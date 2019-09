Tamás Boglár előadása nyitja a Figura évadát

Borsos Virág, Tamás Gyopár és Tamás Boglár. A Persze alkotói • Fotó: Gergely Imre

Gyermekét egyedül nevelő anya története rajzolódik ki a néző számára a Persze című előadásból, amely Tamás Gyopár egyéni produkciója. Sokan vannak ilyen helyzetben, akiket várhatóan mélyen megérint majd a darab. A szerdai ősbemutatóval nyitja a Figura Stúdió Színház az új évadot.

Amint azt Albu István színházigazgató elmondta, már három éve törekednek arra, hogy minden évadban legyen egy olyan előadás, amilyent a színész akar. Hogy

szabadon tudjon beszélni azokról a problémákról, amelyek őt foglalkoztatják, és elmondhassa azt, amit ő gondol a világról, ne csak egy rendező által meghatározott, rászabott szerepben szólalhasson meg.

Ilyen volt Máthé Annamária Egyetlen című darabja, vagy a Fodor Leonard által színre vitt Drognapló. Ezek az előadások ugyanakkor segítő szándékot is hordoznak, segíteni kívánnak velük azoknak, akik magukra ismernek az előttük játszódó történetben – hangzott el a színház évadnyitó sajtótájékozóján.

HIRDETÉS

Tamás Boglár darabja igazából az ő saját élete, mondhatni feláldozza magát a nézőknek – hangzott el. A színésznő nem tudja, hogy az ő életével, létezésével tud-e valóban segíteni másokon, számára már az is boldogság lenne, ha látná, hogy valakit megérint, felismeri, hogy amit lát, az részben az ő élete is – hiszen sokan vannak hasonló helyzetben.

A darab szövegét a színésznő nővére, Tamás Gyopár írta, és a mű színre viteléhez hozzájárult még Borsos Virág is. Szerinte Tamás Boglárt sokan beskatulyázták a „tenyeres, talpas komika” szerepbe, hiszen többnyire ilyen szerepekben láthatták a színpadon. Nos, most nem ezt a Bogit fogják látni, akiről úgy gondolták, jól ismerik. „Kegyetlen”, szomorú, vesét szaggató szenvedéstörténet ez az előadás, ami mégis valahogy boldoggá tud tenni – hangzott el.

A Persze szerdán este 7 órától a Figura Stúdió Színház stúdiótermében lesz először látható, majd csütörtökön is megtekinthető lesz.

Kollokvium és hat saját bemutató



Hat új bemutatót tervez idén a Figura, és összesen tizenegy előadásuk lesz műsoron a kezdődő évadban. Szeptember 27-én Örkény István egyik legismertebb műve, a Tóték lesz látható, amelyet Florin Vidamski visz színpadra. Az ősz fő eseménye a Nemzetiségi Színházi Kollokvium, amelyre október 11–20. között kerül sor. A rendezvény betekintést kínál a romániai kisebbségi színházak előadásaiba, továbbá könyvbemutatóval, kiállítással, felolvasóesttel és koncertekkel is várja a közönséget. Ennek részletes programját később ismertetik, de amint Albu István elmondta, ezúttal is itt lesz Erdély összes magyar nyelven játszó kőszínháza. Az évadban kortárs szerzők műveit és klasszikus darabokat is játszik a gyergyószentmiklósi társulat. Színre kerül Lázár Ervin nyomán A Négyszögletű Kerek Erdő, A. P. Csehov műve, a Sirály, Egressy Zoltán komédiája, a Sóska, sültkrumpli, majd Gianina Cărbunariu Stop the Tempo! című műve.



A gyergyószentmiklósi színház először vehet részt az Országos Színházi Fesztiválon Bukarestben, ahol a Három nővér című produkciót mutatják be. A darab a 2018–2019-es évad végén a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján két kategóriában is díjat szerzett.



Továbbra is folytatódik a Te színházad elnevezésű színháznevelési program saját és meghívott tantermi előadások műsorra tűzésével. A Figura nagy hangsúlyt fektet a gyermek- és ifjúsági bérletet váltókra is, a saját előadások mellett többek közt a másik két Hargita megyei színház darabjait is figyelemmel kísérhetik a fiatalok.