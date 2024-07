Pestis terjed a juhállományban, elővigyázatosságra intik a gazdákat

A juhállományt fertőző pestis az afrikai sertéspestissel ellentétben leginkább állatról állatra terjed, így, ha az felbukkanna a megyében, a felelősséget nem lehetne a vadállatokra hárítani, azért az ember lenne a felelős – hangsúlyozta a Székelyhonnak István Róbert. A Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője elővigyázatosságra inti a juh- és kecsketartó gazdákat, ugyanis az ország több megyéjében is megjelent már és terjed a kiskérődzők pestise, főként a juhállományban, de a kecskéket is megfertőzheti a kórokozó, ami a fiatal egyedek biztos pusztulásához vezet, de a felnőtt példányok 70-80 százalékát is megöli.