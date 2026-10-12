Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt

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Fotó: Pinti Attila
76 bírságot szabtak ki a rendőrök október 11-én a 15-ös országúton, a Marosvásárhely és Szászrégen közötti szakaszon végzett közúti ellenőrzések során. A szabálytalanságok többsége gyorshajtás miatt történt.
A Maros megyei közlekedési rendőrök a közúti balesetek megelőzése és a leggyakoribb baleseti okok visszaszorítása érdekében tartottak ellenőrzést vasárnap a 15-ös országúton. Az akció során elsősorban a sebességhatárok betartását, valamint a közúti közlekedés egyéb szabályainak tiszteletben tartását ellenőrizték.
hármat a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, egyet szabálytalan előzésért, további nyolcat pedig más közlekedési kihágásokért.
A rendőrök két jogosítványt is bevontak:
Emellett két forgalmi engedélyt tartottak vissza, mivel a járművek nem rendelkeztek érvényes műszaki vizsgával. Egy esetben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (RCA) kapcsolatban is szabálytalanságot állapítottak meg. Az ellenőrzések során a rendőrök mintegy húsz alkohol- és pszichoaktívanyag-fogyasztást kimutató tesztet is elvégeztek.
A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint
különösen a fokozott balesetveszélyű útszakaszokon. Céljuk a közúti balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság növelése.
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