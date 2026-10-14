Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság október 1-jei döntését. Eszerint Hankó Balázs volt kulturális miniszter és államtitkára Varga-Bajusz Veronika letartóztatásban maradnak.

Székelyhon 2026. október 14., 08:352026. október 14., 08:35 2026. október 14., 08:402026. október 14., 08:40

A korábbi döntéssel elrendelték Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkár letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Hirdetés A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának keddi tájékoztatása szerint a gyanúsítottakkal szemben

különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás.

Mint írják, a megalapozott gyanú szerint

az NKA működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát az egyik gyanúsított - mint a kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke – irányításával arra használták fel, hogy

a rendelkezése alá kerülő vagyont tömegesen, a jogszabályoktól és az alapító határozattól eltérően használják fel.

A 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati kérelmeket érdemi elbírálás nélkül teljesítették, és a kezelt vagyont a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, valamint a kérelmezők személyes céljaira fordították.

A gyanúsítottak és társaik a vagyon politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet működtettek, amelyben a formális és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól. A jogszabályok értelmében „a volt miniszter és az alap alelnöke a pályázatok elbírálásában nem vehetett volna részt,

a támogatásokról szóló döntéseket azonban ténylegesen nem a kollégium hozta meg, hanem a férfi gyanúsított és esetlegesen más személyek határoztak”.