A válság szele – a romániai lakosság csaknem fele kevesebbet tervez költeni az idei téli ünnepekkor, mint tavaly

A romániaiak csaknem fele kevesebbet tervez költeni az idei téli ünnepek alatt, mint tavaly – derül ki az Avangarde közvélemény-kutatásának kedden ismertetett adataiból.

A megkérdezettek 25 százaléka sokkal kevesebbet, 24 százaléka kevesebbet, 27 százaléka ugyanannyit, 16 százaléka többet, 2 százaléka pedig sokkal többet tervez költeni, mint a tavalyi ünnepi időszakban – ismerteti az Agerpres .

A felmérésben részt vevők 43 százaléka azt válaszolta, hogy 2025-ben csökkent a jövedelme, 33 százaléknak nem változott, 30 százaléknak pedig nőtt a jövedelme 2024-hez képest.

A megkérdezettek 59 százaléka otthon tervezi tölteni a szilvesztert, 8 százalék szülőknél, nagyszülőknél, 13 százalék barátok lakásán, 11 százalék a lakóhelye szerinti településtől eltérő településen levő szállodában/panzióban, 6 százalék pedig a lakóhelye szerinti település valamely szállodájában/panziójában/klubjában készül szilveszterezni.

A karácsonyt a legtöbben – 82 százalék – otthon töltik, 8 százalék barátoknál, családtagoknál, 7 százalék más településen, 2 százalék pedig külföldön tölti az ünnepet.

Arra a kérdésre, hogy meglátásuk szerint a családjuk anyagi helyzete jelenleg jobb, ugyanolyan vagy rosszabb, mint tavaly ilyenkor volt, 27 százalék azt válaszolta, hogy sokkal rosszabbul él, 28 százalék rosszabbnak, 36 százalék a tavalyival megegyezőnek, 7 százalék jobbnak, 1 százalék sokkal jobbnak véli a családja pénzügyi helyzetét.

Ugyanakkor a megkérdezettek 31 százaléka arra számít, hogy jövőre sokkal rosszabbul fog élni a családja, 28 százalék rosszabb, 27 százalék az ideivel megegyező, 10 százalék jobb, 1 százalék sokkal jobb anyagi helyzetre számít.

A telefonos közvélemény-kutatás december 18. és 22. között készült 900 fős mintán, +/- 3,3 százalékos hibahatárral.