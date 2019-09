Színházi évadkezdés: van, ahol a fizetések vannak veszélyben, máshol előadásokra nem futja

Megnyíltak a színházak kapui. Van, ahol borúlátón, máshol optimistábban kezdik az új évadot • Fotó: Haáz Vince

Az intézmény vezetője ugyanakkor hozzátette, bár előadásokra nem jut pénz az önkormányzat részéről, az, hogy mégis jelentős és színvonalas színházi élet van Gyergyószentmiklóson, nagyban köszönhető a magyar kormány által a Figura Társaság számára megítélt 70 millió forintos támogatásnak, amely a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által valósult meg. A Figuránál

bíznak abban, hogy az új évadra is részesülnek a magyarországi támogatásban, így nem lesz gond azzal, hogy miből tudnak majd színházat csinálni.

A kiadásokkal amúgy is hadilábon állnak: a Művelődési Ház fenntartási költségeinek felét így is kénytelen kigazdálkodni a színház. Nem titok az sem, hogy igazából erre az évre még a fizetésalap sincs teljesen biztosítva: ahogy a városháza alkalmazottai, úgy a színház dolgozói is az őszi költségvetés-kiigazítást várják, amelyből az év utolsó hónapjaira biztosítják majd a fizetésalapot. Ez azonban remélhetőleg megoldódik majd – vélekedett Albu, aki rámutatott, ilyen körülmények között szervezi meg a Figura Stúdió Színház idén is a 13. Nemzetiségi Színházak Kollokviumát, amely Erdély egyik legrangosabb színházi seregszemléje.

Tamás Boglár előadása nyitja a Figura évadát Persze – ez a címe annak az előadásnak, amely Tamás Boglár színésznő saját élete alapján jött létre. A bemutató szerdán lesz a Figura Stúdió Színházban, és ezzel elindul a gyergyószentmiklósi társulat 2019–2020-as évada. Persze – ez a címe annak az előadásnak, amely Tamás Boglár színésznő saját élete alapján jött létre. A bemutató szerdán lesz a Figura Stúdió Színházban, és ezzel elindul a gyergyószentmiklósi társulat 2019–2020-as évada.

Hogy ez létrejöhet, szintén „külső” pénzeknek, támogatásoknak és pályázatoknak köszönhető. Egy mondatban összegezve Albu István így fogalmazott:

A helyzetünk borzasztóan rossz. Ugyanolyan, mint bármelyik erdélyi magyar színházé.

Fejlesztésekre biztosan nem jut Udvarhelyen

Hogy mennyi gondot okoz anyagi szempontból az évadkezdés a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színháznak? Nagy Pál igazgató szerint a körülményekhez képest idén aránylag jól áll az intézmény. „Ha azonban nem lenne a magyar kormány támogatása, nagyon meg kellene húzni a nadrágszíjat” – mondta, nem titkolva, hogy

a gyergyóihoz hasonlóan az udvarhelyi teátrum is 70 millió forintos támogatásban részesült.

„Most rövid távon stabil a helyzetünk, de hogy jövő ilyenkor milyen lesz, az függ a 2020-as év költségvetésétől és attól, hogy mennyit bír és mennyit akar áldozni a város a kultúrára, hiszen önkormányzati színház vagyunk, így elsősorban a várostól van a pénz” – fejtette ki az igazgató.

Az évad első két bemutatójára készül a Tomcsa Sándor Színház Az évad első két bemutatójára készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház: a 11. DráMA kortárs színházi találkozó égisze alatt láthatja majd a nagyérdemű a Hatházi András darabja alapján színre vitt Kovács János meghal című előadást. Az évad első két bemutatójára készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház: a 11. DráMA kortárs színházi találkozó égisze alatt láthatja majd a nagyérdemű a Hatházi András darabja alapján színre vitt Kovács János meghal című előadást.

Hozzátette, a kiadásoknál mindig prioritást élveznek a fizetések, erre a törvény is kötelezi őket, majd következnek a számlák, hogy ne maradjanak el a kifizetésekkel, amit nem mindig könnyű megvalósítani. A színészek béreiről megtudtuk, hogy 1800 és 3500 lej között váltakoznak, ami sokkal jobb helyzet, mint 3–8 évvel ezelőtt, kérdés azonban, hogy meddig tartható.

„Beosztjuk a pénzt, mert mindenre kell jusson, csak nem jut olyan mértékben, ahogy szeretnénk. Például nem tudjuk abban a mértékben fejleszteni a technikai, műszaki eszközrendszerünket, mint amennyire szeretnénk. De lenne helye a pénznek új stúdióra, terem- és színpadfelújításra, személyzetbővítésre” – sorolta az igazgató, aki szerint több pénztől, jobb kormányzástól, a városvezetés nagyobb fokú érzékenységétől lenne jobb a színház helyzete, valamint a város kulturális stratégiájának megvalósításától.

Biztonságban terveznek Csíkban

A legoptimistábban talán Kányádi Szilárd, a Csíki Játékszín igazgatója nyilatkozott, miközben a Székelyhon kérdésére elismerte, az intézmény fenntartója, a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal csupán a fizetések költségeit fedezi, a működési költségekhez, illetve az előadások létrehozásához nem járul hozzá immár két éve.

„Ami mégis megoldja a helyzetünket, az a magyar állami támogatás: más erdélyi színházakhoz hasonlóan mi is elég szép összeget kaptunk a Bethlen Gábor Alaptól, két évre összesen 130 millió forintot, amit előadásokra és működésre költhettünk. Most jár le a kétéves támogatás december 31-én, ez védett meg attól, hogy elmaradjanak bemutatók, előadások, illetve nagyon jól jött a tavalyi évad során, amikor a színház megalakulásának 20. évfordulóját ünnepeltük. Összesen tizenkét bemutatót hoztunk létre, munkával ünnepeltünk” – mondta Kányádi Szilárd.