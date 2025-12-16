Gyergyóremetén rendezték meg vasárnap a Hargita megyei teremlabdarúgó-bajnokság döntő tornáját.
Már csak két forduló van hátra az ákosfalvi téli teremfoci-bajnokságból. Izgalmas lesz a hétvége, hiszen eldől, hogy idén mely csapat emelheti magasba a trófeát.
Temesváron rendezik meg a teremlabdarúgó Román Kupa négyes döntőjét – döntöttek a Román Labdarúgó-szövetség bukaresti székházában kedden délben. Ugyanakkor kisorsolták az elődöntők párosításait.
Hiányos keretével a Marosvásárhelyi City'us 3–0-ra legyőzte a Kézdivásárhelyi KSE-t a teremlabdarúgó 1. Liga alapszakaszának 20. fordulójában, és bebiztosította hatodik helyét a ranglistán.
Öt országból 44 csapat, közel 700 sportoló vett részt a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján (KEK), melyet nyolcadszor rendeztek meg Budapesten. Erdélyből is számos csapat benevezett, közülük három döntőt is játszott.
Temesváron lépett pályára vasárnap este a Futsal Klub Székelyudvarhely, hogy megvívjon a teremlabdarúgó 1. Liga bajnoki címére pályázó Informaticával. Kemény taktikai harc jellemezte a rangadót, melynek végén Szécsi mentett pontot az FK-nak.
Két bajnoki összecsapást is vívott a hétvégén az Inter Gyergyó a teremlabdarúgó 2. Ligában. Közös jellemzője volt a találkozóknak a sok gól, izgalom, és ami még ennél is fontosabb: a két hazai győzelem.
Jelentősen megnehezítette a bajnoki címre törekvő Dévai Autobergamo dolgát a fiatal kerettel felálló és nagy erőket mozgósító Marosvásárhelyi City’us: miután szünetben még előnyben volt, végül egygólos vereséget szenvedett, amit nem érdemelt meg.
A teremlabdarúgó 2. Liga 10. fordulójából elhalasztott meccsét pótolja be az Inter Gyergyó pénteken este a gyergyószárhegyi sportcsarnokban, szombaton este pedig a Luceafărul Buzău csapatát fogadja.
Lassan tíz éve költözött el Székelyudvarhelyről Berettyóújfalura Gál István. A teremlabdarúgót a magyar válogatott zalaegerszegi összetartásán értük el.
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg múlt szombaton a Rákóczi-kupát. A székelyudvarhelyi teremlabdarúgó-tornán a Hólabda csapata minden meccsét megnyerve végzett az első helyen.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Múlt hétvégén a szovátai Domokos Kázmér Gimnázium sporttermében nyolcadik alkalommal rendezték meg az Educatio Kupa országos teremfoci-bajnokságot, amelynek döntőjében két Maros megyei együttes volt érdekelt, végül a házigazdák szerezték meg a győzelmet.
Nem okozott különösebb gondot a Futsal Klub Székelyudvarhelynek a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal legyőzése a teremlabdarúgó 1. Liga 19. fordulójában.
Reggeltől estig rúgták a labdát szombaton Tusnádfürdőn a Csík körzeti labdarúgó-bajnokságban szereplő csapatok számára kiírt teremfocitornán.
Sima győzelmet aratott a listavezető csíkszeredai Imperial Wet a román teremlabdarúgó 2. Liga hétvégi fordulójában. Görbe Walter csapata 10–0-ra verte a sereghajtó Brassó megyei együttest.
Kilenc forduló járt le az ákosfalvi teremlabdarúgó-bajnokságban, és bár vannak csapatok, amelyek nem játszották le minden mérkőzésüket, a ranglista körvonalazódni látszik négy fordulóval a zárás előtt.
Eldőlt, hogy melyik településen rendezik meg a Hargita megyei teremlabdarúgó-bajnokság döntő tornáját.
Kemény összecsapásokat hozott a vasárnap megrendezett visszavágó-sorozat a Hargita megyei teremlabdarúgó-bajnokság Gyergyó körzeti szakaszában. Öt csapat közül csupán két együttes juthatott be a megyei döntőbe.