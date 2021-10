Nyálmintából vett gyorstesztek az iskolákban?

Egyelőre csak a PCR-teszt és az antigéngyorsteszt az elfogadott koronavírus-tesztelési módszer • Fotó: Veres Nándor

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) felhatalmazta az egészségügyi szaktárcát arra, hogy az Országos Gyógyszerügynökség által találjanak a követelményeknek megfelelő gyorsteszteket, a minisztérium pedig kezdeményezze ezek beszerzését. Egyelőre azonban a népegészségügyi igazgatóságoknak nincsenek non invazív tesztjei készleten,

nincs is benne a népegészségügyi intézet eljárásában mint elfogadott tesztelési módszer

– tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. Egyelőre nem is elfogadott módszer a nyálmintás gyorsteszt, kizárólag a PCR- vagy az antigéngyorsteszteket fogadják el ott is, ahol követelmény a tesztelés.

A népegészségügyi igazgatóság vezetője lapunk megkeresésére közölte, majd ha elfogadott lesz ez a fajta non invazív gyorsteszt, és a módszertanban lesz erre vonatkozó előírás, valamint lesz egy lista az elfogadottak típusáról – ahogy van az antigéngyorstesztekről, amelyeket most végeznek –, és szakmailag széles körben elfogadottá válik, illetve erre megteremtik a jogi keretet is, akkor a népegészségügyi igazgatóság is használni fogja ezeket.

A tiltakozók gyáva menekvése

„Mindenkit oltásra és tesztelésre biztatunk, hisz

a tesztelés azt szolgálja, hogy minél hamarabb fel tudjuk számolni a gócokat,

hogy ne terjedjen olyan nagy sebességgel a betegség, hisz látjuk, hogy milyen gyorsan terjed” – fejtette ki Tar Gyöngyi. Hozzáfűzte, bár tudja, hogy a szülők részéről létezik egy nyomás, de nincs meggyőződve arról, hogy jelentősen megnőne azoknak a szülőknek a száma, akik ezt a fajta tesztelést elfogadják.

„Azok a szülők, akik tiltakoznak a tesztelés ellen, nem feltétlenül az orrpálcika ellen tiltakoznak, az csak egy kifogás, mert aki tesztelni vagy oltatni akar, most is megteheti. Sajnos azzal a jelenséggel állunk szembe, hogy sokan az önigazolást keresik maguknak, hogy miért nem oltatják be magukat, és miért nem jelentkeznek tesztelésre, ezért

szakmailag bárhogy érvelhetünk, ők nem az érvekre kíváncsiak, hanem csak a saját meggyőződéseiket ismételgetik. A tiltakozók gyáva menekvése ez,

mert azok, akik vállalták a kockázatokat, amelyektől mások félnek – az a húsz százalék, aki be van oltva –, illetve azok a szülők, akik vállalták a gyerekeik tesztelését, felelősen viselkedtek, így sikerült sok iskolában a járvány terjedését ideig-óráig megfékezni” – fejtette ki véleményét a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Nyálból gyorsan és egyszerűen



A különböző vírusok, így a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására a felső légutakból vett kenetminta az általánosan alkalmazott eljárás. A COVID-19 diagnosztizálására használt PCR-teszt elvégzéséhez is az orrból és a garatból nyernek mintát, amelyet csak erre képzett egészségügyi szakember tud levenni megfelelő védőfelszerelésben, továbbá a páciens számára kis kellemetlenséggel járhat. Ennél sokkal egyszerűbb és gyorsabb a nyálminta begyűjtése, amelyhez sem érintkezés, sem szakavatott mintagyűjtő személyzetet igénylő ún. invazív beavatkozás nem szükséges, így sokkal optimálisabb lehet széles körű szűrővizsgálatok gyors elvégzésére. (Forrás: Semmelweis Egyetem)