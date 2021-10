Már a koronavírusos betegek kezeléséhez szükséges készítmények beszerzése is állandó kihívást jelent

Az állandósult leterheltség, a Covid-részlegek folyamatos telítettsége mellett a súlyos koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerek nehéz beszerzése is állandó problémát jelent a Hargita megyei kórházakban, akárcsak országszerte. A monoklonális antitest-terápiában alkalmazott gyógyszer mellett vérhígítókhoz, és a két leggyakrabban alkalmazott vírus elleni készítményhez is csak nehézségek árán férnek hozzá a kórházak. Eközben a súlyos betegek száma egyre csak nő, így az említett gyógyszerekből is egyre többre lenne szükség.

Többszörösen nehéz helyzetben a kórházak: a telítettség mellett a gyógyszerellátás is gondokat okoz • Fotó: Beliczay László

A kórházak számára leginkább a súlyos koronavírusos betegek kezelésére alkalmazott Tocilizumab-hatóanyagú gyógyszer beszerzése jelent nehézséget. Ez az a gyógyszer, amelyet például a súlyos lefolyású koronavírus-fertőzésen tavaly átesett Darvas Kozma József plébános kezelésében is sikeresen alkalmaztak. A gyógyszer egy fehérjét tartalmaz, amit speciális immunsejtek, a monoklonális antitestek állítanak elő, és ez a fehérje gátolja a szervezet gyulladásos folyamatait.

A készítményből világszerte nincs elegendő, így miután az egészségügyi minisztériummal szerződéses viszonyban álló gyártó jelezte, hogy év végéig nem tudja leszállítani az ország által megrendelt, közel 13 ezer doboz gyógyszert, Románia aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát a fogytán lévő készítmény utánpótlásának a beszerzése érdekében.

Múlt héten Olaszország 5206 ampullányi Tocilizumab-hatóanyagú gyógyszerrel segítette ki Romániát, ami 2603 beteg kezelésére elegendő, a készítményeket szét is osztották az ország kórházai között.

Ugyanakkor Cseke Attila egészségügyi miniszter bejelentette, hogy remélhetőleg ezen a héten még érkezik az országba hasonló gyógyszer, ugyanis Románia más országoktól is ígéretet kapott a segítségre, továbbá ezen a héten a gyártó segítségével 1000 doboznyi, nagyobb kiszerelésű készítményt is meg tud vásárolni Románia.

HIRDETÉS

A Hargita megyei kórházak között már van olyan, amelynek nincs elegendő gyógyszere az említett készítményből. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház nem tartozik ezek közé. Amint azt megkeresésünkre közölték: „Kórházunkban a gyógyszer folyamatosan rendelkezésre áll, nem fogytunk ki belőle teljesen az elmúlt hetekben. Korábban vásároltuk ezt a gyógyszert, egy ideje viszont az Egészségügyi Minisztériumtól kapjuk, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóságon keresztül érkezik időről-időre egy-egy különböző nagyságú szállítmány.

A koronavírusos betegek számának növekedésével együtt az igény is nő, a kórház szintjén jelenlegi a napi igény egy darab 400 mg-os és 4–5 darab 80 mg-os kiszerelés.

Naponta jelentjük a minisztériumnak a gyógyszerszükségletet és időről-időre kapunk is tőlük”. A Tocilizumab-hatóanyagú gyógyszert az anakinra hatóanyagú készítménnyel tudják helyettesíteni, ebből van is a kórházban, illetve a kórháznak szerződése van ennek a rendszeres vásárlására – írta kérdésünkre adott válaszában a kórház szóvivője, Kiss Edit.

A gyógyszer beszerzése már régebb óta nehézkes, és ezt folyamatosan érzi a Székelyudvarhelyi Városi Kórház vezetősége. A közelmúltban az intézmény kapott különböző kiszerelésben a Tocilizumab-hatóanyagú gyógyszerből.

Jelenleg tudjuk adni a betegeknek, de ez egy régebbi probléma, mi folyamatosan igényeljük, mert állandó szükség van rá. Ezt a gyógyszert a nagyon súlyos betegek kapják

– közölte megkeresésünkre Zörgő Noémi, a kórház szóvivője. Nem fordult még elő, hogy ne tudtak volna adni ebből a gyógyszerből olyan betegnek, akinek szüksége volt rá, remélik, nem is fog ilyen helyzet előállni. Folyamatosan próbálják beszerezni a készítményt, ugyanis nincs más ilyen hatóanyagú gyógyszer. „Nem csak ebből van azonban hiány országosan, hanem nagyon sok más olyan gyógyszerből is, amely kellene: különféle vérhígító készítményekből és a koronavírusos betegek gyógyulását segítő Favipiravirból is” – tájékoztatott a szóvivő, aki szerint a nehézkes gyógyszerbeszerzéssel kapcsolatban is aggasztó az, hogy folyamatosan nő a betegek száma, a betegség kialakulása is sokkal gyorsabb ebben a járványhullámban, és a kórházba kerülők is sokkal súlyosabb állapotban vannak, mint amit korábbi hullámok idején tapasztaltak.

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban már előfordult, hogy helyettesítő gyógyszert kellett keressenek, mert a Tocilizumab-hatóanyagú elfogyott.

„Ez egy olyan gyógyszer, amit a kórház nem vásárolhat meg. Az Unifarmon (az állami gyógyszervállalat, szerk. megj.) keresztül kellene kapjuk. Volt olyan időszak, amikor még viszonylag könnyen hozzájutottunk, de amióta tart a negyedik hullám, nagyon sok problémánk adódott ezzel. Egyre kevesebb a gyógyszer. A gyergyószentmiklósi kórház már kellett vegyen helyettesítő gyógyszert, mert az országos leosztásban már nem kaptunk ebből készítményből” – fogalmazott Fülöp Enikő, a kórház igazgatója. Elmondta, állandóan kérik, de nem tudják, mennyit fognak kapni belőle, ugyanakkor a vérhígítókból, illetve a Favipiravir és Remdesivir nevű vírus elleni készítményekből is nehéz beszerezni a szükséges mennyiséget.

„Senkinek nem kívánom, hogy erre szoruljon”

Amennyi az országos készletben van a Tocilizumab-hatóanyagú gyógyszerből, azt kiosztják, Hargita megyébe is küldenek, az igazgatóság pedig tovább osztja ezeket a kórházaknak az alapján, hogy hol mennyi súlyos beteget kezelnek – vázolta a folyamatot megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője, kitérve arra is, hogy úgy tudja, gyors közbeszerzést indít a készítmény beszerzésére a szakminisztérium és nemzetközi adományokban is érkezik az említett gyógyszerből. Szomorúnak nevezte, hogy más országok vésztartalékaira szorul e tekintetben Románia, mert

olyan ütemben nő a kórházba kerülő betegek száma, hogy kevésnek bizonyul az országban készleten lévő gyógyszer mennyisége.

Sajnálja, hogy sokan nem élnek a megelőzés, azaz a védőoltás lehetőségével, hangsúlyozva, hogy a Tocilizumab-hatóanyagú gyógyszer nem egy csodaszer. Bizonyos esetekben segítik a beteg gyógyulását, de nagyon eltérő, hogy kinek hogyan reagál a szervezete a készítményre. „Van olyan, akin nem tud segíteni. Senkinek nem kívánom, hogy erre a gyógyszerre szoruljon” – hangsúlyozta, példaként említve, hogy halt már meg olyan fiatal, gyermekágyas anya is Hargita megyében, akin nem segített az említett gyógyszer. Orosz rulettet játszanak azok, akik nem oltatják be magukat és arra hagyatkoznak, hogy ha súlyosan megbetegszenek, ezektől a gyógyszerektől meggyógyulnak – véli Tar Gyöngyi.