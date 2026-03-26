Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről gondolkodnak együtt. Képünk illusztráció
A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.
A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről gondolkodnak együtt a térség vezetői a március 27-i szakmai napon. Az eseményre a Kovászna megyei önkormányzat sepsiszentgyörgyi tanácstermében kerül sor Társadalmi párbeszéd az egység alapja” címmel, 10 órától.
A szervezők úgy fogalmaznak: „hisszük, hogy az egység párbeszédből születik, a változás együttműködésből fakad, és a jövőt közösen építjük.” A magyarországi és hazai, sikeresen működő felzárkóztató, esélyteremtő és egységteremtő programok tapasztalatairól dr. Horváth János Sándor, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetője, András Lóránd szociológus, Hargita megyei önkormányzati képviselő és Sztolyka Zoltán, Rozsály polgármestere beszél.
A konferenciát követően 12 órakor a Diakónia Alapítvány átveszi és ünnepélyesen megnyitja az Erdélyi Roma Koordinációs Irodát (ERKI). Az irodát a sepsiszentgyörgyi önkormányzat segítségével rendezték be a városrendészet épületében, egyelőre egyéves bérleti szerződéssel.
Ebből az alkalomból felszólal Sztojka Attila, országgyűlési képviselő, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, ft. Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese és Ruzsa István közösségi mediátor.
A rendezvénysorozat következő állomásaként 17 órakor megnyitják a RomArt Karaván vándorkiállítást a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A tárlat a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria szakmai irányításával valósult meg, és a kortárs roma képzőművészet meghatározó alkotóinak – Ferkovics József, Balogh Tibor, Kunhegyesi Ferenc, Ökrös Mónika és Túró Zoltán – munkáin keresztül ad betekintést egy gazdag és sokszínű kulturális világba. A rendezvénysorozatot Radics Gigi és zenekara, valamint az őrkői Eörvös Rémusz és zenekara fellépése zárja.
