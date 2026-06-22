Alaposan felöntöttek a garatra, mégis autót vezetett két férfi – eljárás indult ellenük

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Fotó: Orbán Orsolya
Részeg sofőröket füleltek le Udvarhelyszéken: egyik férfi rutinellenőrzés során bukott le, a másik pedig balesetezett.
2026. június 22., 14:072026. június 22., 14:07
2026. június 22., 14:092026. június 22., 14:09
Két ittas járművezető is rendőrkézre került néhány óra leforgása alatt Udvarhelyszéken. Az egyikük egy anyagi kárral járó baleset résztvevője volt, a másikat közúti ellenőrzés során állították meg.
A székelyudvarhelyi rendőrséget csütörtökön hajnali 4 óra 20 perckor értesítették a 112-es segélyhívón egy anyagi kárral járó közúti balesetről, amely Felsőboldogfalva községben történt. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy a balesetben érintett 26 éves helyi férfi alkoholos befolyásoltság alatt vezetett.
Ugyanezen a napon, mintegy hat órával később, 10 óra körül a székelyudvarhelyi rendőrség járőrei a város Hunyadi János utcájában állítottak meg egy 38 éves, farkaslaki férfit. Az ellenőrzés során végzett alkoholszondás vizsgálat
Mindkét sofőrt kórházba szállították vérvételre, hogy pontosan megállapítsák a véralkoholszintjüket. A rendőrök mindkét esetben büntetőeljárást indítottak ittasvezetés miatt.
Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.
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Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk.
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