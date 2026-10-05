Lakóház gyúlt ki egy Maros megyei községben

2026. október 05., hétfő

Az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább az embereket Romániában

A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzése szerint az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában.