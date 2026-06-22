Alaposan felöntöttek a garatra, mégis autót vezetett két férfi – eljárás indult ellenük

Részeg sofőröket füleltek le Udvarhelyszéken: egyik férfi rutinellenőrzés során bukott le, a másik pedig balesetezett.

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Két ittas járművezető is rendőrkézre került néhány óra leforgása alatt Udvarhelyszéken. Az egyikük egy anyagi kárral járó baleset résztvevője volt, a másikat közúti ellenőrzés során állították meg.

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A székelyudvarhelyi rendőrséget csütörtökön hajnali 4 óra 20 perckor értesítették a 112-es segélyhívón egy anyagi kárral járó közúti balesetről, amely Felsőboldogfalva községben történt. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy a balesetben érintett 26 éves helyi férfi alkoholos befolyásoltság alatt vezetett.