Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

2026. október 12., hétfő

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól

A tömegközlekedés biztosítása és a számlák kifizetése miatt nagy léptékű költségvetés-kiigazítást eszközöltek hétfőn Marosvásárhelyen. A rendkívüli tanácsülésen többek között a tanintézmények el nem költött pénzeit vették el, de nem csak.