„Örökségből jövő” – számos program várható a Székelyföld Napok idei kiadásán

A Székelyföld Napok megnyitója október 9-én Erdővidék Múzeumában lesz, ahol egy újabb ólomkatona-kiállítást mutatnak be

Október 9–18. között Székelyföld minden zugába eljuttatják a kultúrát a Székelyföld Napok 17. kiadása keretében. Kovászna, Maros és Hargita megyében több tucat program világít rá értékeinkre, és a szórványról sem feledkeznek meg a szervezők.

Bodor Tünde 2026. október 05., 16:382026. október 05., 16:38

A rendezvénysorozat részeként három székely megye kultúrintézményei együttműködésben hozzák tető alá vagy utaztatják saját előadóikat, műsoraikat a szomszédba, illetve a kisebb székely falvakba, de még a szórványba is. A 2026-os Székelyföld Napok mottója: Örökségből jövő. Hirdetés A rendezvénysorozat programját Kovászna Megye Tanácsának gyűléstermében ismertették a programfelelősök.

Gáj Nándor, a Kovászna megyei tanács alelnöke Fotó: Tuchiluș Alex

Gáj Nándor, a Kovászna megyei önkormányzat alelnöke hangsúlyozta, hagyományaink akkor maradnak élők, ha képesek megszólítani a fiatalokat is, és ez a diákok évében kiemelten fontos szempont, ezért a programok túlnyomó többsége nekik szól.

Mindazok az értékek, amelyeket elődeinktől kaptunk, nem arra várnak, hogy változatlanul megőrizzük, hanem hogy megértsük, megéljük, gazdagítsuk és továbbadjuk, és közben rátaláljunk arra, ami megváltozott világunkban is érvényes maradhat”

– olvasható a rendezvény honlapján.

Imreh István: Kovászna megyében 33 településén 46 esemény zajlik a Székelyföld Napok keretében Fotó: Tuchiluș Alex

A hétfői sajtóeseményen részt vett a megyei önkormányzat alá tartozó Művészeti és Népiskola osztályvezetője Imreh István, a Kovászna megyei programok koordinátora, Hargita megyéből Ferencz Angéla, Bartalis Izabella, Kolcsár Béla a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Hagyományőrzési Forrásközpont és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ képviseletében, Maros megyéből pedig Incze Tünde, a marosvásárhelyi Kultúrpalota osztályvezetője. Mindegyikük bemutatta az általa legérdekfeszítőbbnek tartott programokat. Ezeket összesítve kiderül, hogy megannyi néptánc-előadás és népzenei koncert,

kiállítás, előadás, konferencia,

tárlat, rendhagyó művészeti pillanat,

honismereti túra vagy buszos kirándulás,

múzeumpedagógiai foglalkozás bábszínházi bemutató közül választhatnak az érdeklődők.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanakkor a Márton Áron születésének 130. évfordulójához és a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó témák sem maradnak ki. A programsorozatnak továbbá része az önállóan is kiemelkedő státusú Kaptár dokumentumfilm-szemle, amelybe szintén betekintést nyerhetnek az érdeklődők, illetve részben átfedésbe kerül a rendezvénysorozat a 32. Erdővidéki Közművelődési Napokkal is.

Bartalis Izabella, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője Fotó: Tuchiluș Alex

A Székelyföldi Vadásznapok, amit ezúttal a fiatfalvi kastélynál rendeznek meg, szintén belesimul a programsorozatba, de ugyanígy a szépvízi káposztavágás és -vásár vagy éppen a gyergyószárhegyi káposztafesztivál is. A teljes program ide kattintva böngészhető.