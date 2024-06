Akikről kevesebb szó esik tanév végén: az iskolaelhagyók

Őket automatikusan törlik az oktatási nyilvántartásból. Az iskolából való lemorzsolódás veszélyének azok a tanulók vannak kitéve, akik az egy tanévre tervezett órák legalább 75 százalékáról igazolatlanul hiányoztak.

Ha otthonról nincs támogatás

Maros megyében is fontos beszélni az iskolaelhagyásról, hiszen itt is magas ennek az aránya országos szinten. Antal Levente Mihály, a megye helyettes főtanfelügyelője osztotta meg velünk az adatokat, amelyből kiderül, elég nagy lemorzsolódás történt itt is az elmúlt években.