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Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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76 bírságot szabtak ki a rendőrök október 11-én a 15-ös országúton, a Marosvásárhely és Szászrégen közötti szakaszon végzett közúti ellenőrzések során. A szabálytalanságok többsége gyorshajtás miatt történt.

Székelyhon

2026. október 12., 15:252026. október 12., 15:25

A Maros megyei közlekedési rendőrök a közúti balesetek megelőzése és a leggyakoribb baleseti okok visszaszorítása érdekében tartottak ellenőrzést vasárnap a 15-ös országúton. Az akció során elsősorban a sebességhatárok betartását, valamint a közúti közlekedés egyéb szabályainak tiszteletben tartását ellenőrizték.

A feltárt szabálytalanságok miatt összesen 76 bírságot szabtak ki. Ezek közül 64-et gyorshajtásért,

hármat a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, egyet szabálytalan előzésért, további nyolcat pedig más közlekedési kihágásokért.

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A rendőrök két jogosítványt is bevontak:

egyet gyorshajtás, egyet pedig szabálytalan előzés miatt.

Emellett két forgalmi engedélyt tartottak vissza, mivel a járművek nem rendelkeztek érvényes műszaki vizsgával. Egy esetben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (RCA) kapcsolatban is szabálytalanságot állapítottak meg. Az ellenőrzések során a rendőrök mintegy húsz alkohol- és pszichoaktívanyag-fogyasztást kimutató tesztet is elvégeztek.

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint

a következő időszakban is folytatják a hasonló akciókat,

különösen a fokozott balesetveszélyű útszakaszokon. Céljuk a közúti balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság növelése.

Marosszék Közlekedés
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