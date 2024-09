Közel 2600 hektárnyi erdőt akar elvenni az állam az ozsdolaiaktól

a pénzügyminisztérium is beperelte a közbirtokosságot, azt állítván, hogy a 2900 hektár erdő sem őt illeti, miután azt nem 1948-ban államosították, hanem már a két világháború közötti időszakban megtörtént a kisajátítása, és a közbirtokosság meg is kapta az ellenértékét.

Az ozsdolaiak álláspontja szerint azonban egy kisajátítási folyamat valóban elkezdődött 1923-ban, ám az 1948-ig nem zárult le, mert pereltek ellene, és pénzt sem kaptak soha az erdőikért.

Amit szabad Jupiternek…

Érdekes módon azonban a pénzügyminisztérium a Vrancea megyében „ragadt” erdőkre nem vetett szemet, holott azok is az ugyanazon a telekkönyvön szerepelnek. Ekkor ebben már sokan olyasfajta visszaállamosítási kísérletet láttak, amilyennek a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium vagy a Bánffy család esett áldozatául, és már egy éve zajlott a lövétei közbirtokosság ellen indított per is, amely révén az állam 1416 hektár erdőt (a 2300-ból) kívánt megkaparintani.