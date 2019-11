Tiltakozás nyomán kapták meg a támogatásokat, amire jogosultak voltak

Ábrám Noémi összefogásra biztatta a civil szféra képviselőit • Fotó: Haáz Vince

Mint korábban beszámoltunk róla marosvásárhelyi szociális szolgáltatók: Caritas, Diakónia, Alpha Transilvana, Rheum Care, Hifa, akik a nehéz és beteg emberek támogatását, ellátását vállalták fel, japán sztrájkba léptek.

Közös cselekvési csoportot alapítottak és bejelentették, amíg a marosvásárhelyi városháza nem utalja át az év elején megszabott összegeket, addig fehér karszalaggal dolgoznak.

A hivatal az áprilisi és májusi támogatásokat szeptemberben utalta át, utána pedig semmit. Mivel a szociális szolgáltatók biztosítják Marosvásárhelyen a szükséges ellátások 67 százalékát

a városházi támogatás késése több száz nehéz sorban levő, beteg embert érint.

A szociális szolgáltatók képviselői, több, mint egy tucatnyian részt vettek az októberi soros marosvásárhelyi tanácsülésen is, ahol jelenlétükkel is megerősítették kéréseiket, amelyeket Ábrám Noémi mondott el. A Diakónia helyi vezetője azt hangsúlyozta, hogy azt szeretnék, ha időben megkapnák a megítélt támogatásokat, hogy megfelelően tudjanak segíteni a nehéz sorban levőkön. Azt is kérte a tanácsosoktól és a városháza vezetőitől, hogy hívják meg a szociális szolgáltatók képviselőit a szakbizottsági ülésekre és vegyék figyelembe javaslataikat, kéréseiket a város éves szociális stratégiájának kidolgozásakor.

Mi jól ismerjük a marosvásárhelyi nehéz sorban élő, beteg emberek életkörülményeit, nehézségeit, szeretnénk, ha az éves stratégia kidolgozásakor a mi véleményüket is meghallgatnák, figyelembe vennék

– fejtette ki.

Ábrám Noémi azt is elmondta, hogy a japán sztrájk és a sajtóvisszhang nyomán

a városháza elkezdte utalni az elmaradt támogatásokat, már megkapták a júniusit, júliusit és augusztusit.

Csodálkozva mondta, hogy a tanácsosok, költségvetéssel kapcsolatos döntése nélkül is lett pénzt az év elején megszavazott támogatásokra. Holott korábban a városvezetés a költségvetés-kiegészítés hiányát hozta fel indoknak, hogy miért nem utalja a támogatásokat. Majd arra biztatta a civil szervezeteket, hogy

összefogva lépjenek fel jogiak érvényesítése érdekében, hiszen bebizonyosodott, hogy az szociális szolgáltatók összefogása is eredményes volt.

Az ülésen felszólalt Kedei Dalma háromgyerekes mozgássérült édesanya, a HIFA részéről. Elmondta, hogy október közepén kellett volna megkapják a gondozói fizetéseket, de több, mi két hetet késnek ezek. Azt is a tanácsosok figyelmébe ajánlotta, hogy nem ez az első alkalom, hogy a pénzek késnek, és sok érintettnek csak az az egyetlen jövedelme, így ezek a késések nehéz helyzetbe sodorják őket.

Nem mindenkinek van lehetősége kölcsön kérni addig, amíg a városháza átutalja a fizetéseket. Azt kérjük, hogy ahogy a városházi alkalmazottak megkapják időben a fizetéseket, úgy a gondozói fizetéseket is utalják időben.

Kedei Dalma elmondta, hogy a városháza könyvelőségétől kapott értesítés szerint november első hétben kapják meg a gondozói fizetéseket.

Csiki Zsolt az RMDSZ frakció vezetője elmondta, hogy érthetetlen számára, hogy miért nem utalták át a szociális szolgáltatóknak megítélt támogatásokat és a gondozói fizetéseket, hiszen az áprilisban elfogadott éves költségvetésben benne kellett legyenek ezek az összegek, vagyis nem függnek az esetleges költségvetési kiegészítésekről.