Az energiafűz továbbra is olcsó és jó fűtőanyagot jelent

Gyorsan növekedik, magas fűtőértékkel rendelkezik, és olcsóbb más fűtőanyagnál – a hozzáértők szerint ezek a legnagyobb előnyei az energiafűznek, amelynek termesztését egy csíkszeredai vállalkozó honosította meg Romániában több mint 15 évvel ezelőtt. Évek múltával sem változott az energiafűz megítélése, most is van rá kereslet.

Benkő szerint azóta sok minden változott az energiafűz-termesztést, értékesítést, felhasználást illetően, voltak felívelő, stagnáló időszakok is.

ez most is megvan, és jól látszik a Székelyudvarhely felé vezető 13A jelzésű országútról.

Nem mindenütt vált be, ez elsősorban a talajok jellegétől, az időjárástól is függött, mivel az energiafűz szereti a vizes talajt.

Energiafűz-dugványok forgalmazásával, telepítéssel számos cég foglalkozik jelenleg, az ültetvényekről pedig lábon álló energiafűz is vásárolható, amelyet előbb be kell takarítani, ezt hirdetési oldalakon például tonnánként 300 lejért is kínálják.