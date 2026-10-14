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Több tízezer eurót kereshetett gyermekpornográf felvételek árusításával egy 26 éves férfi

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Több ezer, kiskorúakról készült szexuális felvételt szerzett meg és terjesztett pénzért egy 26 éves férfi a gyanú szerint. A Tulcea városában élő férfit őrizetbe vették, az ügyészek 30 napos előzetes letartóztatását kérik.

Székelyhon

2026. október 14., 16:012026. október 14., 16:01

A nyomozás adatai szerint a férfi 2022-től 2026. október 12-ig rendszeresen, online alkalmazásokon keresztül szerzett meg több ezer olyan képet, amelyeken 1 és 14 év közötti kiskorúak szerepeltek szexuális helyzetekben.

A felvételeket különböző online platformokon keresztül tovább is terjesztette, többnyire pénzért cserébe

– közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

A nyomozók szerint a férfi több személy nevét és személyazonosító adatait felhasználva különböző fiókokat hozott létre, amelyeken keresztül a felvételek értékesítéséből származó pénzt fogadta. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján

négy év alatt több tízezer eurót kereshetett a kiskorúakról készült pornográf anyagok eladásával.

Az utolsó ilyen terjesztésre a gyanú szerint október 12-én került sor. A férfi tulceai lakásán tartott házkutatás során a rendőrök informatikai eszközöket és adattárolókat, több tucat új SIM-kártyát, valamint más személyek nevére kiállított bankkártyákat foglaltak le.

A 26 éves férfit október 13-án vették őrizetbe.

Az ügyészek szerdán a Maros Megyei Törvényszék bírájához fordultak, kérve a gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását. Az ügyben a marosvásárhelyi szervezett bűnözés elleni rendőrség és a DIICOT területi szolgálata folytatja a nyomozást, a hatóságok munkáját a Tulcea megyei szervezett bűnözés elleni rendőrség is segítette.

Marosszék Marosvásárhely Bűnügy
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