A vértanúk bátorságát és példamutatását méltatták az aradi megemlékezésen

Arad nemcsak a gyász helye, a vértanúk bátorsága nemzedékeknek mutatott példát és adott erőt, ezért Arad arra is emlékeztet, hogy amit az ember a közösségéért tesz, kitörölhetetlenül tovább él – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Székelyhon 2026. október 06., 22:092026. október 06., 22:09 2026. október 06., 22:492026. október 06., 22:49

Az aradi magyarság a hagyományokhoz híven idén is több helyszínen emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomán 177 éve kivégzett 13 honvédtisztre. Hirdetés A vesztőhelyen áhítatot tartottak és megkoszorúzták a vértanúk síremlékét, majd a minorita templomban mutattak be szentmisét az áldozatok lelki üdvéért. Ezután

a megemlékezők gyalog vonultak át a Szabadság-szoborhoz, ahol ünnepi beszédek és koszorúzás következett.

Kelemen Hunor beszédében a vértanúk példája mellett a hétköznapi hősök mindennapi helytállására is felhívta a figyelmet. Rámutatott:

minden október 6-án fel kell tennünk a kérdést: milyen állapotban van ma a szabadságunk?

Mint fogalmazott: az erdélyi magyaroknak október 6. az emlékezet visszaszerzésének a napja is, hiszen a romániai rendszerváltás utáni idők egyik fényes diadala az aradi Szabadság-szobor „kiszabadítása” volt.

Fotó: Pataky Lehel Zsolt

Felidézte, hogy az erdélyi magyarság az elmúlt 36 évben Erdély-szerte erős intézményeket, önkormányzatokat, politikai képviseletet épített, de a kivívott jogokat el is lehet veszíteni. Napjaink legnagyobb veszélyének a reménytelenség elfogadását, a bizalom felszámolását és a gyűlölködést nevezte. Figyelmeztette a jelenlévőket:

ne engedjenek teret „a rossz banalitásának”, amit a román szélsőséges pártok térnyerése jelent, mert egyszerre fogják elveszíteni a szabadságukat és az emberi méltóságukat.

„A történelemből jól ismerjük az ilyen politikát. Ismerjük pontosan, hogy a rossz banalitása mire képes. Ne engedjünk teret neki! Ezt is tanítja a Szabadság-szobor emléke, a tizenhárom Aradon kivégzett hős katona öröksége” – fogalmazott az MTI beszámolója szerint. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az aradi tizenhármak származásban, anyanyelvben és vallásban különböztek, de

a magyar szabadság ügyében egymásra találtak.

Nekünk sem kell mindenről ugyanazt gondolnunk: vitatkozhatunk, bírálhatjuk egymást, mert a szabadság ezt is jelenti – mondta. Ugyanakkor a szabadság felelősséget is jelent:

mikor iskoláink, anyanyelvünk, jelképeink, közösségeink veszélybe kerülnek, egymás mellett a helyünk, nem hagyhatjuk egymást védtelenül

– fogalmazott Kelemen Hunor.

Fotó: Rosta Tibor/MTI

Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke, az ügyvivő kormány kormányfőtitkár-helyettese rámutatott: Aradon október 6. a város történelmének a része, és

a helyi magyarságnak nem kell kevésbé magyarnak lenni ahhoz, hogy a város jó polgára legyen.

Az aradi ünnepségen Arad város és a megye magyar és román elöljárói, továbbá több magyarországi város küldöttsége is jelen volt, koszorúzott. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa részéről Grezsa Csaba főkonzul helyezett el koszorút. A vértanúk aradi emlékművei előtt a nap folyamán Magyarország kormányának képviselőjeként Kürtös László, a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára és kísérete is koszorút helyezett el.