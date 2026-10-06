A vértanúk bátorságát és példamutatását méltatták az aradi megemlékezésen

Fotó: Pataky Lehel Zsolt
Arad nemcsak a gyász helye, a vértanúk bátorsága nemzedékeknek mutatott példát és adott erőt, ezért Arad arra is emlékeztet, hogy amit az ember a közösségéért tesz, kitörölhetetlenül tovább él – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
2026. október 06., 22:092026. október 06., 22:09
2026. október 06., 22:492026. október 06., 22:49
Az aradi magyarság a hagyományokhoz híven idén is több helyszínen emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomán 177 éve kivégzett 13 honvédtisztre.
A vesztőhelyen áhítatot tartottak és megkoszorúzták a vértanúk síremlékét, majd a minorita templomban mutattak be szentmisét az áldozatok lelki üdvéért. Ezután
Kelemen Hunor beszédében a vértanúk példája mellett a hétköznapi hősök mindennapi helytállására is felhívta a figyelmet. Rámutatott:
Mint fogalmazott: az erdélyi magyaroknak október 6. az emlékezet visszaszerzésének a napja is, hiszen a romániai rendszerváltás utáni idők egyik fényes diadala az aradi Szabadság-szobor „kiszabadítása” volt.
Fotó: Pataky Lehel Zsolt
Felidézte, hogy az erdélyi magyarság az elmúlt 36 évben Erdély-szerte erős intézményeket, önkormányzatokat, politikai képviseletet épített, de a kivívott jogokat el is lehet veszíteni.
Napjaink legnagyobb veszélyének a reménytelenség elfogadását, a bizalom felszámolását és a gyűlölködést nevezte. Figyelmeztette a jelenlévőket:
„A történelemből jól ismerjük az ilyen politikát. Ismerjük pontosan, hogy a rossz banalitása mire képes. Ne engedjünk teret neki! Ezt is tanítja a Szabadság-szobor emléke, a tizenhárom Aradon kivégzett hős katona öröksége” – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az aradi tizenhármak származásban, anyanyelvben és vallásban különböztek, de
Nekünk sem kell mindenről ugyanazt gondolnunk: vitatkozhatunk, bírálhatjuk egymást, mert a szabadság ezt is jelenti – mondta. Ugyanakkor a szabadság felelősséget is jelent:
– fogalmazott Kelemen Hunor.
Fotó: Rosta Tibor/MTI
Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke, az ügyvivő kormány kormányfőtitkár-helyettese rámutatott: Aradon október 6. a város történelmének a része, és
Az aradi ünnepségen Arad város és a megye magyar és román elöljárói, továbbá több magyarországi város küldöttsége is jelen volt, koszorúzott. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa részéről Grezsa Csaba főkonzul helyezett el koszorút.
A vértanúk aradi emlékművei előtt a nap folyamán Magyarország kormányának képviselőjeként Kürtös László, a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára és kísérete is koszorút helyezett el.
Fotó: Pataky Lehel Zsolt
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté – mondta a miniszterelnök kedden Gyulán, az aradi vértanúk emléknapján tartott megemlékezésen.
A Székely himnusz születését, történelmi hátterét és közösségi jelentőségét bemutató vándorkiállítás nyílt meg a csíkszeredai Mikó-vár udvarán. A tárlat év végéig látogatható.
Csíkszeredában is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanúkról, akik a szabadságért a legnagyobb áldozatot hozták.
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