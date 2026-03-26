Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről gondolkodnak együtt a térség vezetői a március 27-i szakmai napon. Az eseményre a Kovászna megyei önkormányzat sepsiszentgyörgyi tanácstermében kerül sor Társadalmi párbeszéd az egység alapja” címmel, 10 órától.

A szervezők úgy fogalmaznak: „hisszük, hogy az egység párbeszédből születik, a változás együttműködésből fakad, és a jövőt közösen építjük.” A magyarországi és hazai, sikeresen működő felzárkóztató, esélyteremtő és egységteremtő programok tapasztalatairól dr. Horváth János Sándor, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetője, András Lóránd szociológus, Hargita megyei önkormányzati képviselő és Sztolyka Zoltán, Rozsály polgármestere beszél.

Hirdetés

A konferenciát követően 12 órakor a Diakónia Alapítvány átveszi és ünnepélyesen megnyitja az Erdélyi Roma Koordinációs Irodát (ERKI). Az irodát a sepsiszentgyörgyi önkormányzat segítségével rendezték be a városrendészet épületében, egyelőre egyéves bérleti szerződéssel.