegebb.
A legtöbb székelyföldi településen szintén fagypont alá csökkent a hőmérséklet: Bodzafordulón mínusz 5,1, Gyergyóalfaluban mínusz 2,9, Maroshévízen mínusz 2,6 fokos értékeket regisztráltak, Sepsiszentgyörgyön mínusz 1,9, Kézdivásárhelyen pedig mínusz 1,4 fok volt.
ahol pozitív tartományban maradt a hőmérséklet, 1,4 fokot mértek. Marosvásárhelyt sem sikerült „bevennie” a fagyos levegőnek, a Maros parti városban 0,5 fokig csúszott a hőmérő higanyszála.
A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt vasárnap délelőtt 11 óra 9 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Az év első nyolc hónapjában 4,85 százalékkal 4782-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 4561-ről.
A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.
Bolyai Farkas életére, munkásságára és máig élő örökségére emlékeznek október 4-én, vasárnap a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban.
Egy 73 éves férfit halálra gázolt egy vonat szombaton Brazi település vasútállomásának környékén – közölte a Prahova megyei rendőrség.
A fővárosi csendőrség 50 szabálysértési bírságot szabott ki és két büntetőeljárást kezdeményezett a nyilvános rendezvények megszervezését és lebonyolítását szabályozó törvény megszegése miatt Călin Georgescu támogatói ellen.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint a PSD által „felelőtlenül előidézett” politikai válság dacára a gazdasági eredmények és a vállalások betartása lehetővé tették, hogy a Standard & Poor's (S&P) változatlanul hagyja Románia hitelminősítését.
Ismét fagypont alá hűlt a levegő Székelyföldön szombatra virradóan. A legalacsonyabb hőmérsékletet ezúttal is Csíkszeredában mérték, de a pénteki rekordot nem sikerült felülmúlni.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a gyermekek közlekedésbiztonságát és az egészséges életmód népszerűsítését egyaránt szolgálják a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub új kezdeményezései.
szóljon hozzá!