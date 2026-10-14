Több tízezer eurót kereshetett gyermekpornográf felvételek árusításával egy 26 éves férfi

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Több ezer, kiskorúakról készült szexuális felvételt szerzett meg és terjesztett pénzért egy 26 éves férfi a gyanú szerint. A Tulcea városában élő férfit őrizetbe vették, az ügyészek 30 napos előzetes letartóztatását kérik.
A nyomozás adatai szerint a férfi 2022-től 2026. október 12-ig rendszeresen, online alkalmazásokon keresztül szerzett meg több ezer olyan képet, amelyeken 1 és 14 év közötti kiskorúak szerepeltek szexuális helyzetekben.
– közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A nyomozók szerint a férfi több személy nevét és személyazonosító adatait felhasználva különböző fiókokat hozott létre, amelyeken keresztül a felvételek értékesítéséből származó pénzt fogadta. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján
Az utolsó ilyen terjesztésre a gyanú szerint október 12-én került sor. A férfi tulceai lakásán tartott házkutatás során a rendőrök informatikai eszközöket és adattárolókat, több tucat új SIM-kártyát, valamint más személyek nevére kiállított bankkártyákat foglaltak le.
Az ügyészek szerdán a Maros Megyei Törvényszék bírájához fordultak, kérve a gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását. Az ügyben a marosvásárhelyi szervezett bűnözés elleni rendőrség és a DIICOT területi szolgálata folytatja a nyomozást, a hatóságok munkáját a Tulcea megyei szervezett bűnözés elleni rendőrség is segítette.
Egy 13 éves kiskorút keres a Maros megyei rendőrség, aki a dicsőszentmártoni lakásotthon lakója.
Saját szemétszolgáltató cég létrehozásában látja az időről-időre felerősödő szemétbotrány megoldását Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester, akivel a napokban született bírósági döntésekről és a másfél millió lejes pénzbírságról is beszélgettünk.
Hosszú várakozás után egyre közelebb ér a célhoz a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum: benyújtotta az óvoda működési engedélyének kérelmét, folyamatban van az engedélyeztetés. Ha minden jól megy, 2027 szeptemberében indulhat is az első ovis csoport.
Constantin Brâncuși világát idéző színekkel és formákkal díszítik a régi, lakónegyedbeli transzformátorállomásokat fiatal művészek Marosvásárhelyen, a gyerekeket pedig délutáni alkotóműhelybe várják.
Maros megye egyik legszebb és leglátványosabb hegycsúcsára, az Istenszékére szerveznek gyalogtúrát a Maros megyei hegyimentők.
Öt év után lezárta a városházi alkalmazottak áthelyezéséről szóló ügyet az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be hétfőn közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.
A tömegközlekedés biztosítása és a számlák kifizetése miatt nagy léptékű költségvetés-kiigazítást eszközöltek hétfőn Marosvásárhelyen. A rendkívüli tanácsülésen többek között a tanintézmények el nem költött pénzeit vették el, de nem csak.
Több mint ötezer lejes pénzbírságot róttak ki a marosvásárhelyi helyi rendőrök, miután két fiatalt sörözésen kaptak. Az őket kiszolgáló pincér járt rosszabbul.
76 bírságot szabtak ki a rendőrök október 11-én a 15-ös országúton, a Marosvásárhely és Szászrégen közötti szakaszon végzett közúti ellenőrzések során. A szabálytalanságok többsége gyorshajtás miatt történt.
Egy országos felmérés szerint a romániai egyetemisták idén is nagyrészt a családjuk anyagi támogatására szorultak albérletük kifizetésekor. Idén azonban a 200–300 eurós havi bérlemények a népszerűbbek, míg tavaly többen fizették ki akár a 400 eurót.
szóljon hozzá!