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Alaposan felöntöttek a garatra, mégis autót vezetett két férfi – eljárás indult ellenük

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Részeg sofőröket füleltek le Udvarhelyszéken: egyik férfi rutinellenőrzés során bukott le, a másik pedig balesetezett.

Székelyhon

2026. június 22., 14:072026. június 22., 14:07

2026. június 22., 14:092026. június 22., 14:09

Két ittas járművezető is rendőrkézre került néhány óra leforgása alatt Udvarhelyszéken. Az egyikük egy anyagi kárral járó baleset résztvevője volt, a másikat közúti ellenőrzés során állították meg.

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A székelyudvarhelyi rendőrséget csütörtökön hajnali 4 óra 20 perckor értesítették a 112-es segélyhívón egy anyagi kárral járó közúti balesetről, amely Felsőboldogfalva községben történt. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy a balesetben érintett 26 éves helyi férfi alkoholos befolyásoltság alatt vezetett.

Az alkoholszonda 0,73 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből.

Ugyanezen a napon, mintegy hat órával később, 10 óra körül a székelyudvarhelyi rendőrség járőrei a város Hunyadi János utcájában állítottak meg egy 38 éves, farkaslaki férfit. Az ellenőrzés során végzett alkoholszondás vizsgálat

esetében 0,58 mg/l légalkoholszintet mutatott.

Mindkét sofőrt kórházba szállították vérvételre, hogy pontosan megállapítsák a véralkoholszintjüket. A rendőrök mindkét esetben büntetőeljárást indítottak ittasvezetés miatt.

Udvarhelyszék Rendőrség
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