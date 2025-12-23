A válság szele – a romániai lakosság csaknem fele kevesebbet tervez költeni az idei téli ünnepekkor, mint tavaly

Képünk illusztráció
A romániaiak csaknem fele kevesebbet tervez költeni az idei téli ünnepek alatt, mint tavaly – derül ki az Avangarde közvélemény-kutatásának kedden ismertetett adataiból.
A megkérdezettek 25 százaléka sokkal kevesebbet, 24 százaléka kevesebbet, 27 százaléka ugyanannyit, 16 százaléka többet, 2 százaléka pedig sokkal többet tervez költeni, mint a tavalyi ünnepi időszakban – ismerteti az Agerpres.
A megkérdezettek 59 százaléka otthon tervezi tölteni a szilvesztert, 8 százalék szülőknél, nagyszülőknél, 13 százalék barátok lakásán, 11 százalék a lakóhelye szerinti településtől eltérő településen levő szállodában/panzióban, 6 százalék pedig a lakóhelye szerinti település valamely szállodájában/panziójában/klubjában készül szilveszterezni.
Arra a kérdésre, hogy meglátásuk szerint a családjuk anyagi helyzete jelenleg jobb, ugyanolyan vagy rosszabb, mint tavaly ilyenkor volt, 27 százalék azt válaszolta, hogy sokkal rosszabbul él, 28 százalék rosszabbnak, 36 százalék a tavalyival megegyezőnek, 7 százalék jobbnak, 1 százalék sokkal jobbnak véli a családja pénzügyi helyzetét.
Ugyanakkor a megkérdezettek 31 százaléka arra számít, hogy jövőre sokkal rosszabbul fog élni a családja, 28 százalék rosszabb, 27 százalék az ideivel megegyező, 10 százalék jobb, 1 százalék sokkal jobb anyagi helyzetre számít.
A telefonos közvélemény-kutatás december 18. és 22. között készült 900 fős mintán, +/- 3,3 százalékos hibahatárral.
A közszolgáltatás ingyenessé tétele óta 928 ezer telekkönyvi kivonatot és kataszteri térképkivonatot bocsátottak ki a tulajdonosoknak – jelentette ki kedden Cseke Attila fejlesztési miniszter.
Döntő házként elfogadta a képviselőház keddi ülésén a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó felülvizsgált törvénytervezetet.
A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elvetették a nyugdíjasok ingyenes utazásának korlátozását, ugyanakkor újabb társadalmi csoportok számára tettek elérhetővé díjmentes bérleteket a tömegközlekedési eszközökön.
A Temesvári Nyugati Egyetem rektora, Marilen Pirtea veheti át Daniel David helyét az oktatási minisztérium élén.
Két autó ütközött frontálisan kedd reggel az Oroszhegy községhez tartozó Székelyszentkirály és Tibód közötti útszakaszon. A balesetben egy személy megsérült.
Oroszország keddre virradóra újabb dróntámadásokat intézett Ukrajna ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea és Galac megye lakosságát drónok vagy dróndarabok becsapódásának veszélyére.
Szélre, hóviharokra és jegesedésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Bár a riasztás elsősorban az ország déli és délkeleti részeit érinti, Székelyföldön is fagyos időjárás lesz a hét második felében.
A tervek szerint levélben fognak szavazni a bírák és ügyészek az államfő által a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) kezdeményezett referendumon – közölték az elnöki hivatal illetékesei.
Közzétették hétfő este a pénzügyminisztérium honlapján a jövő évi költségvetés elfogadásához szükséges és egyéb stratégiai intézkedéseket tartalmazó úgynevezett salátarendelet tervezetét.
Mozgásban is látható hétfőtől Christopher Nolan 2026 nyarán érkező filmje, a Homérosz: Odüsszeiát feldolgozó The Odyssey.
