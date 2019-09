Móricz Zsigmond regényét viszi színpadra a Csíki Játékszín

Ma is aktuális Móricz Zsigmond közel száz éve megírt Rokonok című regényének témája. A könyv adaptációját az új színházi évadban első nagyszínpadi előadásként adja elő a Csíki Játékszín társulata.

Rokonok címmel tartják a 2019–2020-as évad első nagyszínpadi előadását • Fotó: Gábos Albin

A darabot Parászka Miklós, a Csíki Játékszín volt igazgatója rendezte, aki szintén a téma aktualitását emelte ki. „Tartalmilag is a mai színpadra kívánkozik a mű, hiszen az idestova száz éve megírt regény meglepő módon aktuális. Amit Móricz felmutat a korabeli magyar társadalomról, ahol sorvadnak a demokratikus struktúrák, ahol erősödik a korrupció, ahol cseperedik egy diktatúra, ez olyan kristálytiszta átvilágítása a kornak, amire szinte rámásolható a mi korunk. Emellett nem lehet elmenni, kihívás a színháznak, hogy erről beszéljen” – értékelte a rendező.

A darab adaptációját Székely Csaba írta, a lehető legautentikusabban megtartva Móricz regényének szövegéből a replikákat.

Úgy érzem, a móriczi mondatok perzselnek, kendőzetlenül az elevenbe szúrnak és mutatnak rá a valóságra

– jegyezte meg Parászka. Megtudtuk azt is, hogy a darab kétórás lesz, a helyszínek megjelenítéséhez pedig videóprojekciókat is használnak majd.

A darab történetéről

Kopjáss Istvánt (Puskás László) egyik napról a másikra Zsarátnok város főügyészévé nevezik ki. Új helyzetében előkerülnek a rég nem látott rokonok is, akik az ő keze után kapkodnak állás, pénz, üzlet, segítség reményében. Más körökbe kerül, és elfordul régi ismerőseitől. A főhős maga is kétarcúvá válik, mint az a világ, amelybe belecsöppent. Készségesen válik a hatalmasok „rokonává”, míg elveit követve egy méltányos és tisztességes világ megvalósításáról álmodik. Ez a kettősség vezet drámai végéhez. A darab bemutatóját szeptember 20-án, pénteken 19 órától tartják a Bánk bán bérletes nézők számára, a fennmaradó helyek függvényében jegyet is lehet váltani az előadásra. Az előadást szeptember 22-én, szintén 19 órától megismétlik.

