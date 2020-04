Ami most mindenkit foglalkoztat: kiken végzik el a koronavírus-teszteket, hol és milyen gyorsan?

Nagyon sok, nagy odafigyelést igénylő kézi munkával jár a minták előkészítése • Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Már nem kell Kolozsvárra szállítani a mintákat, hanem Hargita és Maros megyében is elvégzik a koronavírus-teszteket, ami jelentősen megrövidítette azt az időt, ami alatt az érintettek megkapják az eredményeket. A tesztelést azonban szigorú követelményekhez kötötték, és nem végzik el kérésre.

Tesztelési lehetőségek

Jelenleg többféle koronavírus-tesztelési lehetőség van. Vannak olyan genetikai gyorstesztek, amelyeknek kevesebb mint fél óra alatt megvan az eredményük is. Ezek tulajdonképpen azt mutatják ki, hogy a szervezetben van-e koronavírus-antitest, vagyis az érintett személy átesett-e már a fertőzésen. Ezek pontossága azonban megkérdőjelezhető. Azt, hogy jelenleg egy személy fertőzött-e, Real Time PCR tesztekkel mutatják ki, ezek elvégzése már időigényesebb. De az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt azoknak a központoknak a száma, ahol ezeket a megbízható teszteket elvégzik, így lassan, de nő az elvégzett tesztek száma is.

Kiket tesztelnek és kiket nem?

A jelenlegi előírások értelmében koronavírusteszteket végeznek azoknál a személyeknél,

akik külföldről érkeztek haza és fertőzésre utaló tüneteik vannak, valamint a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személyek közeli hozzátartozói, utóbbiak esetében csak akkor, ha tüneteik vannak.

Teszt alá esnek továbbá az egészségügyi személyzet tagjai, ha betegségre utaló tüneteik vannak.

Minden tüdőgyulladásos beteget tesztelnek, függetlenül attól, hogy kapcsolatban állt-e koronavírussal fertőzött személlyel vagy sem.

Ellenőrzésnek vetik alá az öregotthonokban, gyermekotthonokban, zárt intézetekben lévő, jellegzetes tünetekkel rendelkező személyeket is, akárcsak a szervátültetésre váró személyeket (függetlenül attól, hogy van-e tünetük vagy sem).

A rendelkezés értelmében nem végeznek el koronavírus teszteket azoknál a személyeknél, akik, bár kapcsolatba kerültek koronavírussal fertőzött személlyel, de jelenleg tünetmentesek, ez érvényes az egészségügyi személyzetre is. Nem kérheti, hogy teszteljék az a személy sem, aki külföldről tért haza, de tünetmentes. Ha a 14 napos karantén ideje alatt koronavírus-fertőzésre utaló tünetei lesznek, akkor elvégzik majd számára is a tesztet.

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is a közegészségügyi igazgatóságok által engedélyezett, a fent említett kritériumoknak megfelelő személyeknél végzik csak el a koronavírusteszteket. Bár rákérdeztük, egyik helyről sem kaptunk konkrét választ arra, hogy naponta hány tesztet végeznek el.

Nem egyszerű a teszteljárás

A Székelyhon a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháztól megtudta, hogy az orvosi laboratóriumának szomszédságában alakított ki egy helyiséget a molekuláris biológiai, virológiai labor számára. A koronavírustesztek elvégzésére szükséges gépet bérli a kórház, a teszteket pedig megvásárolta.

Csíkszeredában lejárt az ellenőrzési időszak, amikor egy másik laborba is küldték ellenőrzésre az eredményeket, erre tehát már nincs szükség.

Megtudtuk, hogy a labor kapacitása jelenleg mintegy negyven teszt naponta. A gép másfél óránként 96 reakciót tud elvégezni, tehát maga a készülék nem limitáló tényező ebben az esetben. Azonban nagyon sok, nagy odafigyelést igénylő kézi munkával jár a minták előkészítése: a betegek mintáiból ki kell vonni a vírus RNS-molekuláit, amelyből párhuzamosan nem lehet 4–8 mintánál többel dolgozni egyszerre. Ez egy nagy biztonságot nyújtó, úgynevezett kétszintű biosafe steril fülkében történik, amely alatt egyszerre csak egy személy tud dolgozni. Egy ilyen rend minta előkészítése átlagban egy órát vesz igénybe.

Jelenleg 4 óra alatt tudnak eredményt mondani.

A laborban kapott eredményeket a közegészségügyi igazgatósághoz, illetve az egészségügyi minisztériumhoz továbbítják.

Elegendő a fogyóanyag

Rákérdeztük arra is, hogy van-e fogyóanyag? A kórháztól kapott válaszból kiderül, hogy a jelenlegi helyzetre bőven van fogyóanyag, és arra is fel vannak készülve, hogy ha sokkal több minta jön be, akkor is elég legyen. A beszállítók most sokkal nehezebben tartják a határidőket, ami érthető is, de egyelőre megkapták azt a mennyiséget, amivel folyamatosan tudnak dolgozni. Még nagyon sok megrendelt fogyóanyag nincs is leszállítva, ezeket egy-két héten belül várják. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban

fel vannak készülve a kapacitás esetleges növelésére is.

Öt olyan szakember áll készenlétben, aki a szükséges technikát teljes mértékben ismeri, és bármikor be tud állni dolgozni. A teszteket a Sapientia – Erdélyi magyar Tudományegyetem csíkszeredai Biomérnöki Tanszékének munkatársai, oktatói és doktoranduszai végzik, akik ideiglenesen alkalmazásban állnak a megyei kórháznál. Ha kapacitásnövelésre kerül sor, akkor a további szakemberek is innen kerülnek ki.

Zárt körű a laboratórium

Marosvásárhelyen a volt orvosi egyetem kutatólaboratóriumát alakították át úgy, hogy teszteket végezhessenek el benne. Mint az egyetem rektora, Leonard Azamfirei a Székelyhonnak elmondta, az egyetemnek megvolt a gépe, a teszteket azonban a marosvásárhelyi sürgősségi kórház szerezte be. Megérkezett egy másik gép is, amelyet a Maros Megyei Kórház vásárolt, ezt szintén az egyetem átalakított kutatóközpontjában szerelték fel.

A gépek kapacitása napi ezer teszt.

„Szeretném kiemelni, hogy jelenleg csakis azoknak tudjuk elvégezni a koronavírustesztet, akik a közegészségügyi igazgatóság engedélyével rendelkeznek, és akinek a mintáit hozzánk elküldik. A laboratórium zárt körű, nem tudunk más teszteket elvégezni, csakis a hatóságok által küldötteket.

Maros megyéből begyűjtött mintákat tesztelünk. A reggel megkapott minták eredményeit délután már közölni tudjuk.

Azt, hogy jelenleg hány tesztet végzünk, nem áll módomban elmondani. Ha szükség lesz rá, a jelenleginél nagyobb volumenű tesztet is el tudunk végezni, ehhez van kapacitásunk.”

Romániában, a hivatalos intézmények által közölt adatok szerint szerdán délig 26 609 koronavírustesztet végeztek el.