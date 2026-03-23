Elfogyott a finanszírozás: elakadt a tyúkfarm helyére tervezett fejlesztés Sepsiszentgyörgyön

Egyelőre csak egy puszta tér marad a tyúkfarm helyén - legalábbis az új pályázati források meghirdetéséig.

Egyelőre csak egy puszta tér marad a tyúkfarm helyén - legalábbis az új pályázati források meghirdetéséig.

Fotó: Bodor Tünde

Majdnem a végére értek a volt sepsiszentgyörgyi tyúkfarm bontásának, most azonban várakozó álláspontra kényszerült az önkormányzat: a területre tervezett új létesítményekre nincs finanszírozási forrás. Amiben induláskor bíztak, az odaveszett.

Bodor Tünde

2026. március 23., 13:522026. március 23., 13:52

A 10 hektáron elterülő tyúkfarm bontása még 2024 őszén kezdődött el, akkor a helyére az országos helyreállítási terv (PNRR) finanszírozásával tervezett egy

szolgálati lakásokból álló új lakótelepet és egy duális oktatás helyszínéül szolgáló kampuszt

az önkormányzat, utóbbit a Kovászna Megyei Tanáccsal és a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel együtt. Tervével el is nyerte a PNRR-finanszírozást. A bontásnak mostanra vége, a 16 hosszú, leromlott állapotú betoncsarnok eltűnt a föld színéről, már csak az a transzformátorház áll a területen, amelyikre még szükség van, mert a környéken többeket is kiszolgál.

A sepsiszentgyörgyi helyi tanács a legutóbbi ülésén kiegészítette a bontási művelet költségvetését, mivel a tyúkfarmról származó vegyes hulladék elszállítására már nem volt fedezet, így mindent összevetve 12 millió lejbe került a terület megtisztítása.
Miután viszont a kormány tavalyi megszorító intézkedéseivel

megvonta a finanszírozást azoktól a PNRR-s beruházásoktól, amelyek kivitelezése nem érte el a 30 százalékos megvalósítást

– esetünkben ez a kampusz felépítéséhez szükséges 85 millió lej megvonását jelenti, és további 35 millió lejt a szolgálati lakás-projekttől –, az egészségügyi személyzet és pedagógusok számára

tervezett lakótömbök és a duális oktatási intézmény megépítése is beláthatatlan időre kérdésessé vált.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

2026. március 21., szombat

2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

2026. március 20., péntek

