Lakóház gyúlt ki egy Maros megyei községben

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A szászrégeni tűzoltókat egy lakástűzhöz riasztották hétfő este a Maros megyei Bala községbe.
A két esetkocsival kiszálló tűzoltóknak a helyi önkéntes tűzoltókkal vállvetve sikerült a tüzet lokalizálni, de a házat teljesen elemésztette a tűz.
Szerencsére nincsenek áldozatai a tűzesetnek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
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