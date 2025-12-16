szekelyhon szekelyhon

/ Futsal
Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Székelykeresztúr csapata nyerte a megyei bajnokságot

Székelykeresztúr csapata nyerte a megyei bajnokságot

Gyergyóremetén rendezték meg vasárnap a Hargita megyei teremlabdarúgó-bajnokság döntő tornáját.

Hirdetés

Megvédi címét a MiniMobila vagy új bajnokot avatnak?

Már csak két forduló van hátra az ákosfalvi téli teremfoci-bajnokságból. Izgalmas lesz a hétvége, hiszen eldől, hogy idén mely csapat emelheti magasba a trófeát.

Megvédi címét a MiniMobila vagy új bajnokot avatnak?
Megvédi címét a MiniMobila vagy új bajnokot avatnak?
2017. március 09., csütörtök

Megvédi címét a MiniMobila vagy új bajnokot avatnak?

Hirdetés
2017. március 07., kedd

Informatica–City'us és Autobergamo–FK párharcok az elődöntőben

Temesváron rendezik meg a teremlabdarúgó Román Kupa négyes döntőjét – döntöttek a Román Labdarúgó-szövetség bukaresti székházában kedden délben. Ugyanakkor kisorsolták az elődöntők párosításait.

Informatica–City'us és Autobergamo–FK párharcok az elődöntőben
Informatica–City'us és Autobergamo–FK párharcok az elődöntőben
2017. március 07., kedd

Informatica–City'us és Autobergamo–FK párharcok az elődöntőben

Hirdetés
2017. március 07., kedd

Nehézkesen győzte le a City'us a KSE-t

Hiányos keretével a Marosvásárhelyi City'us 3–0-ra legyőzte a Kézdivásárhelyi KSE-t a teremlabdarúgó 1. Liga alapszakaszának 20. fordulójában, és bebiztosította hatodik helyét a ranglistán.

Nehézkesen győzte le a City'us a KSE-t
Nehézkesen győzte le a City'us a KSE-t
2017. március 07., kedd

Nehézkesen győzte le a City'us a KSE-t

2017. március 06., hétfő

Budapesten nyert tornát az Imperial Wet

Öt országból 44 csapat, közel 700 sportoló vett részt a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján (KEK), melyet nyolcadszor rendeztek meg Budapesten. Erdélyből is számos csapat benevezett, közülük három döntőt is játszott.

Budapesten nyert tornát az Imperial Wet
Budapesten nyert tornát az Imperial Wet
2017. március 06., hétfő

Budapesten nyert tornát az Imperial Wet

Hirdetés
2017. március 05., vasárnap

Szécsi utolsó másodperces góljával mentettek pontot az udvarhelyiek

Temesváron lépett pályára vasárnap este a Futsal Klub Székelyudvarhely, hogy megvívjon a teremlabdarúgó 1. Liga bajnoki címére pályázó Informaticával. Kemény taktikai harc jellemezte a rangadót, melynek végén Szécsi mentett pontot az FK-nak.

Szécsi utolsó másodperces góljával mentettek pontot az udvarhelyiek
Szécsi utolsó másodperces góljával mentettek pontot az udvarhelyiek
2017. március 05., vasárnap

Szécsi utolsó másodperces góljával mentettek pontot az udvarhelyiek

2017. március 05., vasárnap

Hatpontos hétvégén van túl az Inter Gyergyó

Két bajnoki összecsapást is vívott a hétvégén az Inter Gyergyó a teremlabdarúgó 2. Ligában. Közös jellemzője volt a találkozóknak a sok gól, izgalom, és ami még ennél is fontosabb: a két hazai győzelem.

Hatpontos hétvégén van túl az Inter Gyergyó
Hatpontos hétvégén van túl az Inter Gyergyó
2017. március 05., vasárnap

Hatpontos hétvégén van túl az Inter Gyergyó

Hirdetés
2017. március 03., péntek

City'us: majdnem sikerült a bravúr az Autobergamo ellen

Jelentősen megnehezítette a bajnoki címre törekvő Dévai Autobergamo dolgát a fiatal kerettel felálló és nagy erőket mozgósító Marosvásárhelyi City’us: miután szünetben még előnyben volt, végül egygólos vereséget szenvedett, amit nem érdemelt meg.  

City'us: majdnem sikerült a bravúr az Autobergamo ellen
City'us: majdnem sikerült a bravúr az Autobergamo ellen
2017. március 03., péntek

City'us: majdnem sikerült a bravúr az Autobergamo ellen

2017. március 03., péntek

Két meccset játszik az Inter Gyergyó

A teremlabdarúgó 2. Liga 10. fordulójából elhalasztott meccsét pótolja be az Inter Gyergyó pénteken este a gyergyószárhegyi sportcsarnokban, szombaton este pedig a Luceafărul Buzău csapatát fogadja.

Két meccset játszik az Inter Gyergyó
Két meccset játszik az Inter Gyergyó
2017. március 03., péntek

Két meccset játszik az Inter Gyergyó

2017. március 01., szerda

Berettyóújfalun találta meg helyét az udvarhelyi futsalos

Lassan tíz éve költözött el Székelyudvarhelyről Berettyóújfalura Gál István. A teremlabdarúgót a magyar válogatott zalaegerszegi összetartásán értük el.

Berettyóújfalun találta meg helyét az udvarhelyi futsalos
Berettyóújfalun találta meg helyét az udvarhelyi futsalos
2017. március 01., szerda

Berettyóújfalun találta meg helyét az udvarhelyi futsalos

2017. március 01., szerda

Tarolt a Hólabda a Rákóczi-kupán

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg múlt szombaton a Rákóczi-kupát. A székelyudvarhelyi teremlabdarúgó-tornán a Hólabda csapata minden meccsét megnyerve végzett az első helyen.

Tarolt a Hólabda a Rákóczi-kupán
Tarolt a Hólabda a Rákóczi-kupán
2017. március 01., szerda

Tarolt a Hólabda a Rákóczi-kupán

Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Egy függöny, amely mesél
Megnyitás

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Megnyitás

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Megnyitás

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Megnyitás

Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Megnyitás

Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
2017. február 28., kedd

Maros megyei döntőt rendeztek az Educatio Kupán

Múlt hétvégén a szovátai Domokos Kázmér Gimnázium sporttermében nyolcadik alkalommal rendezték meg az Educatio Kupa országos teremfoci-bajnokságot, amelynek döntőjében két Maros megyei együttes volt érdekelt, végül a házigazdák szerezték meg a győzelmet.

Maros megyei döntőt rendeztek az Educatio Kupán
Maros megyei döntőt rendeztek az Educatio Kupán
2017. február 28., kedd

Maros megyei döntőt rendeztek az Educatio Kupán

Hirdetés
2017. február 27., hétfő

Udvarhely csapata nyerte a székely futsalrangadót

Nem okozott különösebb gondot a Futsal Klub Székelyudvarhelynek a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal legyőzése a teremlabdarúgó 1. Liga 19. fordulójában.

Udvarhely csapata nyerte a székely futsalrangadót
Udvarhely csapata nyerte a székely futsalrangadót
2017. február 27., hétfő

Udvarhely csapata nyerte a székely futsalrangadót

2017. február 27., hétfő

Kozmás nyerte a tusnádfürdői teremtornát

Reggeltől estig rúgták a labdát szombaton Tusnádfürdőn a Csík körzeti labdarúgó-bajnokságban szereplő csapatok számára kiírt teremfocitornán.

Kozmás nyerte a tusnádfürdői teremtornát
Kozmás nyerte a tusnádfürdői teremtornát
2017. február 27., hétfő

Kozmás nyerte a tusnádfürdői teremtornát

2017. február 26., vasárnap

Gálázott az Imperial Wet

Sima győzelmet aratott a listavezető csíkszeredai Imperial Wet a román teremlabdarúgó 2. Liga hétvégi fordulójában. Görbe Walter csapata 10–0-ra verte a sereghajtó Brassó megyei együttest.

Gálázott az Imperial Wet
Gálázott az Imperial Wet
2017. február 26., vasárnap

Gálázott az Imperial Wet

Hirdetés
2017. február 23., csütörtök

Körvonalazódik a ranglista az ákosfalvi bajnokságban

Kilenc forduló járt le az ákosfalvi teremlabdarúgó-bajnokságban, és bár vannak csapatok, amelyek nem játszották le minden mérkőzésüket, a ranglista körvonalazódni látszik négy fordulóval a zárás előtt. 

Körvonalazódik a ranglista az ákosfalvi bajnokságban
Körvonalazódik a ranglista az ákosfalvi bajnokságban
2017. február 23., csütörtök

Körvonalazódik a ranglista az ákosfalvi bajnokságban

2017. február 23., csütörtök

Gyergyóremetén avatnak bajnokot

Eldőlt, hogy melyik településen rendezik meg a Hargita megyei teremlabdarúgó-bajnokság döntő tornáját.

Gyergyóremetén avatnak bajnokot
Gyergyóremetén avatnak bajnokot
2017. február 23., csütörtök

Gyergyóremetén avatnak bajnokot

Hirdetés
2017. február 22., szerda

Remetén futsaloztak a gyergyószéki csapatok

Kemény összecsapásokat hozott a vasárnap megrendezett visszavágó-sorozat a Hargita megyei teremlabdarúgó-bajnokság Gyergyó körzeti szakaszában. Öt csapat közül csupán két együttes juthatott be a megyei döntőbe.

Remetén futsaloztak a gyergyószéki csapatok
Remetén futsaloztak a gyergyószéki csapatok
2017. február 22., szerda

Remetén futsaloztak a gyergyószéki csapatok

Hirdetés

Szavazógép

Szavazás Melyik időszámításnál maradjunk?

Szavazás eredménye
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!