Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről gondolkodnak együtt. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről gondolkodnak együtt.

Fotó: Borbély Fanni

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.

Bodor Tünde

2026. március 26., 12:592026. március 26., 12:59

2026. március 26., 13:00

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről gondolkodnak együtt a térség vezetői a március 27-i szakmai napon. Az eseményre a Kovászna megyei önkormányzat sepsiszentgyörgyi tanácstermében kerül sor Társadalmi párbeszéd az egység alapja” címmel, 10 órától.

A szervezők úgy fogalmaznak: „hisszük, hogy az egység párbeszédből születik, a változás együttműködésből fakad, és a jövőt közösen építjük.” A magyarországi és hazai, sikeresen működő felzárkóztató, esélyteremtő és egységteremtő programok tapasztalatairól dr. Horváth János Sándor, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetője, András Lóránd szociológus, Hargita megyei önkormányzati képviselő és Sztolyka Zoltán, Rozsály polgármestere beszél.

A konferenciát követően 12 órakor a Diakónia Alapítvány átveszi és ünnepélyesen megnyitja az Erdélyi Roma Koordinációs Irodát (ERKI). Az irodát a sepsiszentgyörgyi önkormányzat segítségével rendezték be a városrendészet épületében, egyelőre egyéves bérleti szerződéssel.

Az iroda a közösségi együttműködést és a roma közösségek támogatását, a hálózatépítést és a roma mediátorok összefogását szolgálja.

Ebből az alkalomból felszólal Sztojka Attila, országgyűlési képviselő, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, ft. Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese és Ruzsa István közösségi mediátor.

RomArt Karavánván vándorkiállítás

A rendezvénysorozat következő állomásaként 17 órakor megnyitják a RomArt Karaván vándorkiállítást a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A tárlat a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria szakmai irányításával valósult meg, és a kortárs roma képzőművészet meghatározó alkotóinak – Ferkovics József, Balogh Tibor, Kunhegyesi Ferenc, Ökrös Mónika és Túró Zoltán – munkáin keresztül ad betekintést egy gazdag és sokszínű kulturális világba. A rendezvénysorozatot Radics Gigi és zenekara, valamint az őrkői Eörvös Rémusz és zenekara fellépése zárja.

Háromszék Társadalom
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés

2026. március 25., szerda

Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni

Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.

2026. március 24., kedd

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

