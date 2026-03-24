Fotó: eMAG
Az eMAG Csoport Andreea Mihneat nevezte ki humánerőforrás alelnöknek, amely kulcsfontosságú szerep a humánerőforrás terület stratégiai irányításában a jelenlegi dinamikus munkaerőpiaci változásokat figyelembe véve.
Andreea Mihnea fogja koordinálni az eMAG Csoport vállalatainak HR-folyamatait és tevékenységeit, beleértve a régió legnagyobb e-kereskedelmi platformját, az eMAG-ot, a Fashion Days online divatkereskedést, a Freshful online hipermarketet, a román Sameday Delivery expressz futárcéget és a Depanero javítóműhelyt is.
Több mint 20 éves tapasztalatával Andreea Mihnea kiterjedt szervezetfejlesztési és kulturális átalakítási programokat koordinált és hajtott végre különböző tevékenységi ágazatokban. Nemzeti, regionális és globális pozíciókat töltött be számítástechnikai, pénzügyi és szakmai szolgáltatások, tanácsadás, fogyasztási cikkek területein, mind multinacionális, mind családi tulajdonban lévő vállalatoknál.
„Örömmel köszöntjük Andreea Mihneát az eMAG Csoport vezetői csapatában. Több mint 20 éves, különböző szektorokban működő multinacionális vállalatoknál szerzett tapasztalata a szervezeti és kulturális átalakulási programok koordinálásában segít nekünk abban, hogy továbbra is legfontosabb erőforrásunkat fejleszthessük: az embereket” – nyilatkozta Tudor Manea, az eMAG Csoport vezérigazgatója.
„Az eMAG humánerőforrás osztályának a koordinálása, amely immár 25 éve folyamatosan megújítja a régió e-kereskedelmét, számomra azt a lehetőséget jelenti, hogy a felhalmozott tapasztalataimat egy kivételes csapat szolgálatába állíthatom, és olyan környezetet teremthetek, amelyben minden kolléga kibontakozhat a benne rejlő maximális képességei alapján” – nyilatkozta Andreea Mihnea, az eMAG Csoport humánerőforrás alelnöke.
Andreea Mihnea sokoldalú tudományos háttérrel rendelkezik, amely a humanitárius szemléletet az üzleti szakértelemmel ötvözi. Bölcsészettudományi végzettséggel rendelkezik, később menedzsment, pénzügy és stratégia szakokon fejlesztette magát, nemrég pedig igazgatótanácsi menedzsment szakon végzett posztgraduális tanulmányokat, ezzel is erősítve a felsővezetői szintű pozíciókhoz szükséges készségeit.
Az eMAG-ról:
Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem pionírja és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.
(X – fizetett hirdetés)
