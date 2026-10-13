Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Egy 13 éves kiskorút keres a Maros megyei rendőrség, aki a dicsőszentmártoni lakásotthon lakója.
2026. október 13., 15:242026. október 13., 15:24
2026. október 13., 15:242026. október 13., 15:24
A Maros megyei rendőrséget október 13-án a értesítették fiatal lány eltűnéséről. Mint a közleményből kiderül, a lány kedden családját látogatta meg Marosvásárhelyen.
Az eltűnt lány körülbelül 150 centiméter magas, 40–45 kilogramm, ovális arcú, sötétbarna hajú, barna szemű.
Eltűnésekor sárga alapon sötét színű vízszintes csíkos pólót, kék farmerdzsekit, kék farmert és világos színű lábbelit viselt.
A rendőrség arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, amely segíthet a kiskorú megtalálásában, értesítse a legközelebbi rendőrségi egységet, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.
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