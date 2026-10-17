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Amikor bezár a gyár, egy közösség is veszít

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A gyárbezárások munkahelyeket szüntetnek meg, de közösségeket, szakmai tudást és évtizedeken át épülő emberi kapcsolatokat is felszámolnak. Két film és az alkotókkal való beszélgetés a székelyföldi ipar múltját és emberi következményeit idézte fel.

Nagy Lilla

2026. október 17., 09:012026. október 17., 09:01

Egykor egész családok életét határozta meg, hogy melyik gyárban dolgoztak. A munkahely egyszerre jelentett fizetést, közösséget, szakmai identitást és kiszámítható jövőt is. Mi történik azonban, amikor mindez egyik napról a másikra megszűnik? Erre a kérdésre keresték a választ a Székelyföld Napokhoz kapcsolódó Kaptár Dokumentumfilmszemle keretében bemutatott filmek, majd az utánuk következő beszélgetés résztvevői.

Két gyár, két történet

A vetítésen két, az erdélyi ipar múltját és az emberek személyes tapasztalatait bemutató dokumentumfilm került a középpontba. A Csíki konfekció című, Mosoni Emőke és T. Bányai Péter rendezésében készült film a csíkszeredai készruhagyár történetét követi végig.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Megmutatja a gyár fénykorát, a privatizáció időszakát, a kereskedelem megnyílását és a bérmunka térnyerését. A történetből az is kirajzolódik,

hogyan változott meg a dolgozók helyzete, amikor a korábbi gazdasági rendszer helyét egy új, a nemzetközi piacoktól is függő világ vette át.

Daczó Katalin Gubán Balázs legendája című filmje egy másik ipari örökséget idéz fel. Gubán Balázs a kommunista korszakban is piacorientált szemlélettel vezette gyárát, amelyben a cipők mellett számos más termék is készült, a táskáktól a seprűkig, sőt a szaxofonokig. Az egykori vállalat mára eltűnt, de a Gubán név és a termékekhez kötődő emlékek tovább élnek az emberekben.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A két film más-más módon közelít a múlthoz, közös bennük azonban, hogy nem pusztán gyárépületeket és gazdasági folyamatokat mutatnak be. Az ott dolgozók emlékein keresztül azt is feltárják, mit jelentett az ipar egy város és egy térség életében.

A gyár nem csak az épületből áll

A vetítést követő beszélgetésben Gagyi József társadalomkutató, valamint a filmek alkotói, Mosoni Emőke, Daczó Katalin és T. Bányai Péter a gyárak történetének társadalmi vonatkozásait járták körül. A beszélgetés egyik fontos gondolata az volt, hogy

a gyárat valójában az emberek jelentik.

Azok a dolgozók, akik akár harminc-negyven éven át ugyanott végezték a munkájukat, szakmát tanultak, tapasztalatot szereztek, és gyakran a gyermekeiket is hasonló életpályára készítették fel. A gyár így jóval több volt egyszerű munkahelynél.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Meghatározta a mindennapokat, a társas kapcsolatokat és a jövőről alkotott elképzeléseket is. Amikor egy üzem bezár, nemcsak a megélhetés kerül veszélybe:

megszűnik egy közösség, és sokan azt tapasztalják meg, hogy az évtizedek alatt megszerzett tudásukra többé nincs szükség.

Mosoni Emőke a gyárbezárásokról készített dokumentumfilmek tapasztalatait idézve arról beszélt, hogy a dolgozók sokszor nem tudják befolyásolni az őket érintő döntéseket. Mégis nekik kell viselniük a következményeket.

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A bizonytalanságot tovább növeli, ha a munkások későn értesülnek a változásokról, vagy maguk sem tudják, ki a vállalat tulajdonosa és ki dönt a sorsukról.

A rendszerváltás után új szabályok jöttek

A csíkszeredai készruhagyár története egy szélesebb gazdasági átalakulás része. A rendszerváltás után a privatizáció, a nemzetközi verseny és a termelés áthelyezése alapjaiban változtatta meg az ipari munka feltételeit.

A könnyűiparban sokáig az alacsonyabb bérek jelentettek versenyelőnyt. Amikor azonban más országokban még olcsóbbá vált a termelés, a megrendelések továbbvándoroltak. A korábban biztosnak tűnő munkahelyek így egyre bizonytalanabbá váltak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Gagyi József arra is rámutatott, hogy az ipartalanodás nem kizárólag kelet-európai jelenség. Nyugat-Európa és az Egyesült Államok számos iparvidékén szintén bezártak nagyüzemek, és

egész városoknak kellett szembenézniük a gazdasági szerkezetváltás következményeivel.

A különbség azonban nem pusztán abban rejlik, hogy egy gyár működik-e vagy sem. A kérdés az is, milyen új lehetőségek várják azokat, akik elveszítik a munkájukat.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A beszélgetésben elhangzottak szerint a gyárakból kikerülő dolgozók szakmai tudása nem feltétlenül hasznosítható a környék más munkahelyein, különösen akkor, ha valaki idősebb korban kerül álláskereső helyzetbe.

A veszteség, amelyet nem lehet fizetésben mérni

A gyárbezárások emberi következményeiről szóló részekben különösen hangsúlyossá vált a veszteségélmény. A dolgozók nem egyszerűen egy állást veszítenek el, hanem azt a közösséget is, amelyhez évtizedeken át tartoztak.

A beszélgetésben egy korábbi gyárbezárás kapcsán felidézték egy nő történetét, aki

hosszú időn keresztül még álmában is visszatért a munkahelyére.

A történet jól érzékelteti, milyen mélyen beépülhet a munka az ember önazonosságába.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a nők, akik a könnyűiparban dolgoztak, és ötvenéves koruk körül maradnak munka nélkül. Az évtizedek alatt megszerzett tapasztalatuk ellenére kevés olyan helyi lehetőséggel találkozhatnak, ahol tudásukat tovább kamatoztathatnák.

A megszólalók arra is felhívták a figyelmet, hogy a dolgozók sokszor sajátjuknak érezték a gyárat. Nem feltétlenül a magas fizetés miatt maradtak ott, hanem azért, mert munkájuk eredményét, a közös teljesítményt és a közösséghez tartozást fontosnak tartották. Ez az érzelmi kötődés teszi különösen fájdalmassá, amikor a tulajdonos döntése nyomán a gyár megszűnik.

Ki vállal felelősséget a dolgozókért?

A beszélgetés egyik legfontosabb kérdése a tulajdonosok és a társadalom felelőssége volt. Van-e felelőssége annak, aki bezár egy vállalatot, az ott dolgozó emberek sorsáért? És mit tehet egy közösség, ha a gazdasági döntések következményeit helyben kell elviselnie, miközben a döntéshozók távol vannak?

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A résztvevők szerint a tulajdonosi viszonyok átalakulásával a személyes kapcsolat is sok helyen eltűnt.

Míg a korábbi gyártulajdonosokat gyakran ismerték a városban, a későbbi befektetők és vállalatcsoportok mögött sokszor nehéz felismerni a konkrét döntéshozókat.

A dolgozók helyzete ezzel szemben nagyon is személyes. Ők azok, akik elveszíthetik a megélhetésüket, a szakmai közösségüket és a jövőbe vetett bizalmukat.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A beszélgetésben ezért az is felmerült, hogy a gazdasági átalakulások során nem kaptak kellő figyelmet azok, akiknek az életét ezek a döntések alapjaiban változtatták meg. A filmkészítők munkájának egyik lényeges eleme éppen az, hogy megszólaltatják ezeket az embereket. A kamera előtt beszélő egykori és jelenlegi dolgozók olyan tapasztalatokat osztanak meg, amelyek a hivatalos gazdasági magyarázatokból gyakran hiányoznak.

Az emlékezet megőrizheti, amit a gyárakból elveszítettünk

A két dokumentumfilm azt is megmutatja, miért fontos az archív felvételek, a személyes történetek és a tárgyi emlékek megőrzése. A Gubán Balázsról szóló film készítése során például egykori dolgozók jelentkeztek a saját emlékeikkel, fényképekkel és megmaradt tárgyakkal. Ezek a dokumentumok olyan részleteket őriznek meg, amelyek nélkül a gyár története könnyen puszta adattá válna.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A filmek és az utánuk következő beszélgetés nem kínáltak egyszerű választ arra, hogyan lehetett volna elkerülni a gyárak leépülését, vagy milyen gazdasági modell következhetne utánuk.

Abban azonban közös álláspont rajzolódott ki, hogy a változásokat nem lehet kizárólag számokkal, tulajdonosi döntésekkel és piaci folyamatokkal leírni.

A gyárak története ugyanis azoknak az embereknek a története is, akik bennük dolgoztak.

Ha az épületek eltűnnek, az emlékek még sokáig megmaradhatnak. A kérdés az, hogy tanul-e ezekből a tapasztalatokból a következő generáció, és a jövő gazdasági döntéseiben nagyobb figyelem jut-e azoknak, akiknek a mindennapi életét ezek a döntések meghatározzák.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

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