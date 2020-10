Tele vannak a Hargita megyei Covid-kórházak, újabb kapacitások felszabadítására van szükség

Hargita megyében már a nem Covid-kórházakban is Covid-részlegeket kell kialakítani. Képünk illusztráció • Fotó: Balogh Zoltán/MTI

A megyei egészségügyi igazgatóság vezetője a vírus terjedése szempontjából nagy veszélyforrásnak tartja a különböző sporttevékenységeket is. „Sportrendezvények, bajnokságok vannak, de mi ezeknek a megszervezését most nem tartjuk időszerűnek. A sport esetében az a szabályzat, hogy a pozitív sportolót kiemeljük, elkülönítjük, de a többiek, akik abban a pillanatban nem pozitívak, játszhatnak tovább. Azok viszont két nap múlva pozitívak lesznek, mert együtt voltak az öltözőben, együtt edzettek, sok esetben együtt is étkeztek a pozitívvá vált sportolóval. Mintha a sportolókra nem lennének érvényesek a járványügyi szabályok. Nekem ez abszurdnak tűnik. Én megértem, hogy országos szintű döntés, de szerintem ez egy hibás intézkedés, és nekünk nagyon sok kárt okoz Hargita megyében, mert itt nagyon sok sportcsapat van, ahol tízesével, húszasával jelentek meg a pozitív esetek” – fogalmazott a sporttevékenységekre vonatkozó járványügyi szabályozás problémáival kapcsolatban Tar Gyöngyi.

Annak, hogy ide jutott a megye, a fő okai közt van az, hogy itt zöld forgatókönyv szerint kezdődött a tanév, de a választási kampány és a helyhatósági választások is, továbbá a népes családi ebédek, ünnepségek, és az, hogy megyeszerte nagy lendülettel kezdtek különböző rendezvényeket tartani, ahol nem figyeltek kellőképpen a megelőző járványügyi intézkedések betartására – mondta helyzetelemzéseik alapján a szakember. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy nem jutottunk volna ide, ha nem lenne annyi vírustagadó és annyi fegyelmezetlen ember:

Ez azt jelenti, hogy nagyon megnőtt a vírus közösségi terjedése – hívta fel a figyelmet Tar Gyöngyi. „Volt olyan időszak, hogy 5 esetünk volt naponta, és eljutottunk oda, hogy most 120–130 eset van egyetlen nap, és látjuk, hogy naponta két-három ember hal meg. Igaz, hogy idős emberek, de nagyon cinikus azt mondani – hallok ilyen kommentárokat is –, hogy úgysem éltek volna már sokáig.”

A szakember szerint ugyanakkor az általános járványügyi szabályozásokon is szigorítani kellene. „Ha ezt a döntési lehetőséget leadták helyi szintre, akkor nekünk helyi szinten kellene élnünk ezzel a jogunkkal. Mi leírunk ajánlásokat, de ennél többet nem tudunk tenni, a döntés a sürgősségi parancsnokság és a közösség szintjén van” – mondta.

„A Covid-kórházak teljesen tele vannak, újabbnál újabb kapacitások felszabadítására van szükség. A nem Covid-kórházakban is elkezdtünk létrehozni Covid-részlegeket. Most a székelykeresztúri külső egységét fogja bevetni a székelyudvarhelyi kórház, ha minden jól megy, amit remélek. A gyergyószentmiklósi non-Covid kórházban is befogjuk a belgyógyászatot és a kardiológiai osztályt. Gyergyószentmiklóson eddig csak a fertőző betegségeket kezelő osztály volt Covid-részleg, de most javasoltuk a kiterjesztést, mert a Gyergyó-környéki esetek száma is aggasztóan nő.

Minisztériumi szintről olyan utasításokat kaptunk, hogy minden nem Covid-kórház is készüljön fel arra, hogy a kapacitása 15 százalékát vesse be a Covid-betegek ellátására.

Nem lehet azt hagyni, hogy valahol van szabad lélegeztetőgép és otthon vagy a sürgősségi részlegen fuldoklik egy koronavírusos beteg. Ez az intézkedés viszont megint vissza fog ütni, mert a krónikus betegek megint visszariadnak a kórházi ellátástól, és már a koronavírustól tartva sem fognak bemenni a kórházba” – magyarázta az intézkedések várható következményeivel kapcsolatban Tar Gyöngyi.