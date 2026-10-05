„Örökségből jövő” – számos program várható a Székelyföld Napok idei kiadásán

A Székelyföld Napok megnyitója október 9-én Erdővidék Múzeumában lesz, ahol egy újabb ólomkatona-kiállítást mutatnak be
Fotó: Tuchiluș Alex
Október 9–18. között Székelyföld minden zugába eljuttatják a kultúrát a Székelyföld Napok 17. kiadása keretében. Kovászna, Maros és Hargita megyében több tucat program világít rá értékeinkre, és a szórványról sem feledkeznek meg a szervezők.
A rendezvénysorozat részeként három székely megye kultúrintézményei együttműködésben hozzák tető alá vagy utaztatják saját előadóikat, műsoraikat a szomszédba, illetve a kisebb székely falvakba, de még a szórványba is.
A 2026-os Székelyföld Napok mottója: Örökségből jövő.
A rendezvénysorozat programját Kovászna Megye Tanácsának gyűléstermében ismertették a programfelelősök.
Gáj Nándor, a Kovászna megyei tanács alelnöke
Fotó: Tuchiluș Alex
Gáj Nándor, a Kovászna megyei önkormányzat alelnöke hangsúlyozta, hagyományaink akkor maradnak élők, ha képesek megszólítani a fiatalokat is, és ez a diákok évében kiemelten fontos szempont, ezért a programok túlnyomó többsége nekik szól.
– olvasható a rendezvény honlapján.
Imreh István: Kovászna megyében 33 településén 46 esemény zajlik a Székelyföld Napok keretében
Fotó: Tuchiluș Alex
A hétfői sajtóeseményen részt vett a megyei önkormányzat alá tartozó Művészeti és Népiskola osztályvezetője Imreh István, a Kovászna megyei programok koordinátora, Hargita megyéből Ferencz Angéla, Bartalis Izabella, Kolcsár Béla a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Hagyományőrzési Forrásközpont és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ képviseletében, Maros megyéből pedig Incze Tünde, a marosvásárhelyi Kultúrpalota osztályvezetője. Mindegyikük bemutatta az általa legérdekfeszítőbbnek tartott programokat.
Ezeket összesítve kiderül, hogy
megannyi néptánc-előadás és népzenei koncert,
kiállítás, előadás, konferencia,
tárlat, rendhagyó művészeti pillanat,
honismereti túra vagy buszos kirándulás,
múzeumpedagógiai foglalkozás bábszínházi bemutató közül választhatnak az érdeklődők.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ugyanakkor a Márton Áron születésének 130. évfordulójához és a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó témák sem maradnak ki. A programsorozatnak továbbá része az önállóan is kiemelkedő státusú Kaptár dokumentumfilm-szemle, amelybe szintén betekintést nyerhetnek az érdeklődők, illetve részben átfedésbe kerül a rendezvénysorozat a 32. Erdővidéki Közművelődési Napokkal is.
Bartalis Izabella, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője
Fotó: Tuchiluș Alex
A Székelyföldi Vadásznapok, amit ezúttal a fiatfalvi kastélynál rendeznek meg, szintén belesimul a programsorozatba, de ugyanígy a szépvízi káposztavágás és -vásár vagy éppen a gyergyószárhegyi káposztafesztivál is.
A teljes program ide kattintva böngészhető.
Incze Tünde, a marosvásárhelyi Kultúrpalota osztályvezetője
Fotó: Tuchiluș Alex
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